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19:21 - Avernes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant le bureau de vote d'Avernes, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 866 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 64 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (85,26%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 31,09% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 33,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 996,88 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour conclure, à Avernes, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - À Avernes, le RN se positionne en force aux élections de 2026 Le parti à la flamme n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Avernes en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 24,77% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,74% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 21,03% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Avernes comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,18% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 35,95% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 39,19% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Anne Sicard.

16:58 - Avernes classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Avernes, l'abstention frappait 32,76 % des inscrits, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que la pandémie du Covid-19 planait sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 17,35 % des habitants en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 40,12 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 21,46 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 36,19 % d'abstention. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité s'affiche in fine comme une contrée où l'abstention est contenue. Cette contingence à Avernes constituera en définitive une variable majeure pour cette municipale.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Avernes La préférence des électeurs d'Avernes a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Avernes avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (33,18%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 15,64% des suffrages. Anne Sicard (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Avernes quelques semaines plus tard avec 35,95%. Émilie Chandler (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 35,17%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Anne Sicard culminant à 39,19% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Avernes : des résultats particulièrement instructifs dans les urnes il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Avernes plébiscitaient Emilie Chandler (Ensemble !) avec 26,41% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,20% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Avernes qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 30,31% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,77%. Lors de la finale de l'élection à Avernes, les électeurs accordaient 57,26% pour Emmanuel Macron, contre 42,74% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Avernes une place forte du courant central.

12:58 - Impôts à Avernes : un enjeu central pour 2026 En matière d'impôts locaux à Avernes, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 845 € en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 730 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est maintenu à un peu moins de 25,81 % en 2024, comme en 2020. Une hausse en trompe-l'œil car bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 10 900 euros en 2024, loin des 202 340 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 12,88 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les dernières élections à Avernes marquées par des candidatures individuelles Lors des élections municipales précédentes à Avernes, les résultats ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu sur la base de candidatures individuelles et non de listes, avec la possibilité de panacher. Dès le premier tour, 19 sièges ont été pourvus. Lors de ce premier tour, Patrick Vacher a remporté la première place avec 244 soutiens (57,41%). En deuxième position, Sandrine Poulain-Duval a capté 244 suffrages en sa faveur (57,41%). Le trio de tête a été complété par Christine Bessodes, obtenant 56,94% des bulletins. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. À l'occasion des élections municipales 2026 à Avernes, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très particulier. À noter que la règle des candidatures sans liste n'est en revanche plus en vigueur dorénavant.