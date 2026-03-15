Résultat de l'élection municipale 2026 à Avrillé : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Avrillé

Tête de listeListe
Caroline Houssin-Salvetat
Caroline Houssin-Salvetat Liste Divers
Avrillé Avenir
  • Caroline Houssin-Salvetat
  • Jean Halligon
  • Virginie Tranchet
  • Yves Dubourg
  • Sophie Baillif-Applincourt
  • Pascal Parize
  • Estelle Lemoine-Maulny
  • Marc de Singly
  • Mangala Rault
  • François Varlin
  • Zohra Gallard
  • Éric Videira
  • Salomé Gentili
  • Michel Verger
  • Sylvie Prezelin-Collin
  • Hervé Prunault
  • Caroline Dunn-Hermant
  • Olivier Pérès
  • Liliane Caix
  • Olivier Crasnier
  • Emmanuelle Blanc
  • Youri Zelmat
  • Lucie Péruset
  • Bertrand Deveau
  • Jennifer Mandelbaum
  • Alain Delêtre
  • Simone Aubin
  • Philippe Poiroux
  • Guylène Leboeuf
  • Michel Foucault
  • Ariane de Ponnat
  • Florent Hatté
  • Annie Rat
  • Bruno Chevallier-Chantepie
  • Joëlle Olivrie
Philippe Bolo
Philippe Bolo Liste divers centre
Avrillé autrement
  • Philippe Bolo
  • Catherine Cesbron Chailleu
  • Philippe Bourgeteau
  • Alix de Verneuil
  • Pierric Thuaud
  • Nathalie Prince
  • Olivier Joulain
  • Marie Château-Nyilinkindi
  • Matthieu Lecoq
  • Alice Oger
  • Jean-Etienne Jarry
  • Céline Joubard
  • Alain Lollier
  • Carole Ollivier
  • Cyrille Augereau
  • Inès-Marie Ducancelle
  • Ludovic Bouleau
  • Bénédicte Heyman Desprez
  • Bruno Barba
  • Fanny Constant
  • Benoît Delanoue
  • Aurore Boulay
  • Pierre Bigot
  • Marie-Reine Chiron
  • Francis Vantomme
  • Anne Guilment
  • Gérard Dijols
  • Ghislaine Delahaye-Duhé
  • Augustin Vanbremeersch
  • Marie-Pierre Guillon
  • Mathieu Beaupere
  • Cécile Cahour-Sécher
  • Johann Charbonneau
  • Valérie Meurillon Agyar
  • Jean-Christophe Soulard
Jacques Graveleau
Jacques Graveleau Liste divers gauche
Demain Avrillé avec vous
  • Jacques Graveleau
  • Marie-Claude Caillaud
  • Marcel Le Meut
  • Bernadette Gohier
  • Pierre Narbonne
  • Stéphanie Dupeyroux
  • Matthieu Brandière
  • Sylvie Montmory
  • Christophe Coudert
  • Nathalie Houdbine
  • Jean Poché
  • Fatoumata Diallo
  • Christophe Clodic
  • Élisabeth Rousseau
  • Nicolas Julien
  • Noëlle Perdreau
  • Nicolas Mérand
  • Géraldine Baron
  • Adrien Moreaux
  • Brigitte Hamard
  • Jean-Luc Hadjedj
  • Sophie André
  • Jean Lalous
  • Martine Iliou
  • Jacques Bineau
  • Muriel Duval
  • Guy Bouvier
  • Carole Richard
  • Jacques Lefeuvre
  • Marie-Anne Guery
  • Laurent Bordet
  • Cécile Tanguy
  • Christian Cathala
  • Blandine Allard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline Houssin-Salvetat
Caroline Houssin-Salvetat (23 élus) Avrille avenir 		1 819 36,47%
  • Caroline Houssin-Salvetat
  • Jean Halligon
  • Magali Bergue
  • Herve Pinon
  • Agnes Gallard
  • Patrice Lucas
  • Severine Cros
  • Marc De Singly
  • Mangala Rault
  • Philippe Poiroux
  • Hind Raffeneau
  • Michel Gendre
  • Guylene Leboeuf
  • Jacques Graveleau
  • Fabienne Guinhut
  • Laurent Viaud
  • Melanie Boursin
  • Michel Verger
  • Maud Le Ho
  • Alain Deletre
  • Celine Trochut
  • Michel Foucault
  • Sophie Baillif Applincourt
Marc Laffineur
Marc Laffineur (6 élus) Avrille passion 		1 776 35,61%
  • Marc Laffineur
  • Dannièle Chevrotin
  • Philippe Bolo
  • Catherine Cesbron
  • Éric Bretault
  • Annie Darsonval
Florian Santinho
Florian Santinho (4 élus) Ensemble avrille 		1 392 27,91%
  • Florian Santinho
  • Annie Rat
  • Francois Varlin
  • Estelle Lemoine-Maulny
Participation au scrutin Avrillé
Taux de participation 46,70%
Taux d'abstention 53,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 136

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline Houssin-Salvetat
Caroline Houssin-Salvetat Avrille avenir 		1 847 36,88%
Florian Santinho
Florian Santinho Ensemble avrille 		1 515 30,25%
Marc Laffineur
Marc Laffineur Avrille passion 		1 412 28,19%
Claude Caillard
Claude Caillard Avrillé cap 2030 		234 4,67%
Participation au scrutin Avrillé
Taux de participation 47,03%
Taux d'abstention 52,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 167

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Laffineur
Marc Laffineur (28 élus) Avrillé au coeur 		4 307 65,27%
  • Marc Laffineur
  • Annie Darsonval
  • Éric Bretault
  • Caroline Houssin-Salvetat
  • Philippe Houlgard
  • Emmanuelle Crochemore
  • Philippe Bolo
  • Amal Houssin
  • Laurent Pretrot
  • Bénédicte Antier
  • Patrick Grisillon
  • Gwenn Lagarde
  • Alain Deletre
  • Dina Rutten
  • Jean-François Dupic
  • Cécile Herisson
  • Jules Tribondeau
  • Élodie Normand
  • Ludovic Bouleau
  • Réjane Marie
  • Augustin Vanbremeersch
  • Alix Creze
  • Michel Gendre
  • Pierrette Manno
  • René-François Raffeneau
  • Karen Gallop-Humeau
  • Johann Dantant
  • Annick, Marie-Hélène Picault
Catherine Jamil
Catherine Jamil (5 élus) Avrillé un nouvel élan 		2 291 34,72%
  • Catherine Jamil
  • Jean-Paul Xhaard
  • Michèle Huchet
  • Michel Rino
  • Blandine Adamczuk-Allard
Participation au scrutin Avrillé
Taux de participation 65,06%
Taux d'abstention 34,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,82%
Nombre de votants 6 932

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