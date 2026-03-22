Résultat de l'élection municipale 2026 à Avrillé : les résultats du 2e tour

Programme de Caroline Houssin-Salvetat à Avrillé (Avrillé Avenir)

Élections municipales

Les élections municipales de mars 2026 sont un moment clé pour la ville d'Avrillé. La liste Avrillé Avenir a obtenu un soutien significatif lors du premier tour, témoignant de l'engagement des citoyens. La mobilisation des Avillaises et Avillais est essentielle pour assurer la victoire lors du second tour.

Propositions d'aménagement

Le programme d'Avrillé Avenir inclut des projets d'aménagement visant à améliorer la qualité de vie des habitants. Parmi les initiatives, on trouve l'ouverture d'une guinguette dans le parc Brassens et la requalification de l'avenue de la Boissière. Ces actions visent à renforcer les liens communautaires et à embellir la ville.

Protection et sécurité

La sécurité des citoyens est une priorité pour l'équipe d'Avrillé Avenir. Des mesures telles que le dispositif « zéro incivilité » et le développement de la vidéoprotection sont proposées pour garantir un environnement sûr. L'augmentation des effectifs de la police municipale est également envisagée pour renforcer la sécurité publique.

Engagement communautaire

Le programme met l'accent sur l'engagement communautaire et le soutien aux différentes populations. La création d'une ressourcerie municipale et d'un plan de lutte contre l'isolement sont des initiatives clés. Ces actions visent à favoriser la solidarité et à améliorer le bien-être des Avillais.