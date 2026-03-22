Résultat de l'élection municipale 2026 à Avon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Avon

Le deuxième tour des élections municipales à Avon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Amina Bacar
Amina Bacar Liste divers gauche
EN AVON TOUTE
  • Amina Bacar
  • Francis Routier
  • Hélène Barry
  • Gilbert Fontaine
  • Glawdys Renault
  • Olivier Ifwanga
  • Laurence Branchu
  • Khalid Zekri
  • Floriane Blanc
  • Vincent Gadebled
  • Tatiana Dos Reis Lopes
  • Olivier Akissi
  • Karine Clarte
  • Eric Lengaigne
  • Sofia Bidarra
  • Nicolas Calcagno
  • Johanna Brunet
  • Romain Chauliaguet
  • Thanuya Jayakumar
  • Jean Pedrera
  • Isabel Furdank
  • Alain Pouthé
  • Naïma Toumi
  • Mahamadou Toure
  • Edith Kosmanek
  • Pravesh Kumar Bandhoo
  • Anne-Marie Engel
  • Mohammed Baraou
  • Marie Nicolas
  • Imran Ismail
  • Leana Donjon
  • Joel Hine
  • Jeanne Oudjhani
  • Travis Bouchet
  • Asmaa Ouezzani
Raphaël Nasuti
Raphaël Nasuti Liste divers centre
AVON EN GRAND
  • Raphaël Nasuti
  • Nathalie Blondel
  • Antoine Meillier-Sacco
  • Sorelle Bègue
  • Joan Pasquier
  • Adeline Soulès
  • Mustapha Berrichi
  • Marie-José Ranson
  • Aloïs Streif
  • Coraline Teylaert
  • Romuald Lescieux
  • Sylvie Lebataille
  • Franck Fortin
  • Laura Rouxel
  • Jacques Le Mouel
  • Carole Lebée
  • Hamadou Balde
  • Sandra Oliveira
  • Morgan Teylaert
  • Danielle Mouret
  • Loïc Kervella
  • Cindy Antunes
  • Yann Ratès
  • Françoise Tibure
  • Philippe Desideri
  • Laurence Boehler
  • Daniel Vaique
  • Laureline Gerard
  • Alexandre Jolivet
  • Marie Moulin
  • Guillaume Brunet
  • Carole Brunet
  • Alexis Solar
Marie-Charlotte Nouhaud
Marie-Charlotte Nouhaud Liste divers droite
AVON AVEC PASSION
  • Marie-Charlotte Nouhaud
  • Nicolas Pierret
  • Sylvie Chantelauze
  • Sylvain Piesset
  • Lucie Pamart
  • Olivier Magro
  • Deborah Deneuville
  • Guillaume Goy
  • Arielle Dadone
  • Pascal Defrance
  • Martine Legrand
  • Alexis Aniambossou
  • Aurelie Potier
  • Vincent Vandenherreweghe
  • Anne-Marie Luquet
  • Julien Joué
  • Sylvie Lacroix
  • Bastien Bailly
  • Nathalie Lestoille
  • Nathan Ajzenberg
  • Elisabeth Margaria
  • Daniel Castellant
  • Jessica Ramani
  • Arnaud de Champsavin
  • Roxane Vial
  • Xavier Ferrarone
  • Audrey Jammes
  • Denis Paris
  • Natacha Gélabale Taver
  • Christophe Tholimet
  • Martine Enault
  • Victor Valette
  • Ghislaine Prône
  • David Thirion
Maximilien Poulain
Maximilien Poulain Liste d'union à gauche
AVON EN COMMUN
  • Maximilien Poulain
  • Alexandra Lachasse
  • Simon Dell'Asino
  • Marie-Annick Déniel
  • Anas Ben El Heni
  • Fanchon Mayaudon
  • Taher Ben Hadj Gouider
  • Aurélie Bricaud
  • Justin Faurous
  • Josiane-Christelle Boungou-Mockassa
  • Aymeric Bossy
  • Evelyne Demé
  • Jean-Marc Le Grand
  • Maëlys Dierckx
  • Olivier Villois
  • Emma Colas
  • Rémi Faussemagne
  • Lucie Gavet
  • Thibault Ganne
  • Emily Boisseau
  • Baptiste Boezio
  • Régine Pognon
  • Florent Infanti
  • Imane Wadgattait
  • Evrard Félix-Tchicaya
  • Marie-Odile Stoeffler
  • Ethan Lachasse
  • Maryvonne Braunschweig
  • Johann Robert
  • Elsa Chevallier
  • Mathieu Raimbault
  • Marine Le Riboter
  • Jean-Pierre Braunschweig

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Avon

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Charlotte NOUHAUD
Marie-Charlotte NOUHAUD (Ballotage) AVON AVEC PASSION 		2 087 45,72%
Raphaël NASUTI
Raphaël NASUTI (Ballotage) AVON EN GRAND 		572 12,53%
Maximilien POULAIN
Maximilien POULAIN (Ballotage) AVON EN COMMUN 		550 12,05%
Amina BACAR
Amina BACAR (Ballotage) EN AVON TOUTE 		543 11,89%
Bruno PLOUZEAU
Bruno PLOUZEAU La liste de gauche pour Avon 		449 9,84%
François ROY
François ROY ENSEMBLE POUR AVON 		364 7,97%
Participation au scrutin Avon
Taux de participation 52,50%
Taux d'abstention 47,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 4 654

Source : ministère de l’Intérieur

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