Résultat de l'élection municipale 2026 à Avignon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Avignon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Avignon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Avignon.
L'actu des élections municipales 2026 à Avignon
11:52 - Olivier Galzi, Anne-Sophie Rigault et David Fournier forment le trio de tête à Avignon
Les élections municipales 2026 à Avignon ont vu Olivier Galzi (Divers droite) terminer en tête dimanche dernier avec 27,04 % des votes. Derrière, Anne-Sophie Rigault (Rassemblement National) est arrivée en deuxième position avec 25,52 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, David Fournier (Parti socialiste) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Mathilde Louvain, portant la nuance La France insoumise, a récolté 19,03 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Avignon, l'élection a mobilisé 47,66 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Avignon
Le deuxième tour des élections municipales à Avignon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Anne-Sophie Rigault
Liste du Rassemblement National
Avignon en avant !
|
|
David Fournier
Liste d'extrême-gauche
Ensemble et solidaires
|
|
Olivier Galzi
Liste divers droite
Le bon sens pour Avignon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Avignon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier GALZI (Ballotage) Le bon sens pour Avignon
|7 383
|27,04%
|Anne-Sophie RIGAULT (Ballotage) Avignon en avant !
|6 969
|25,52%
|David FOURNIER (Ballotage) Ensemble et solidaires
|5 431
|19,89%
|Mathilde LOUVAIN (Ballotage) La nouvelle Avignon populaire
|5 197
|19,03%
|Stephan FIORI Entreprendre pour Avignon
|2 017
|7,39%
|Stéphane GESLIN Liste ouvrière et jeune
|310
|1,14%
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|47,66%
|Taux d'abstention
|52,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|27 762
Source : ministère de l’Intérieur
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