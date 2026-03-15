Résultat municipale 2026 à Avranches (50300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Avranches a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Avranches, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Avranches [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David NICOLAS
David NICOLAS (27 élus) aimons avranches et saint martin 		2 243 51,08%
  • David NICOLAS
  • Annie PARENT
  • Jacques LUCAS
  • Stéphanie BIDET
  • Christian COSSEC
  • Élodie DAUTHIEUX
  • Yves LOUZÉ
  • Christine DOKTOR
  • François SAINT-JAMES
  • Anne-Laure GOÛT
  • Thierry PENNEC
  • Martine LORIN
  • Cléo LACOTE
  • Blandine COQUELIN
  • Kentin TIERCELIN
  • Elisa FIORINI
  • Bertrand CLAVEAU
  • Martine LAVALETTE
  • Mickaël JOURDAN
  • Christine BRUNET
  • Frédéric MARIE
  • Isabelle DOMINIQUE
  • Pascal BESNARD
  • Nadine CALVEZ
  • Jean-Luc DENOYER
  • Jocelyne ARONDEL
  • Thierry NOZIERES
Angélique FERREIRA
Angélique FERREIRA (8 élus) Avranches St-Martin, Agissons ensemble 		2 148 48,92%
  • Angélique FERREIRA
  • Ludovic LEGENDRE
  • Emilie LEROY
  • Christian HAU
  • Laurence DUTEIL
  • Franck BOUFFIGNY
  • Sandrine COTTIN
  • Dominique PAYSANT
Participation au scrutin Avranches
Taux de participation 58,81%
Taux d'abstention 41,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Nombre de votants 4 621

Source : ministère de l’Intérieur

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