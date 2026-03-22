Résultat de l'élection municipale 2026 à Avon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Avon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Avon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Avon.
L'actu des élections municipales 2026 à Avon
11:49 - Marie-Charlotte Nouhaud, Raphaël Nasuti et Maximilien Poulain forment le trio de tête à Avon
Dimanche dernier, c'est Marie-Charlotte Nouhaud (Divers droite) qui a dominé en rassemblant 45,72 % des bulletins valides. Dans son sillage, Raphaël Nasuti (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 12,53 %. La confrontation a abouti à une domination très nette de la leader. Marie-Charlotte Nouhaud a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, et elle a même progressé avec 3,47 points de plus. Du côté des autres candidats, avec 12,05 %, Maximilien Poulain (Union de la gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Amina Bacar, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 11,89 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. À noter que pour ce premier tour à Avon, le vote a enregistré un taux d'abstention de 47,50 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Avon
Le deuxième tour des élections municipales à Avon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Amina Bacar
Liste divers gauche
EN AVON TOUTE
|
|
Raphaël Nasuti
Liste divers centre
AVON EN GRAND
|
|
Marie-Charlotte Nouhaud
Liste divers droite
AVON AVEC PASSION
|
|
Maximilien Poulain
Liste d'union à gauche
AVON EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Avon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Charlotte NOUHAUD (Ballotage) AVON AVEC PASSION
|2 087
|45,72%
|Raphaël NASUTI (Ballotage) AVON EN GRAND
|572
|12,53%
|Maximilien POULAIN (Ballotage) AVON EN COMMUN
|550
|12,05%
|Amina BACAR (Ballotage) EN AVON TOUTE
|543
|11,89%
|Bruno PLOUZEAU La liste de gauche pour Avon
|449
|9,84%
|François ROY ENSEMBLE POUR AVON
|364
|7,97%
|Participation au scrutin
|Avon
|Taux de participation
|52,50%
|Taux d'abstention
|47,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|4 654
Source : ministère de l’Intérieur
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