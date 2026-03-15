Résultat municipale 2026 à Avion (62210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Avion a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Avion, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Avion [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean LETOQUART
Jean LETOQUART (28 élus) AVION, FIERS D'UNE VILLE EN COMMUN 		4 655 66,99%
  • Jean LETOQUART
  • Cathy APOURCEAU-POLY
  • Nicolas CHERET
  • Perrine CIOFFI
  • Abdeljalil IDYOUSSEF
  • Christelle VERNACK
  • Brahim KOUJANE
  • Zineb BOUZIANE
  • Alain BARANOWSKI
  • Brigitte PETIT
  • Cyril DUQUESNOY
  • Laetitia FONTAINE
  • Mickaël GOMEZ GONZALEZ
  • Aïcha CHEYPPE
  • Dominique LEVRAY
  • Caroline CRENIER-VISEUX
  • David DUQUENNE
  • Karin PICARD
  • Yves JOVENET
  • Laurie ALLIENNE
  • Christophe THERNISIEN
  • Sandrine TISON
  • Jérôme BOUCAUT
  • Ann NGANGUE NDOUMBE
  • Gilles GUILLEMANT
  • Pascale BEUGNET
  • Daniel SUSZKA
  • Virginie CAT
Joël BERNARD
Joël BERNARD (4 élus) BÂTISSONS LE RENOUVEAU AVIONNAIS 		1 791 25,77%
  • Joël BERNARD
  • Juliette PONDVILLE
  • Fabrice DEMAY
  • Christelle SART
Hassan MAMMADI
Hassan MAMMADI (1 élu) ENSEMBLE OSONS LE CHANGEMENT 		503 7,24%
  • Hassan MAMMADI
Participation au scrutin Avion
Taux de participation 55,78%
Taux d'abstention 44,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 7 070

Source : ministère de l’Intérieur

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