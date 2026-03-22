Résultat de l'élection municipale 2026 à Avignon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Avignon

Le deuxième tour des élections municipales à Avignon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Anne-Sophie Rigault
Anne-Sophie Rigault Liste du Rassemblement National
Avignon en avant !
  • Anne-Sophie Rigault
  • Philippe Grimaud
  • Murielle Magdeleine
  • Philippe Carles
  • Charline Savreux
  • Alexandre Hopp
  • Nadège Marin
  • Alain Iger
  • Nathalie Brignoli
  • Jean-Daniel Colleman
  • Tatiana Gavriluk
  • Robert Favier
  • Vanessa Claise
  • Fabrice Baudoin
  • Claudine Prudhon Fontaine
  • Fouad Bouaiss
  • Maggy Bailleul
  • Julien Boulaire
  • Navvel Baaka
  • Paul Ruat
  • Clara Boulanger
  • Joël Giusti
  • Annabelle Cocaud
  • Pierre Guingrich
  • Caroline Lopez
  • Gautier Maëder
  • Sophie Maillard
  • Louis Faure-Haddad
  • Maryvonne Eynard
  • Mohamed Ayadi
  • Marie-Hélène Diancourt
  • Pascal Franch
  • Stéphanie Augustin
  • Alain Niewolinski
  • Hélène Longfils-Ingweiller
  • Marceau Chelly
  • Marie-Jocelyne Ragues-Massel
  • Damien Marsen
  • Agnès Arnaud
  • Elyott Volle
  • Catherine Jaouen
  • Gabriel Percivalle
  • Jacqueline Vasse
  • Frédéric Malicorne
  • Mélody Baudet
  • Christophe Putto
  • Anne Delorme
  • Patrcik Moulan
  • Dominique Courtin
  • Bernard Allain
  • Sofia Juan Marti
  • Franck Mariani
  • Carole Quentin
  • Robert Musichini
  • Delphine Belly
David Fournier
David Fournier Liste d'extrême-gauche
Ensemble et solidaires
  • David Fournier
  • Maryline Croyet
  • Rémy Blanc
  • Mathilde Louvain
  • Mouloud Rezouali
  • Marie-Anne Bertrand
  • Oukacha Rtili
  • Zinèbe Haddaoui
  • Fabrice Tocabens
  • Anne Gagniard
  • Khalid El Yousoufi
  • Sabah Badji
  • Farid Faryssy
  • Christine Lagrange
  • Eric Deshayes
  • Carol Alarcon
  • Samir Allel
  • Hamida Mazari
  • Sylvain Nandan
  • Aurélie Crea
  • Florian Reymond
  • Laurence Lefevre
  • Bruno Launay
  • Anne-Catherine Lepage
  • Jean-Luc Fauche
  • Nadine Duffaut
  • Lounes Djoumer
  • Farida Mebarek
  • Soliman Makouh
  • Sandrine Perino
  • Mohammed Sahraoui
  • Angélique Schmitt
  • Denis Schmid
  • Lilou Quennesson
  • Antonin Dacos
  • Virginie Touzard
  • Mazy Djezzar
  • Noura Amairia
  • Franck Halimi
  • Frieda Thouret
  • Christian Rocci
  • Souhila Djezzar
  • Brahim Boussaidi
  • Farida Aarab
  • Jean-Marc Bluy
  • Kamila Bouhassane
  • Vincent Gauthier-Linares
  • Mireille Crea
  • Pascal Clemençon
  • Annie Rosenblatt
  • Jean-Louis Reix
  • Véronique Marcel
  • Julien Bey
  • Sylvie Mazzitelli
  • Jocelyn Brochot
Olivier Galzi
Olivier Galzi Liste divers droite
Le bon sens pour Avignon
  • Olivier Galzi
  • Corinne Chatriot
  • Jean-Luc Queyla
  • Emmanuelle Roux-Panis
  • Michel Adam
  • Laetitia Dosne
  • Laurent Rochut
  • Violeta Lukic
  • Nicolas Donnadille
  • Simone Vidal
  • Xavier Bourgue
  • Nezha Moummed
  • Philippe Bruey
  • Anaïs Hausmann
  • Florian Borba Da Costa
  • Annabelle Vega
  • Eric Peytié
  • Viviane Savoye
  • Christian Paly
  • Valérie Wagner
  • Thierry Dosne
  • Virginie Issautier-Nocca
  • Michael Mc Manus-Schouchana
  • Samira Hamoussa
  • Bertrand Dessaud-Delaye
  • Djamila Bouras
  • Thierry Martines
  • Isabelle Altayrac
  • Vincent Fuchs
  • Emmanuelle Sokolowski
  • Matthias Papet
  • Michèle Nesme
  • Mattéo Boso
  • Cyrine Blanc
  • Marc Gonzalez
  • Corinne Moulin
  • Claude Le Roy
  • Amandine Marquis
  • Stéphane Gérard
  • Cécile Benistant
  • Milien Lauro
  • Josette Roux
  • Patrick Boetti Di Castano
  • Salima Ben Moussa
  • Arthur Doux
  • Caroline Labasque
  • Thomas Fattore
  • Laurence Olive-Brotons
  • Arnauld Sawadogo
  • Béatrice de la Paillonne
  • Guillaume Leleu
  • Marie Bassier
  • Marc Serein
  • Brigitte Eyries
  • Arthur Mus

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Avignon

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier GALZI
Olivier GALZI (Ballotage) Le bon sens pour Avignon 		7 383 27,04%
Anne-Sophie RIGAULT
Anne-Sophie RIGAULT (Ballotage) Avignon en avant ! 		6 969 25,52%
David FOURNIER
David FOURNIER (Ballotage) Ensemble et solidaires 		5 431 19,89%
Mathilde LOUVAIN
Mathilde LOUVAIN (Ballotage) La nouvelle Avignon populaire 		5 197 19,03%
Stephan FIORI
Stephan FIORI Entreprendre pour Avignon 		2 017 7,39%
Stéphane GESLIN
Stéphane GESLIN Liste ouvrière et jeune 		310 1,14%
Participation au scrutin Avignon
Taux de participation 47,66%
Taux d'abstention 52,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 27 762

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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