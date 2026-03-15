Résultat municipale 2026 à Auxonne (21130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Auxonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auxonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Auxonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice VAUCHEY
Fabrice VAUCHEY (22 élus) AUXONNE VILLE D'AVENIR 		1 419 50,12%
  • Fabrice VAUCHEY
  • Dominique ARBELTIER
  • Benoît COPPA
  • Justine CHAUVEAUX
  • Patrick JOLY
  • Fatima MOUSTAKIM
  • Cyril BIDAU
  • Dominique BELNEZ
  • Florent COURNAULT
  • Dominique LABELLE
  • Philippe BOISSIÈRE
  • Marie DUPONT
  • Daniel MERY
  • Lucile FEUILLEBOIS
  • Cédric MALHEIRO
  • Pauline MONNOT
  • Vincent VAUTRIN
  • Roseline LE MEUR
  • Stéphane HAVRET
  • Catherine HUZ
  • Adrien MIGNEROT
  • Tiffany DENIZOT
Maud BARCELO
Maud BARCELO (4 élus) AUXONNE UNIE ET ACTIVE 		822 29,04%
  • Maud BARCELO
  • Charles MARTIN
  • Joanna OLIVEIRA
  • Laurent PICHOT
Jacques-François COIQUIL
Jacques-François COIQUIL (3 élus) Une Dynamique pour Auxonne 		590 20,84%
  • Jacques-François COIQUIL
  • Noémie MOREAU
  • Augustin MILLIERE
Participation au scrutin Auxonne
Taux de participation 57,99%
Taux d'abstention 42,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 2 915

Source : ministère de l’Intérieur

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