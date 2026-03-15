Résultat de l'élection municipale 2026 à Avrillé : les infos en direct

Programme de Philippe Bolo à Avrillé (Avrillé autrement)

Philippe Bolo et son parcours

Philippe Bolo, âgé de 58 ans, est un ingénieur agronome et député depuis 2017. Il est également conseiller municipal d'Avrillé depuis 2008 et réserviste citoyen de la Gendarmerie nationale. Son expérience et son engagement local font de lui un candidat sérieux pour la mairie d'Avrillé.

Propositions d'Avrillé Autrement

Le projet d'Avrillé Autrement vise à répondre aux préoccupations des citoyens avec des mesures réalistes et responsables. Parmi les propositions, on trouve l'amélioration de l'accès aux services et la création d'équipements associatifs. L'objectif est de construire une ville accessible, solidaire et à l'écoute de tous.

Engagement pour l'écologie

Une des priorités du projet est la mobilisation pour les enjeux écologiques. Cela inclut la création d'un lieu dédié à la transition écologique et à l'économie circulaire. De plus, des objectifs de végétalisation et de sobriété seront intégrés dans tous les investissements.

Sécurité et tranquillité

Le renforcement de la police municipale est une mesure clé pour assurer la sécurité des habitants d'Avrillé. Le projet prévoit également une réévaluation de l'éclairage public nocturne et des actions contre les points de vente de stupéfiants. L'objectif est de garantir une ville tranquille et sûre pour tous les citoyens.