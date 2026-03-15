Résultat de l'élection municipale 2026 à Avernes : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Avernes

Tête de listeListe
Nicolas Pasternak
Nicolas Pasternak Divers
CONSTRUISONS DEMAIN
  • Nicolas Pasternak
  • Aurélie Bernard
  • Rolland Delhorbe
  • Dominique Laignier
  • Joris Lerdu
  • Annabelle Sénéchal
  • Daniel Bailleux
  • Léa Dubourdonnay
  • Morgan Bily
  • Rébecca Erialc
  • Hugues Breuvart
  • Florence Perrenot
  • Quentin Bailly
  • Laetitia Jaubert
  • Christian Lopez
  • Francine Hadjisotiriou-Tersiguel
  • Alain Beauchamp
  • Emilie Macau Ribeiro
  • Antoine Gossé
Chrystelle Noblia
Chrystelle Noblia Divers
BIEN VIVRE ENSEMBLE AVERNES
  • Chrystelle Noblia
  • Grégory Soulier
  • Mireille Caillie
  • Marc Leboeuf
  • Janique Martinez
  • Frédéric Salaün
  • Elodie Desbont
  • Laurent Moustin
  • Elodie Huon
  • Jean-Marie Dumoucel
  • Lydie Moustin
  • Christophe Legeay
  • Françoise Savetier
  • Paul Bueno
  • Stéphanie Thévenin
  • Stéphane Godet
  • Christine Bessodes
  • Dominique Doyen
  • Sandrine Poulain-Duval
  • Christophe Boucher
  • Carole Gribot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Patrick Vacher
Patrick Vacher 		244 57,41%
Sandrine Poulain-Duval
Sandrine Poulain-Duval 		244 57,41%
Christine Bessodes
Christine Bessodes 		242 56,94%
Fanny Le Duc
Fanny Le Duc 		239 56,23%
Bruno Péan
Bruno Péan 		239 56,23%
Chrystelle Noblia
Chrystelle Noblia 		238 56,00%
Dalila Aït-Oussekri
Dalila Aït-Oussekri 		237 55,76%
Laurent Moustin
Laurent Moustin 		237 55,76%
Mireille Caillie
Mireille Caillie 		237 55,76%
Frédéric Ponsolle
Frédéric Ponsolle 		236 55,52%
Nathalie Andre
Nathalie Andre 		236 55,52%
Véronique Mathon
Véronique Mathon 		235 55,29%
Stéphane Negrerie
Stéphane Negrerie 		235 55,29%
Jean-Marie Dumoucel
Jean-Marie Dumoucel 		235 55,29%
Ahcene Chibani
Ahcene Chibani 		234 55,05%
Amélie Freulon
Amélie Freulon 		234 55,05%
Dorothée Redon
Dorothée Redon 		233 54,82%
Roger Francart
Roger Francart 		231 54,35%
Michel Mathon
Michel Mathon 		227 53,41%
Stéphane Duval
Stéphane Duval 		194 45,64%
Christian Lopez
Christian Lopez 		192 45,17%
Natacha Vandenborght
Natacha Vandenborght 		190 44,70%
Bruno Guilmin
Bruno Guilmin 		190 44,70%
Ginette Peyre
Ginette Peyre 		189 44,47%
Joris Lerdu
Joris Lerdu 		188 44,23%
Nathalie Carprieaux
Nathalie Carprieaux 		188 44,23%
Dominique Laignier
Dominique Laignier 		187 44,00%
Amélie Orhant
Amélie Orhant 		186 43,76%
Cristele Francout-Pham
Cristele Francout-Pham 		186 43,76%
Hugues Breuvart
Hugues Breuvart 		186 43,76%
Stéphane Pochet
Stéphane Pochet 		185 43,52%
Vincent Flotte
Vincent Flotte 		185 43,52%
Alain Beauchamp
Alain Beauchamp 		184 43,29%
Vincent Guillouet
Vincent Guillouet 		183 43,05%
Emilie Macau
Emilie Macau 		182 42,82%
Catherine Lignon
Catherine Lignon 		181 42,58%
Hélène Riom
Hélène Riom 		181 42,58%
Didier Poussin
Didier Poussin 		178 41,88%
Participation au scrutin Avernes
Taux de participation 67,24%
Taux d'abstention 32,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 431

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Candidat Voix % des voix
Patrick Vacher
Patrick Vacher 		283 61,79%
Daniel Bailleux
Daniel Bailleux 		273 59,60%
Patricia Furlan
Patricia Furlan 		273 59,60%
Nicolas Gouzi
Nicolas Gouzi 		260 56,76%
Edouard Hibon
Edouard Hibon 		256 55,89%
Sandrine Poulain-Duval
Sandrine Poulain-Duval 		256 55,89%
Christian Le Hetet
Christian Le Hetet 		255 55,67%
Christian Marchand Tardif
Christian Marchand Tardif 		253 55,24%
Chrystelle Noblia
Chrystelle Noblia 		252 55,02%
Gerard Demaret
Gerard Demaret 		247 53,93%
David Lesné
David Lesné 		247 53,93%
Marie-Thérèse Glück-Deprez
Marie-Thérèse Glück-Deprez 		244 53,27%
Veronique Antolotti
Veronique Antolotti 		243 53,05%
Véronique Legeay
Véronique Legeay 		239 52,18%
Frédéric Maire
Frédéric Maire 		237 51,74%
Alain Dumiot
Alain Dumiot 		222 48,47%
Christine Bessodes
Christine Bessodes 		220 48,03%
Marie-Laure Tarlier
Marie-Laure Tarlier 		215 46,94%
François Fouques
François Fouques 		206 44,97%
Véronique Theault
Véronique Theault 		201 43,88%
Joris Lerdu
Joris Lerdu 		198 43,23%
Janique Martinez
Janique Martinez 		196 42,79%
Michel Perou
Michel Perou 		196 42,79%
Laurence Hanias
Laurence Hanias 		193 42,13%
Dominique Viel
Dominique Viel 		193 42,13%
Christian Lopez
Christian Lopez 		193 42,13%
Jean-Paul Carprieaux
Jean-Paul Carprieaux 		189 41,26%
Etienne Vauchel
Etienne Vauchel 		186 40,61%
Veronique Mathon
Veronique Mathon 		182 39,73%
Daniel Charles
Daniel Charles 		179 39,08%
Participation au scrutin Avernes
Taux de participation 77,18%
Taux d'abstention 22,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Nombre de votants 470

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