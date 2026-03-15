Résultat de l'élection municipale 2026 à Avon : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Avon

Tête de listeListe
Amina Bacar
Amina Bacar Liste divers gauche
EN AVON TOUTE
  • Amina Bacar
  • Francis Routier
  • Hélène Barry
  • Gilbert Fontaine
  • Glawdys Renault
  • Olivier Ifwanga
  • Laurence Branchu
  • Khalid Zekri
  • Hanane Zarouala
  • Vincent Gadebled
  • Tatiana Dos Reis Lopes
  • Olivier Akissi
  • Karine Clarte
  • Eric Lengaigne
  • Sofia Bidarra
  • Nicolas Calcagno
  • Johanna Brunet
  • Romain Chauliaguet
  • Thanuya Jayakumar
  • Franck Aubligine
  • Isabel Furdank
  • Alain Pouthé
  • Naïma Toumi
  • Mahamadou Toure
  • Floriane Blanc
  • Joel Hine
  • Anne-Marie Engel
  • Mohammed Baraou
  • Marie Nicolas
  • Imran Ismail
  • Leana Donjon
  • Stéphane Jacques
  • Jeanne Oudjhani
  • Travis Bouchet
  • Asmaa Ouezzani
Raphaël Nasuti
Raphaël Nasuti Liste divers centre
AVON EN GRAND
  • Raphaël Nasuti
  • Nathalie Blondel
  • Antoine Meillier-Sacco
  • Sorelle Bègue
  • Joan Pasquier
  • Adeline Soulès
  • Mustapha Berrichi
  • Marie-José Ranson
  • Aloïs Streif
  • Coraline Teylaert
  • Romuald Lescieux
  • Sylvie Lebataille
  • Franck Fortin
  • Laura Rouxel
  • Jacques Le Mouel
  • Carole Lebée
  • Hamadou Balde
  • Sandra Oliveira
  • Morgan Teylaert
  • Danielle Mouret
  • Loïc Kervella
  • Cindy Antunes
  • Yann Ratès
  • Françoise Tibure
  • Philippe Desideri
  • Laurence Boehler
  • Daniel Vaique
  • Laureline Gerard
  • Alexandre Jolivet
  • Marie Moulin
  • Guillaume Brunet
  • Carole Brunet
  • Alexis Solar
Marie-Charlotte Nouhaud
Marie-Charlotte Nouhaud Liste divers droite
AVON AVEC PASSION
  • Marie-Charlotte Nouhaud
  • Nicolas Pierret
  • Sylvie Chantelauze
  • Sylvain Piesset
  • Lucie Pamart
  • Olivier Magro
  • Deborah Deneuville
  • Guillaume Goy
  • Arielle Dadone
  • Pascal Defrance
  • Martine Legrand
  • Alexis Aniambossou
  • Aurelie Potier
  • Vincent Vandenherreweghe
  • Anne-Marie Luquet
  • Julien Joué
  • Sylvie Lacroix
  • Bastien Bailly
  • Nathalie Lestoille
  • Nathan Ajzenberg
  • Elisabeth Margaria
  • Daniel Castellant
  • Jessica Ramani
  • Arnaud de Champsavin
  • Roxane Vial
  • Xavier Ferrarone
  • Audrey Jammes
  • Denis Paris
  • Natacha Gélabale Taver
  • Christophe Tholimet
  • Martine Enault
  • Victor Valette
  • Ghislaine Prône
  • David Thirion
Maximilien Poulain
Maximilien Poulain Liste d'union à gauche
AVON EN COMMUN
  • Maximilien Poulain
  • Alexandra Lachasse
  • Simon Dell'Asino
  • Marie-Annick Déniel
  • Anas Ben El Heni
  • Fanchon Mayaudon
  • Taher Ben Hadj Gouider
  • Aurélie Bricaud
  • Justin Faurous
  • Josiane-Christelle Boungou-Mockassa
  • Aymeric Bossy
  • Evelyne Demé
  • Jean-Marc Le Grand
  • Maëlys Dierckx
  • Olivier Villois
  • Emma Colas
  • Rémi Faussemagne
  • Lucie Gavet
  • Thibault Ganne
  • Emily Boisseau
  • Baptiste Boezio
  • Régine Pognon
  • Florent Infanti
  • Imane Wadgattait
  • Evrard Félix-Tchicaya
  • Marie-Odile Stoeffler
  • Ethan Lachasse
  • Maryvonne Braunschweig
  • Johann Robert
  • Elsa Chevallier
  • Mathieu Raimbault
  • Marine Le Riboter
  • Jean-Pierre Braunschweig
Bruno Plouzeau
Bruno Plouzeau Liste de La France insoumise
La liste de gauche pour Avon
  • Bruno Plouzeau
  • Sophie Pollak
  • Florent Ralincourt
  • Nadine Ayoub
  • Maxime Bonneau
  • Pishum Migraine
  • Mathieu Chassé
  • Aurore Le Moal
  • Yann Nédélec
  • Enora Préault
  • Jean Montané
  • Clémence Neveu
  • Guillaume Perrin
  • Maud Haering
  • Mathieu Laurent
  • Liliane Pollak
  • Léo Bacot
  • Françoise Bandini
  • Yannick Préault
  • Camille Karlin
  • Alexis Bocquel
  • Marie Simonin
  • Rémi Thibieroz
  • Fanny Coculo
  • François Peyre
  • Julie Anguise
  • Bernard Boccanfuso
  • Catherine Ralincourt
  • Jonathan Jardinot
  • Graziella Binello
  • Benjamin Boisgard
  • Phoebe Suline-Dubuisson
  • Pierre Ginestière-Léonard
  • Valérie Sulvic
François Roy
François Roy Liste Divers
ENSEMBLE POUR AVON
  • François Roy
  • Mélanie Aurélia Monier Monteiro
  • Ibrahima Diop
  • Fadela Larbi
  • Pravesh Kumar Bandhoo
  • Claire Lesage
  • Serge Geoffre
  • Hémeline Macret
  • Frédéric Hautson
  • Laurence Suzanne Thérèse Grecu
  • Jean Pedrera
  • Sana Salhi
  • Mohamed Zahdour
  • Sandrine Chevalier
  • Romain Roy
  • Céline Putot
  • Raphaël Grecu
  • Audrey Thallbi
  • Laurent Thomas
  • Noëlle Nadine Bouvier
  • Didier Pascon
  • Dominique Zamord
  • Geoffrey Perroche
  • Faïza Ameur
  • Philippe Potier
  • Sylvie Nanguet
  • Georges Colongo
  • Edith Edwige Kosmanek
  • Jacques Perroche
  • Ana Da Silva Vilas Boas
  • Guy Balestier
  • Aurélie Roy
  • Eric Schott
  • Caroline Dubois
  • Michel Pimouguet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Charlotte Nouhaud
Marie-Charlotte Nouhaud (27 élus) Terre d'avon 		1 953 60,22%
  • Marie-Charlotte Nouhaud
  • Olivier Magro
  • Françoise Bourdreux-Tomaschke
  • Jean-Claude Delaune
  • Pascale Torrents-Beltran
  • Nicolas Pierret
  • Anne-Sophie Guerin
  • Thomas Ianz
  • Lamia Kort
  • Sylvain Piesset
  • Sylvie Chantelauze
  • Jack-Alexandre Baron
  • Helene Lion
  • Michel Dannequin
  • Nathalie Desideri
  • Nabil Kort
  • Magali Thierry
  • Denis Paris
  • Hanane Zarouala
  • Alexis Aniambossou
  • Carole Lebee
  • Christophe Tholimet
  • Martine Legrand
  • Xavier Japiot
  • Aurelie Potier
  • Gerard Bravy
  • Celine Chanu
Dimitri Bandini
Dimitri Bandini (6 élus) Réveillons avon 		1 290 39,77%
  • Dimitri Bandini
  • Aurélie Bricaud
  • Rodolphe Berchon
  • Carole Chavance
  • Yann Moreau
  • Amina Bacar
Participation au scrutin Avon
Taux de participation 39,29%
Taux d'abstention 60,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 343

