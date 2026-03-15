Résultat municipale 2026 à Auzouer-en-Touraine (37110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Auzouer-en-Touraine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Auzouer-en-Touraine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Auzouer-en-Touraine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric LANDRY
Eric LANDRY (16 élus) équipe engagée, avenir partagé 		586 67,67%
  • Eric LANDRY
  • Chantal AVENET
  • Jérôme BRASSEUR
  • Odile LANDRY
  • Bruno SERVANT
  • Jessica COURSON
  • Cyrille MAHIER
  • Morgane RENAULT
  • Dorian FOUQUET
  • Faustine LANCELOT
  • Philippe HERVET
  • Eugénie PORTIER-NEILZ
  • Christophe LEVEUF
  • Eveline GUYONNET-TIXIER
  • Christophe BOUTON
  • Sylvie SERVANT
Fabien HOUZÉ
Fabien HOUZÉ (3 élus) DYNAMISER, AGIR ET BIEN VIVRE ENSEMBLE 		280 32,33%
  • Fabien HOUZÉ
  • Sandy ALLAMI
  • Alain VEHENT
Participation au scrutin Auzouer-en-Touraine
Taux de participation 59,26%
Taux d'abstention 40,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 896

Source : ministère de l’Intérieur

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