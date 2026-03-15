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19:17 - Auxonne : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville d'Auxonne, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? Avec 37% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,76%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (25,85%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3122 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (23,48%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (22,61%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Auxonne mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,57% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Auxonne ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Auxonne en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 31,41% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,38% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 30,51% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Auxonne comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 43,78% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 47,14% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 60,50% lors du vote final, et un siège remporté par Catherine Hervieu.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Auxonne ? Lors des municipales de 2020, la participation à Auxonne était évaluée à 44,16 % lors du premier round (un niveau conforme aux 44,7 % du pays). C'étaient 2 096 votants qui s'étaient mobilisés, en pleine épidémie à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été mesuré à 74,11 %. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 44,73 % au premier tour en 2022 à 64,69 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 50,80 % (51,49 % dans le pays). Décortiquer ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Auxonne comme une localité en retrait des urnes au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale à Auxonne, cette donnée sera quoi qu'il en soit scrutée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Auxonne L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Auxonne restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens d'Auxonne avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 43,78% des inscrits. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants d'Auxonne plébiscitaient ensuite Tatiana Guyenot (Rassemblement National) avec 47,14% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Tatiana Guyenot culminant à 60,50% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux d'Auxonne il y a 4 ans ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Auxonne plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,41% des inscrits, devant Emmanuel Macron crédité de 26,56%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 53,38% pour Marine Le Pen, contre 46,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Auxonne accordaient leurs suffrages à Mélanie Fortier (RN) avec 30,51% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Benoît Bordat (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,46% des suffrages.

12:58 - Les premières élections à Auxonne depuis la réforme fiscale Pour ce qui est des contributions locales à Auxonne, la somme moyenne acquittée par ménage imposable a représenté 938 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 795 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 42,29 % en 2024 (contre environ 21,29 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 177 700 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 1,64027 million d'euros (1 640 270 € très exactement) récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 18,25 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Auxonne Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Auxonne. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jacques-François Coiquil (Divers) a fait la course en tête en recueillant 885 soutiens (43,72%). Juste derrière, Fabrice Vauchey (Divers) a engrangé 642 suffrages en sa faveur (31,71%). Enfin, on retrouvait Nathalie Roussel (Divers), obtenant 24,55% des suffrages. Un delta important. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Jacques-François Coiquil l'a finalement emporté avec 1 282 bulletins (60,61%), face à Fabrice Vauchey rassemblant 39,38% des électeurs inscrits. Jacques-François Coiquil a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers, sécurisant 397 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe minoritaire est sommée de fédérer davantage dès le premier tour aujourd'hui, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.