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Charlotte Nouhaud
Marie-Charlotte Nouhaud Terre d'avon 		1 445 42,25%
Dimitri Bandini
Dimitri Bandini Reveillons avon 		878 25,67%
Beatrice Rucheton
Beatrice Rucheton Avon demain 		579 16,92%
Yann Moreau
Yann Moreau Avon en vert 		316 9,23%
Amina Bacar
Amina Bacar Avon en action 		202 5,90%
Participation au scrutin Avon
Taux de participation 41,13%
Taux d'abstention 58,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 490

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Charlotte Nouhaud
Marie-Charlotte Nouhaud (24 élus) Osez le renouveau 		1 991 40,04%
  • Marie-Charlotte Nouhaud
  • François Roy
  • Béatrice Rucheton Nee Pietton
  • Jérôme Bertin
  • Françoise Bourdreux-Tomaschke
  • Yann De Carlan
  • Geneviève Arnaud Nee Rouch
  • Olivier Plancke
  • Amina Bacar
  • Etienne Bataille
  • Muriel Cormorant
  • Raphaël Nasuti
  • Sylvie Chantelauze
  • Jack-Alexandre Baron
  • Pascale Torrents-Beltran
  • Michel Dannequin
  • Céline Surier
  • Olivier Magro
  • Nadina Badescu Epouse Scriba
  • Fabien Bureau
  • Anne-Sophie Guerin
  • Francis Routier
  • Marie Delabrouille Nee Da Costa
  • Pascal Lusseau
Jean-Pierre Le Poulain
Jean-Pierre Le Poulain (6 élus) Aimer avon 		1 933 38,87%
  • Jean-Pierre Le Poulain
  • Béatrice D'ornano
  • Claude Dezert
  • Louise Tisserand
  • Marc Lemerez
  • Emilie Ferdy
Dimitri Bandini
Dimitri Bandini (3 élus) Avon autrement ! 		1 048 21,07%
  • Dimitri Bandini
  • Lucie Pamart
  • Guillaume Goy
Participation au scrutin Avon
Taux de participation 55,54%
Taux d'abstention 44,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Nombre de votants 5 112

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Le Poulain
Jean-Pierre Le Poulain Aimer avon 		1 700 34,88%
Marie-Charlotte Nouhaud
Marie-Charlotte Nouhaud Bien vivre a avon 		1 095 22,47%
Béatrice Rucheton Nee Pietton
Béatrice Rucheton Nee Pietton Osez pour avon, les idees en action 		952 19,53%
Dimitri Bandini
Dimitri Bandini Avon autrement ! 		945 19,39%
Lamia Kort
Lamia Kort La gauche pour avon 		181 3,71%
Participation au scrutin Avon
Taux de participation 54,63%
Taux d'abstention 45,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 5 030

Villes voisines d'Avon

En savoir plus sur Avon