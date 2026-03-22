Résultat de l'élection municipale 2026 à Avrillé : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Avrillé [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Avrillé sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Avrillé.
L'actu des élections municipales 2026 à Avrillé
11:53 - Second tour incertain entre Caroline Houssin-Salvetat et Philippe Bolo
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Avrillé, c'est Caroline Houssin-Salvetat qui a terminé première en récoltant 42,59 % des voix. Dans son sillage, Philippe Bolo (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 38,27 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Comme il y a six ans, Caroline Houssin-Salvetat est restée au sommet du classement, et elle a aussi vu son pourcentage grimper de 5,71 points. Pour compléter ce tableau, avec 19,15 %, Jacques Graveleau, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Avrillé, le rendez-vous électoral a mobilisé 60,39 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Avrillé
Le deuxième tour des élections municipales à Avrillé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Caroline Houssin-Salvetat
Liste Divers
Avrillé Avenir
|
|
Philippe Bolo
Liste divers centre
Avrillé autrement
|
|
Jacques Graveleau
Liste divers gauche
Demain Avrillé avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Avrillé
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline HOUSSIN-SALVETAT (Ballotage) Avrillé Avenir
|2 918
|42,59%
|Philippe BOLO (Ballotage) Avrillé autrement
|2 622
|38,27%
|Jacques GRAVELEAU (Ballotage) Demain Avrillé avec vous
|1 312
|19,15%
|Participation au scrutin
|Avrillé
|Taux de participation
|60,39%
|Taux d'abstention
|39,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Nombre de votants
|7 037
Source : ministère de l’Intérieur
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