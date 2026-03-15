Résultat de l'élection municipale 2026 à Avrillé : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Avrillé [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Avrillé sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Avrillé.
L'actu des élections municipales 2026 à Avrillé
12:10 - Municipales à Avrillé : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens d'Avrillé de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la ville. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Découvrez ci-dessous tous les candidats à Avrillé. Pour voter, les citoyens de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote d'Avrillé. Recevez les résultats des élections à Avrillé dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Avrillé
|Tête de listeListe
|
Caroline Houssin-Salvetat
Liste Divers
Avrillé Avenir
|
|
Philippe Bolo
Liste divers centre
Avrillé autrement
|
|
Jacques Graveleau
Liste divers gauche
Demain Avrillé avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline Houssin-Salvetat (23 élus) Avrille avenir
|1 819
|36,47%
|
|Marc Laffineur (6 élus) Avrille passion
|1 776
|35,61%
|
|Florian Santinho (4 élus) Ensemble avrille
|1 392
|27,91%
|
|Participation au scrutin
|Avrillé
|Taux de participation
|46,70%
|Taux d'abstention
|53,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 136
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline Houssin-Salvetat Avrille avenir
|1 847
|36,88%
|Florian Santinho Ensemble avrille
|1 515
|30,25%
|Marc Laffineur Avrille passion
|1 412
|28,19%
|Claude Caillard Avrillé cap 2030
|234
|4,67%
|Participation au scrutin
|Avrillé
|Taux de participation
|47,03%
|Taux d'abstention
|52,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 167
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Laffineur (28 élus) Avrillé au coeur
|4 307
|65,27%
|
|Catherine Jamil (5 élus) Avrillé un nouvel élan
|2 291
|34,72%
|
|Participation au scrutin
|Avrillé
|Taux de participation
|65,06%
|Taux d'abstention
|34,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,82%
|Nombre de votants
|6 932
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