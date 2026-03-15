Résultat de l'élection municipale 2026 à Awala-Yalimapo : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Awala-Yalimapo

Tête de listeListe
Jean-Paul Fereira
Jean-Paul Fereira Divers
AWALA-YALIMAPO,TERRE DE PARTAGE
  • Jean-Paul Fereira
  • Douchka Galima
  • Nathan Asawinie
  • Cheyenne Lieutenant
  • Rodrigue Galima
  • Tiffanie Hariwanari
  • Anthony Munroe
  • Liliane Appolinaire
  • Samuel Ramouche
  • Charlène Kajirale
  • Félix Tiouka
  • Nelly Tiouka
  • Patrick Kilinan
  • Obrella Kelia
  • Jean-Christophe Maipio
  • Luana Auguste
  • Lucien de Zwart
  • Audelise Frederic
  • Alain Gipet
  • Amandine Galima
  • Jean-Philippe Appolinaire
Josy Joseph
Josy Joseph Divers
AVP AWALA-YALIMAPO
  • Josy Joseph
  • Albert William
  • Nathalie Therèse
  • Arnaud Charles
  • Kasmina Gayadin
  • David Jean-Jacques
  • Youani Tiouka
  • Panaki Daniel François
  • Linda Galima
  • Raphaël Auguste
  • Orlane Jean-Jacques
  • Brandon Auguste
  • Savannah Malajuwara
  • Daniel Saint-Omer
  • Trischa Kajirale
  • Jean-Luc Simba
  • Aurélia Arimiaware
  • Josy Lieutenant
  • Ester Pinas
  • Guillaume Frederic
  • Angélique Therese

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fereira
Jean-Paul Fereira Awala-yalimapo, forte et fiere dans sa diversite 		230 47,71%
Hervé Robineau
Hervé Robineau Asainaka, awala-yalimapo wanome 		137 28,42%
Bruno Therese
Bruno Therese Rassemblement citoyen pour awala-yalimapo 		115 23,85%
Participation au scrutin Awala-Yalimapo
Taux de participation 72,85%
Taux d'abstention 27,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 491

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fereira
Jean-Paul Fereira (12 élus) Ensemble pour awala-yalimapo 		267 55,62%
  • Jean-Paul Fereira
  • Myriam Pierre
  • Bruno Appolinaire
  • Carmelita Jean-Jacques
  • Felix Tiouka
  • Muriel Sabayo
  • Hervé Robineau
  • Liliane Appolinaire
  • Alexis Tiouka
  • Eveline Perigny-Balimann
  • Christian Blaise
  • Julie Paraense
Jocelyn Roger Thérèse
Jocelyn Roger Thérèse (3 élus) Rassemblement citoyen pour awala-yalimapo 		213 44,37%
  • Jocelyn Roger Thérèse
  • Josette Auguste
  • Daniel François
Participation au scrutin Awala-Yalimapo
Taux de participation 85,76%
Taux d'abstention 14,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 488

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fereira
Jean-Paul Fereira Ensemble pour awala-yalimapo 		215 45,35%
Paul Henri
Paul Henri Awala-yalimapo waponaka 2014 		130 27,42%
Jocelyn Roger Thérèse
Jocelyn Roger Thérèse Rassemblement citoyen pour awala-yalimapo 		129 27,21%
Participation au scrutin Awala-Yalimapo
Taux de participation 83,83%
Taux d'abstention 16,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 477

Villes voisines d'Awala-Yalimapo

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