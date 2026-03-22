Résultat de l'élection municipale 2026 à Avrillé : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Avrillé

Le deuxième tour des élections municipales à Avrillé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Caroline Houssin-Salvetat
Caroline Houssin-Salvetat Liste Divers
Avrillé Avenir
  • Caroline Houssin-Salvetat
  • Jean Halligon
  • Virginie Tranchet
  • Yves Dubourg
  • Sophie Baillif-Applincourt
  • Pascal Parize
  • Estelle Lemoine-Maulny
  • Marc de Singly
  • Mangala Rault
  • François Varlin
  • Zohra Gallard
  • Éric Videira
  • Salomé Gentili
  • Michel Verger
  • Sylvie Prezelin-Collin
  • Hervé Prunault
  • Caroline Dunn-Hermant
  • Olivier Pérès
  • Liliane Caix
  • Olivier Crasnier
  • Emmanuelle Blanc
  • Youri Zelmat
  • Lucie Péruset
  • Bertrand Deveau
  • Jennifer Mandelbaum
  • Alain Delêtre
  • Simone Aubin
  • Philippe Poiroux
  • Guylène Leboeuf
  • Michel Foucault
  • Ariane de Ponnat
  • Florent Hatté
  • Annie Rat
  • Bruno Chevallier-Chantepie
  • Joëlle Olivrie
Philippe Bolo
Philippe Bolo Liste divers centre
Avrillé autrement
  • Philippe Bolo
  • Catherine Cesbron Chailleu
  • Philippe Bourgeteau
  • Alix de Verneuil
  • Pierric Thuaud
  • Nathalie Prince
  • Olivier Joulain
  • Marie Château-Nyilinkindi
  • Matthieu Lecoq
  • Alice Oger
  • Jean-Etienne Jarry
  • Céline Joubard
  • Alain Lollier
  • Carole Ollivier
  • Cyrille Augereau
  • Inès-Marie Ducancelle
  • Ludovic Bouleau
  • Bénédicte Heyman Desprez
  • Bruno Barba
  • Fanny Constant
  • Benoît Delanoue
  • Aurore Boulay
  • Pierre Bigot
  • Marie-Reine Chiron
  • Francis Vantomme
  • Anne Guilment
  • Gérard Dijols
  • Ghislaine Delahaye-Duhé
  • Augustin Vanbremeersch
  • Marie-Pierre Guillon
  • Mathieu Beaupere
  • Cécile Cahour-Sécher
  • Johann Charbonneau
  • Valérie Meurillon Agyar
  • Jean-Christophe Soulard
Jacques Graveleau
Jacques Graveleau Liste divers gauche
Demain Avrillé avec vous
  • Jacques Graveleau
  • Marie-Claude Caillaud
  • Marcel Le Meut
  • Bernadette Gohier
  • Pierre Narbonne
  • Stéphanie Dupeyroux
  • Matthieu Brandière
  • Sylvie Montmory
  • Christophe Coudert
  • Nathalie Houdbine
  • Jean Poché
  • Fatoumata Diallo
  • Christophe Clodic
  • Élisabeth Rousseau
  • Nicolas Julien
  • Noëlle Perdreau
  • Nicolas Mérand
  • Géraldine Baron
  • Adrien Moreaux
  • Brigitte Hamard
  • Jean-Luc Hadjedj
  • Sophie André
  • Jean Lalous
  • Martine Iliou
  • Jacques Bineau
  • Muriel Duval
  • Guy Bouvier
  • Carole Richard
  • Jacques Lefeuvre
  • Marie-Anne Guery
  • Laurent Bordet
  • Cécile Tanguy
  • Christian Cathala
  • Blandine Allard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Avrillé

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline HOUSSIN-SALVETAT
Caroline HOUSSIN-SALVETAT (Ballotage) Avrillé Avenir 		2 918 42,59%
Philippe BOLO
Philippe BOLO (Ballotage) Avrillé autrement 		2 622 38,27%
Jacques GRAVELEAU
Jacques GRAVELEAU (Ballotage) Demain Avrillé avec vous 		1 312 19,15%
Participation au scrutin Avrillé
Taux de participation 60,39%
Taux d'abstention 39,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 7 037

Source : ministère de l’Intérieur

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