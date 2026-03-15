Résultat de l'élection municipale 2026 à Avion : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Avion

Tête de listeListe
Joël Bernard
Joël Bernard Liste du Rassemblement National
BÂTISSONS LE RENOUVEAU AVIONNAIS
  • Joël Bernard
  • Juliette Pondville
  • Fabrice Demay
  • Christelle Sart
  • Michaël Dufour
  • Céline Bodziak
  • Pascal Bakowski-Quievreux
  • Séverine Celisse
  • Abdel-Halim Said
  • Corinne Galant
  • Jean-Marie Rhodier
  • Lauryne Delcourt
  • Laurent Briffaut
  • Dorothée Thimpont
  • Jérome Petit
  • Mélodie Matu
  • Jérôme Ternois
  • Prescillia Cocq
  • Evan Ternois
  • Alberta Ternois
  • Patrice Gilliocq
  • Colette Leclercq
  • Steeve Catty
  • Nadine Cardon
  • Jérôme Legrand
  • Dominique Petit
  • Frédéric Ternois
  • Christelle Lericque
  • Michel Przybysz
  • Lydia Schulz
  • René Ledru
  • Annick Porquet
  • Marc Plouviez
  • Liliane Labitte
  • Pascal Pietszykowski
Hassan Mammadi
Hassan Mammadi Liste de La France insoumise
ENSEMBLE OSONS LE CHANGEMENT
  • Hassan Mammadi
  • Laurie Gracner
  • Sylvain Dufresne
  • Hakima Khouani
  • Rachid Barrachi
  • Sylvie Barbeira-Rodrigues
  • Andy Bellaredj
  • Sana Mammadi
  • Lukas Lejeune
  • Naima Boukioud
  • Rachid Zihmou
  • Elisa Bruhier
  • Guillaume Ponchel
  • Leila Zouitine
  • Alain Lengelle
  • Nawal Moustansir
  • Jessy Vales
  • Mouna Nbahedda
  • Brahim Nait Lahcen
  • Leila Lahreche
  • Mathis Marliere
  • Beatrice Dautriche
  • Yassin Zihmou
  • Imane Zouitine
  • Théo Saint Leger
  • Oumayma Tourabi
  • Morgan Pillez
  • Lyna Poteau
  • Brahim Skanari
  • Ghita Chagar
  • Olivier Michel
  • Peggy Scicluna
  • Ali Igdim
Jean Letoquart
Jean Letoquart Liste d'union à gauche
AVION, FIERS D'UNE VILLE EN COMMUN
  • Jean Letoquart
  • Cathy Apourceau-Poly
  • Nicolas Cheret
  • Perrine Cioffi
  • Abdeljalil Idyoussef
  • Christelle Vernack
  • Brahim Koujane
  • Zineb Bouziane
  • Alain Baranowski
  • Brigitte Petit
  • Cyril Duquesnoy
  • Laetitia Fontaine
  • Mickaël Gomez Gonzalez
  • Aïcha Cheyppe
  • Dominique Levray
  • Caroline Crenier-Viseux
  • David Duquenne
  • Karin Picard
  • Yves Jovenet
  • Laurie Allienne
  • Christophe Thernisien
  • Sandrine Tison
  • Jérôme Boucaut
  • Ann Ngangue Ndoumbe
  • Gilles Guillemant
  • Pascale Beugnet
  • Daniel Suszka
  • Virginie Cat
  • Marc Laurent
  • Fadhila Yamani
  • Fabrice Bourdon
  • Nathalie Vasseur
  • Anthony Givers
  • Marylise Philippe
  • Laurent Dujardin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Tellier
Jean-Marc Tellier (33 élus) Avion la belle, la rebelle, la passionnee ! 		3 486 100,00%
  • Jean-Marc Tellier
  • Perrine Cioffi
  • Jean Letoquart
  • Zineb Bouziane
  • Alain Baranowski
  • Christelle Vernack
  • Alex Gest
  • Renée Capron
  • Pierre Cheret
  • Sandrine Tison
  • Anthony Sardo
  • Pascale Beugnet
  • Guillaume Sayon
  • Brigitte Petit
  • Abdeljalil Idyoussef
  • Cathy Apourceau-Poly
  • Cyril Duquesnoy
  • Renée Lacroix
  • David Gosselin
  • Rose-May Schiavon
  • Gilles Guillemant
  • Laetitia Fontaine
  • Marc Laurent
  • Danielle Tison
  • Daniel Suszka
  • Dany Owczarzak
  • Fabrice Bourdon
  • Linda Loeuilleux
  • Guy Deconinck
  • Fadhila Yamani
  • Brahim Koujane
  • Karin Picard
  • Mohamed Douihi
Participation au scrutin Avion
Taux de participation 31,51%
Taux d'abstention 68,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 870

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Tellier
Jean-Marc Tellier (33 élus) Rassembles pour avion 		5 272 100,00%
  • Jean-Marc Tellier
  • Perrine Cioffi
  • Jean Letoquart
  • Rose-May Schiavon
  • Guillaume Sayon
  • Renée Capron
  • François Patyk
  • Danielle Tison
  • Alex Gest
  • Renée Lacroix
  • Pierre Cheret
  • Martine Vandevoorde
  • Abdeljalil Idyoussef
  • Zineb Bouziane
  • Bruno Fouche
  • Cathy Apourceau-Poly
  • David Gosselin
  • Danielle Targowski
  • Alain Houriez
  • Christine Baranowski
  • Marc Laurent
  • Christelle Willerval
  • Brahim Koujane
  • Elise Ruisseaux
  • Jean-Marc Belverge
  • Dominique Laude
  • Pierre Rogez
  • Françoise Bastelica
  • Mohamed Douihi
  • Dominique Dalmasso
  • Ouassini Krouchi
  • Geneviève Hameau
  • Patrik Bleitrach
Participation au scrutin Avion
Taux de participation 50,89%
Taux d'abstention 49,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 17,16%
Nombre de votants 6 364

Villes voisines d'Avion

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