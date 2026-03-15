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19:16 - Auxon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues d'Auxon, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 487 logements pour 934 habitants, la densité de la ville est de 37 hab/km². Ses 57 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans le village, 16,70% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 30,32% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,07% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,26% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 736,52 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Auxon, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les données clés du vote RN à Auxon Le parti nationaliste était absent lors de la dernière campagne municipale à Auxon en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 39,25% des voix lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 64,23% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 30,29% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme obtenait 40,54% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 53,96% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 53,19% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 57,97% le dimanche suivant, actant la victoire pour Valérie Bazin-Malgras.

16:58 - Dernières municipales : 54,40 % d'abstention à Auxon Pour ces élections municipales, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Auxon sera fondamentale dans l'aboutissement du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 54,40 % lors de la précédente municipale, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était frappé par l'épidémie de coronavirus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 20,12 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 47,86 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,52 % au premier tour, contre 49,49 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Qui a dominé les élections en 2024 à Auxon ? Le panorama politique d'Auxon a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors des élections européennes, le résultat à Auxon s'était en effet forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (53,96%), challengée par la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (8,80%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (8,50%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Auxon avaient ensuite propulsé aux avants-postes Albéric Ferrand (Rassemblement National) avec 53,19% au premier tour, devant Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) avec 26,15%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Albéric Ferrand culminant à 57,97% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Auxon : des verdicts éminemment parlants lors des élections il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Auxon portaient leur choix sur Valérie Bazin-Malgras (LR) avec 35,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,46%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Auxon qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 39,25% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 19,25%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,23% pour Marine Le Pen, contre 35,77% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Auxon laisse ainsi apparaître une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Auxon À Auxon, en matière d'impôts locaux, le produit fiscal par foyer s'est établi à 639 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 557 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 37,90 % en 2024 (contre environ 18,48 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 15 880 € de recettes en 2024. Un montant loin des 160 070 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 19,19 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Thierry Lorne à Auxon Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à Auxon ? Sans aucune opposition, 'Ensemble pour auxon' a logiquement recueilli 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Auxon, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux au lendemain de cette élection sans véritable compétition. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.