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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Avrillé A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Avrillé regorge de diversité et d'activités. Avec ses 15 225 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 897 entreprises démontrent une économie favorable. Dans l'agglomération, 16,56% des résidents sont des enfants, et 30,23% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 520 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 34,03% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 310,91 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Finalement, à Avrillé, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quel score pour le RN à Avrillé aux derniers scrutins ? Le mouvement lepéniste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Avrillé en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 12,94% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 23,59% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 10,49% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Avrillé comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,34% pour les européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 20,10% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 21,42% lors du vote final.

16:58 - Avrillé classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Avrillé, l'abstention concernait 52,97 % des électeurs (un niveau conforme aux 55,3 % du pays), en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi stabilisé à 20,31 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 39,64 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 24,83 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 43,22 % des inscrits. Zoomer sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Avrillé comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Pour cette municipale, cette contingence à Avrillé sera quoi qu'il en soit déterminante dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives en 2024 à Avrillé ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Avrillé. Le scrutin des Européennes 2024 à Avrillé avait en effet vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (22,70%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 21,51% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Avrillé soutenaient en priorité Philippe Bolo (Ensemble !) avec 39,22% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Philippe Bolo culminant à 47,28% des votes localement.

14:57 - Avrillé : regard sur les résultats de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Avrillé plébiscitaient Philippe Bolo (Ensemble !) avec 46,46% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,71% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Avrillé privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (39,40%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 19,41%. Le duel final se soldait finalement par un score de 76,41% pour Emmanuel Macron, contre 23,59% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Avrillé s'affirme comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales à Avrillé : des impôts stables au cœur de la campagne Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Avrillé, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 15,96 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 318 400 euros environ la même année. Un produit qui est loin des 4,24955 millions d'euros engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Avrillé est passé à près de 49,39 % en 2024 (contre 28,13 % en 2020). La moyenne en France, avoisinant les 40 %, constitue un point de référence intéressant. Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. De son côté, le foncier non bâti est toujours taxé à 41,71 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020, étant entendu que la moyenne au niveau national se situe aux alentours de 40 à 50 %. Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, son taux communal s'est fixé à 7,60 % environ en 2024 (contre 7,70 % en 2020 et approximativement 9,5 % en France). Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Avrillé s'est établi à 1 218 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 165 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Avrillé L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Avrillé s'avère très révélatrice. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Caroline Houssin-Salvetat (Divers) a surclassé ses rivaux en récoltant 1 847 voix (36,88%). Dans la position du principal opposant, Florian Santinho (Divers) a recueilli 30,25% des bulletins valides. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Caroline Houssin-Salvetat l'a finalement emporté avec 1 819 voix (36,47%), face à Marc Laffineur s'adjugeant 35,61% des électeurs et Florian Santinho avec 27,91% des électeurs inscrits. Contre toute attente, le candidat arrivé en deuxième position a pu refaire son retard avec un important réservoir de voix, rendant le final très serré. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Marc Laffineur a réalisé la meilleure progression en ajoutant 261 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Divers a certainement profité du report de voix des listes éliminées. La formation d'opposition se doit absolument d'obtenir davantage de voix ce dimanche soir dès le premier tour, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.