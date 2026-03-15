Résultat de l'élection municipale 2026 à Awala-Yalimapo : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Awala-Yalimapo [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Awala-Yalimapo sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Awala-Yalimapo.
L'actu des élections municipales 2026 à Awala-Yalimapo
13:45 - Les électeurs d'Awala-Yalimapo voteront-ils sur la fiscalité ?
S'agissant des contributions locales à Awala-Yalimapo, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 283 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 183 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 70,70 % en 2024 (contre près de 37,78 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 40 320 € en 2024. Un produit qui est loin des 40 910 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 29,00 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Élections municipales 2020 à Awala-Yalimapo : des résultats sans appel
À Awala-Yalimapo, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin, Jean-Paul Fereira a viré en tête en rassemblant 230 voix (47,71%). Derrière, Hervé Robineau a obtenu 28,42% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Bruno Therese, glanant 115 bulletins (23,85%). Ce succès d'emblée a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Awala-Yalimapo, ce décor pose les bases. Afin d'ébranler cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Elections à Awala-Yalimapo : les horaires du bureau de vote
Les municipales sont organisées ce dimanche à Awala-Yalimapo. Ce scrutin a pour but d'élire les nouveaux maires de toutes les communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, le 2nd tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue à cause du Covid-19. Il avait été repoussé de trois mois. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est consultable ci-dessous. Pour voter, les citoyens de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Awala-Yalimapo. Consultez les résultats à Awala-Yalimapo ici même à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Awala-Yalimapo
|Tête de listeListe
|
Jean-Paul Fereira
Divers
AWALA-YALIMAPO,TERRE DE PARTAGE
|
|
Josy Joseph
Divers
AVP AWALA-YALIMAPO
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fereira Awala-yalimapo, forte et fiere dans sa diversite
|230
|47,71%
|Hervé Robineau Asainaka, awala-yalimapo wanome
|137
|28,42%
|Bruno Therese Rassemblement citoyen pour awala-yalimapo
|115
|23,85%
|Participation au scrutin
|Awala-Yalimapo
|Taux de participation
|72,85%
|Taux d'abstention
|27,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|491
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fereira (12 élus) Ensemble pour awala-yalimapo
|267
|55,62%
|
|Jocelyn Roger Thérèse (3 élus) Rassemblement citoyen pour awala-yalimapo
|213
|44,37%
|
|Participation au scrutin
|Awala-Yalimapo
|Taux de participation
|85,76%
|Taux d'abstention
|14,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Nombre de votants
|488
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fereira Ensemble pour awala-yalimapo
|215
|45,35%
|Paul Henri Awala-yalimapo waponaka 2014
|130
|27,42%
|Jocelyn Roger Thérèse Rassemblement citoyen pour awala-yalimapo
|129
|27,21%
|Participation au scrutin
|Awala-Yalimapo
|Taux de participation
|83,83%
|Taux d'abstention
|16,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|477
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