Résultat municipale 2026 à Avrillé (49240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Avrillé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Avrillé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Avrillé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BOLO
Philippe BOLO Avrillé autrement 		2 918 42,59%
Caroline HOUSSIN-SALVETAT
Caroline HOUSSIN-SALVETAT Avrillé Avenir 		2 622 38,27%
Jacques GRAVELEAU
Jacques GRAVELEAU Demain Avrillé avec vous 		1 312 19,15%
Participation au scrutin Avrillé
Taux de participation 60,39%
Taux d'abstention 39,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 7 037

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Maine-et-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Maine-et-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Avrillé

En savoir plus sur Avrillé