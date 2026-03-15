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19:18 - Avranches : démographie et socio-économie impactent les élections municipales La composition démographique et socio-économique d'Avranches façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des municipales. Avec 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,71%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (72,12%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 5065 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,90%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,39%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Avranches mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,11% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le RN avance à Avranches Le RN était resté en retrait lors de l'élection municipale à Avranches en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 17,06% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 30,29% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 12,10% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Avranches comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 23,26% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 24,19% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,68% lors du vote définitif.

16:58 - À Avranches, l'abstention s'annonce forte aux municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 54,85 % à Avranches lors du dernier scrutin local (dans la moyenne nationale), en pleine pandémie à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois élevé à 29,00 %. Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure éclairante. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 52,86 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 35,18 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 49,45 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une ville souvent détournée des bureaux de vote en comparaison de l'ensemble du pays. Au soir de l'élection municipale 2026, ce paramètre pèsera en tout cas lourdement sur les résultats d'Avranches.

15:59 - Avranches : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le scrutin des Européennes 2024 à Avranches avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,26%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 20,53% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Avranches avaient ensuite favorisé Bertrand Sorre (Majorité présidentielle) avec 40,10% au premier tour, devant Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avec 24,19%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Bertrand Sorre culminant à 71,32% des votes sur place. La situation politique d'Avranches a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Pour les élections 2026, Avranches reste un territoire arrimé à le centre-droit Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Avranches choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 35,98% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 19,77%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en donnant 69,71% pour Emmanuel Macron, contre 30,29% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Avranches accordaient leurs suffrages à Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 41,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bertrand Sorre virant de nouveau en tête avec 59,95% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Avranches comme une place forte du courant central.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Avranches À Avranches, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 918 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 731 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 45,16 % en 2024 (contre 23,72 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne du pays, située à environ 40 %. Mais attention : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 309 500 euros en 2024, bien en deçà des 2 043 510 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 19,38 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de David Nicolas à Avranches À Avranches, lors des municipales précédentes, les résultats ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, David Nicolas (Divers centre) a fait la course en tête avec 48,74% des soutiens. À sa poursuite, Guenhaël Huet (Divers droite) a engrangé 28,22% des suffrages. Une marge conséquente. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. David Nicolas l'a finalement emporté avec 1 930 bulletins (58,98%), face à Guenhaël Huet avec 41,01% des votants. La supériorité de la liste 'Aimons avranches saint-martin' s'est amplifiée pour aboutir à une victoire sans bavure. En dépit du fait que Guenhaël Huet a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 389 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.