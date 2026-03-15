Résultat municipale 2026 à Auxon (10130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Auxon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auxon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Auxon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry LORNE
Thierry LORNE (13 élus) Agir pour Auxon 		295 64,69%
  • Thierry LORNE
  • Martine MARTINOT
  • Francis DRUMINY
  • Maryse DOSIERES
  • Christian COLLOT
  • Laure FOULAIN
  • Valery FARCY
  • Marion GODET
  • Christian GIBIER
  • Cecile ROBIN
  • Dominique ROUSSEAU
  • Anne MENDRAS
  • Serge STROBEL
Pierre PONT
Pierre PONT (2 élus) Auxon 2026 - vers un nouvel horizon 		161 35,31%
  • Pierre PONT
  • Catherine PHILIPPET
Participation au scrutin Auxon
Taux de participation 69,42%
Taux d'abstention 30,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Nombre de votants 479

Source : ministère de l’Intérieur

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