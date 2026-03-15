En direct

19:18 - Élections municipales à Auzouer-en-Touraine : un éclairage démographique Dans la commune d'Auzouer-en-Touraine, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,76% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (90,44%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 1014 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (5,73%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,65%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Auzouer-en-Touraine mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,04% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Quels scores du RN à Auzouer-en-Touraine avant les élections de 2026 ? Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Auzouer-en-Touraine en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 32,93% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,12% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 29,14% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Auzouer-en-Touraine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,14% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 45,92% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 51,17% le dimanche suivant, actant la victoire pour Daniel Labaronne.

16:58 - À Auzouer-en-Touraine, 26,87 % de participation aux dernières municipales Dans le cadre de l'élection municipale à Auzouer-en-Touraine, l'affluence aux urnes aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. Les archives d'il y a six ans montrent que 366 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 26,87 %, un taux particulièrement faible alors que le coronavirus faisait hésiter le pays. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 75,77 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 49,49 % des électeurs (soit environ 727 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,33 %, bien au-delà des 46,86 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en retrait des urnes.

15:59 - À Auzouer-en-Touraine, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants d'Auzouer-en-Touraine plébiscitaient Corine Fougeron (Rassemblement National) avec 45,92% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Corine Fougeron culminant à 51,17% des voix sur place. Lors du match européen précédemment, les citoyens d'Auzouer-en-Touraine avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 43,14% des votes. Une confirmation limpide des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Pour les élections 2026, Auzouer-en-Touraine reste un territoire tourné vers le RN Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Auzouer-en-Touraine soutenaient en priorité Christophe Guestault (RN) avec 29,14% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Daniel Labaronne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,72% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Auzouer-en-Touraine votaient précédemment en priorité pour Marine Le Pen (32,93%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 24,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,88% pour Emmanuel Macron, contre 49,12% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les impôts ont-ils été contenus à Auzouer-en-Touraine en amont des municipales 2026 ? Si on se penche sur la fiscalité d'Auzouer-en-Touraine, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 12,53 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de près de 13 200 euros la même année. Une recette bien loin des 240 500 euros engrangés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Auzouer-en-Touraine a évolué pour se fixer à 31,31 % en 2024 (contre 14,52 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Auzouer-en-Touraine a représenté 458 € en 2024 (contre 426 € en 2020).

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Pour Une Ruralité Participative Et Solidaire" majoritaire à Auzouer-en-Touraine Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal il y a six ans à Auzouer-en-Touraine ? Sans aucune opposition, 'Pour une ruralité participative et solidaire' a logiquement obtenu 100,00% des voix dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Auzouer-en-Touraine, ce décor offre une matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Lors de ces nouvelles élections, l'enjeu sera de savoir si une réelle opposition a émergé. Un élément de réponse limpide a déjà été apporté avec la publication des candidatures.