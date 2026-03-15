En direct

19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Avion Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Avion est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 17 571 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 495 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (72,77%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 697 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,58%, Avion se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 068 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 19,09%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Avion, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Avion Le parti à la flamme restait loin du podium lors du scrutin municipal à Avion en 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 39,10% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 62,17% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 26,99% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national réunissait 34,73% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 47,47% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 44,33% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Clavet.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Avion L'abstention s'élevait à 68,49 % à Avion pour le premier tour des municipales il y a six ans (un score notable) alors que sévissait l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 29,35 % des personnes inscrites. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 53,32 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 38,30 % au premier tour, contre 52,89 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune distancée du processus électoral en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de ces municipales à Avion, ce facteur jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Avion Les législatives à Avion organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Jean-Marc Tellier (Union de la gauche) en tête du peloton avec 45,47% au premier tour, devant Bruno Clavet (Rassemblement National) avec 44,33%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Avion s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,47%), à la première place devant la liste 'Gauche unie' de Léon Deffontaines (17,52%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (11,09%). Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Avion s'affirmait alors toujours comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Dernière présidentielle à Avion : ce qu'il faut analyser Lors des législatives de 2022, les votants de Avion portaient leur choix sur Jean-Marc Tellier (Nupes) avec 59,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Marc Tellier virant de nouveau en tête avec 65,27% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Avion privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (39,10%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,61%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,17% pour Marine Le Pen, contre 37,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Avion s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les impôts sont stables à Avion à l'approche des municipales Du côté de la fiscalité d'Avion, le produit fiscal par foyer s'est établi à 748 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 756 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 59,24 % en 2024 (contre 38,19 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 123 000 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 3,08804 millions d'euros perçus en 2020 pour un taux stable de près de 23,26 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - La liste "Avion La Belle, La Rebelle, La Passionnee !" grande gagnante des dernières municipales à Avion L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Avion est particulièrement éclairante. Seule en lice, la liste menée par Jean-Marc Tellier a sans surprise engrangé 3 486 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Avion, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Un mandat après ce scrutin sans véritable concurrence, la naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux. Un élément de réponse significatif a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).