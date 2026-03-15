Résultat de l'élection municipale 2026 à Avon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Avon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Avon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Avon.
L'actu des élections municipales 2026 à Avon
12:06 - Premier tour des municipales à Avon : horaires des bureaux de vote
Les 10 bureaux de vote de l'agglomération d'Avon sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour recevoir les citoyens. Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats aux municipales à Avon. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Avon
|Tête de listeListe
|
Amina Bacar
Liste divers gauche
EN AVON TOUTE
|
|
Raphaël Nasuti
Liste divers centre
AVON EN GRAND
|
|
Marie-Charlotte Nouhaud
Liste divers droite
AVON AVEC PASSION
|
|
Maximilien Poulain
Liste d'union à gauche
AVON EN COMMUN
|
|
Bruno Plouzeau
Liste de La France insoumise
La liste de gauche pour Avon
|
|
François Roy
Liste Divers
ENSEMBLE POUR AVON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Charlotte Nouhaud (27 élus) Terre d'avon
|1 953
|60,22%
|
|Dimitri Bandini (6 élus) Réveillons avon
|1 290
|39,77%
|
|Participation au scrutin
|Avon
|Taux de participation
|39,29%
|Taux d'abstention
|60,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 343
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Charlotte Nouhaud Terre d'avon
|1 445
|42,25%
|Dimitri Bandini Reveillons avon
|878
|25,67%
|Beatrice Rucheton Avon demain
|579
|16,92%
|Yann Moreau Avon en vert
|316
|9,23%
|Amina Bacar Avon en action
|202
|5,90%
|Participation au scrutin
|Avon
|Taux de participation
|41,13%
|Taux d'abstention
|58,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 490
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Charlotte Nouhaud (24 élus) Osez le renouveau
|1 991
|40,04%
|
|Jean-Pierre Le Poulain (6 élus) Aimer avon
|1 933
|38,87%
|
|Dimitri Bandini (3 élus) Avon autrement !
|1 048
|21,07%
|
|Participation au scrutin
|Avon
|Taux de participation
|55,54%
|Taux d'abstention
|44,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,74%
|Nombre de votants
|5 112
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Le Poulain Aimer avon
|1 700
|34,88%
|Marie-Charlotte Nouhaud Bien vivre a avon
|1 095
|22,47%
|Béatrice Rucheton Nee Pietton Osez pour avon, les idees en action
|952
|19,53%
|Dimitri Bandini Avon autrement !
|945
|19,39%
|Lamia Kort La gauche pour avon
|181
|3,71%
|Participation au scrutin
|Avon
|Taux de participation
|54,63%
|Taux d'abstention
|45,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|5 030
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