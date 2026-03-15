Résultat de l'élection municipale 2026 à Avion : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Avion [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Avion sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Avion.
L'actu des élections municipales 2026 à Avion
12:07 - Premier tour des municipales à Avion : horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Avion. Les 12 bureaux de vote de la ville d'Avion sont ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Pour être informé des résultats des élections à Avion dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Avion
|Tête de listeListe
|
Joël Bernard
Liste du Rassemblement National
BÂTISSONS LE RENOUVEAU AVIONNAIS
|
|
Hassan Mammadi
Liste de La France insoumise
ENSEMBLE OSONS LE CHANGEMENT
|
|
Jean Letoquart
Liste d'union à gauche
AVION, FIERS D'UNE VILLE EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Tellier (33 élus) Avion la belle, la rebelle, la passionnee !
|3 486
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Avion
|Taux de participation
|31,51%
|Taux d'abstention
|68,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 870
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Tellier (33 élus) Rassembles pour avion
|5 272
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Avion
|Taux de participation
|50,89%
|Taux d'abstention
|49,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|17,16%
|Nombre de votants
|6 364
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