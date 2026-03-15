Résultat municipale 2026 à Avernes (95450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Avernes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Avernes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Avernes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas PASTERNAK
Nicolas PASTERNAK (15 élus) CONSTRUISONS DEMAIN 		316 58,41%
  • Nicolas PASTERNAK
  • Aurélie BERNARD
  • Rolland DELHORBE
  • Dominique LAIGNIER
  • Joris LERDU
  • Annabelle SÉNÉCHAL
  • Daniel BAILLEUX
  • Léa DUBOURDONNAY
  • Morgan BILY
  • Rébecca ERIALC
  • Hugues BREUVART
  • Florence PERRENOT
  • Quentin BAILLY
  • Laetitia JAUBERT
  • Christian LOPEZ
Chrystelle NOBLIA
Chrystelle NOBLIA (4 élus) BIEN VIVRE ENSEMBLE AVERNES 		225 41,59%
  • Chrystelle NOBLIA
  • Grégory SOULIER
  • Mireille CAILLIE
  • Marc LEBOEUF
Participation au scrutin Avernes
Taux de participation 76,28%
Taux d'abstention 23,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,18%
Nombre de votants 550

Source : ministère de l’Intérieur

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