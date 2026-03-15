Résultat de l'élection municipale 2026 à Avernes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Avernes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Avernes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Avernes.
L'actu des élections municipales 2026 à Avernes
17:20 - Avernes classée parmi les villes mobilisées avant les municipales
Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Avernes, l'abstention frappait 32,76 % des inscrits, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que la pandémie du Covid-19 planait sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 17,35 % des habitants en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 40,12 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 21,46 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 36,19 % d'abstention. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité s'affiche in fine comme une contrée où l'abstention est contenue. Cette contingence à Avernes constituera en définitive une variable majeure pour cette municipale.
15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Avernes
La préférence des électeurs d'Avernes a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Avernes avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (33,18%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 15,64% des suffrages. Anne Sicard (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Avernes quelques semaines plus tard avec 35,95%. Émilie Chandler (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 35,17%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Anne Sicard culminant à 39,19% des suffrages exprimés dans la commune.
14:57 - Avernes : des résultats particulièrement instructifs dans les urnes il y a 4 ans
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Avernes plébiscitaient Emilie Chandler (Ensemble !) avec 26,41% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,20% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Avernes qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 30,31% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,77%. Lors de la finale de l'élection à Avernes, les électeurs accordaient 57,26% pour Emmanuel Macron, contre 42,74% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Avernes une place forte du courant central.
12:58 - Impôts à Avernes : un enjeu central pour 2026
En matière d'impôts locaux à Avernes, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 845 € en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 730 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est maintenu à un peu moins de 25,81 % en 2024, comme en 2020. Une hausse en trompe-l'œil car bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 10 900 euros en 2024, loin des 202 340 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 12,88 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Les dernières élections à Avernes marquées par des candidatures individuelles
Lors des élections municipales précédentes à Avernes, les résultats ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu sur la base de candidatures individuelles et non de listes, avec la possibilité de panacher. Dès le premier tour, 19 sièges ont été pourvus. Lors de ce premier tour, Patrick Vacher a remporté la première place avec 244 soutiens (57,41%). En deuxième position, Sandrine Poulain-Duval a capté 244 suffrages en sa faveur (57,41%). Le trio de tête a été complété par Christine Bessodes, obtenant 56,94% des bulletins. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. À l'occasion des élections municipales 2026 à Avernes, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très particulier. À noter que la règle des candidatures sans liste n'est en revanche plus en vigueur dorénavant.
09:57 - Elections à Avernes : les horaires du bureau de vote
Les élections municipales 2026 doivent permettre aux citoyens d'Avernes d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. Il convient de noter que l'unique bureau de vote de la ville d'Avernes fermera ses portes à 20 heures en prévision du dépouillement. La diffusion des résultats à Avernes débutera sur cette page dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Avernes
|Tête de listeListe
|
Nicolas Pasternak
Divers
CONSTRUISONS DEMAIN
|
|
Chrystelle Noblia
Divers
BIEN VIVRE ENSEMBLE AVERNES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Patrick Vacher
|244
|57,41%
|Sandrine Poulain-Duval
|244
|57,41%
|Christine Bessodes
|242
|56,94%
|Fanny Le Duc
|239
|56,23%
|Bruno Péan
|239
|56,23%
|Chrystelle Noblia
|238
|56,00%
|Dalila Aït-Oussekri
|237
|55,76%
|Laurent Moustin
|237
|55,76%
|Mireille Caillie
|237
|55,76%
|Frédéric Ponsolle
|236
|55,52%
|Nathalie Andre
|236
|55,52%
|Véronique Mathon
|235
|55,29%
|Stéphane Negrerie
|235
|55,29%
|Jean-Marie Dumoucel
|235
|55,29%
|Ahcene Chibani
|234
|55,05%
|Amélie Freulon
|234
|55,05%
|Dorothée Redon
|233
|54,82%
|Roger Francart
|231
|54,35%
|Michel Mathon
|227
|53,41%
|Stéphane Duval
|194
|45,64%
|Christian Lopez
|192
|45,17%
|Natacha Vandenborght
|190
|44,70%
|Bruno Guilmin
|190
|44,70%
|Ginette Peyre
|189
|44,47%
|Joris Lerdu
|188
|44,23%
|Nathalie Carprieaux
|188
|44,23%
|Dominique Laignier
|187
|44,00%
|Amélie Orhant
|186
|43,76%
|Cristele Francout-Pham
|186
|43,76%
|Hugues Breuvart
|186
|43,76%
|Stéphane Pochet
|185
|43,52%
|Vincent Flotte
|185
|43,52%
|Alain Beauchamp
|184
|43,29%
|Vincent Guillouet
|183
|43,05%
|Emilie Macau
|182
|42,82%
|Catherine Lignon
|181
|42,58%
|Hélène Riom
|181
|42,58%
|Didier Poussin
|178
|41,88%
|Participation au scrutin
|Avernes
|Taux de participation
|67,24%
|Taux d'abstention
|32,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|431
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Candidat
|Voix
|% des voix
|Patrick Vacher
|283
|61,79%
|Daniel Bailleux
|273
|59,60%
|Patricia Furlan
|273
|59,60%
|Nicolas Gouzi
|260
|56,76%
|Edouard Hibon
|256
|55,89%
|Sandrine Poulain-Duval
|256
|55,89%
|Christian Le Hetet
|255
|55,67%
|Christian Marchand Tardif
|253
|55,24%
|Chrystelle Noblia
|252
|55,02%
|Gerard Demaret
|247
|53,93%
|David Lesné
|247
|53,93%
|Marie-Thérèse Glück-Deprez
|244
|53,27%
|Veronique Antolotti
|243
|53,05%
|Véronique Legeay
|239
|52,18%
|Frédéric Maire
|237
|51,74%
|Alain Dumiot
|222
|48,47%
|Christine Bessodes
|220
|48,03%
|Marie-Laure Tarlier
|215
|46,94%
|François Fouques
|206
|44,97%
|Véronique Theault
|201
|43,88%
|Joris Lerdu
|198
|43,23%
|Janique Martinez
|196
|42,79%
|Michel Perou
|196
|42,79%
|Laurence Hanias
|193
|42,13%
|Dominique Viel
|193
|42,13%
|Christian Lopez
|193
|42,13%
|Jean-Paul Carprieaux
|189
|41,26%
|Etienne Vauchel
|186
|40,61%
|Veronique Mathon
|182
|39,73%
|Daniel Charles
|179
|39,08%
|Participation au scrutin
|Avernes
|Taux de participation
|77,18%
|Taux d'abstention
|22,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,55%
|Nombre de votants
|470
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