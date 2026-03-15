Résultat municipale 2026 à Awala-Yalimapo (97319) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Awala-Yalimapo a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Awala-Yalimapo, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Awala-Yalimapo [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Josy JOSEPH
Josy JOSEPH (15 élus) AVP AWALA-YALIMAPO 		339 55,12%
  • Josy JOSEPH
  • Albert WILLIAM
  • Nathalie THERÈSE
  • Arnaud CHARLES
  • Kasmina GAYADIN
  • David JEAN-JACQUES
  • Youani TIOUKA
  • Panaki Daniel FRANÇOIS
  • Linda GALIMA
  • Raphaël AUGUSTE
  • Orlane JEAN-JACQUES
  • Brandon AUGUSTE
  • Savannah MALAJUWARA
  • Daniel SAINT-OMER
  • Trischa KAJIRALE
Jean-Paul FEREIRA
Jean-Paul FEREIRA (4 élus) AWALA-YALIMAPO,TERRE DE PARTAGE 		276 44,88%
  • Jean-Paul FEREIRA
  • Douchka GALIMA
  • Nathan ASAWINIE
  • Cheyenne LIEUTENANT
Participation au scrutin Awala-Yalimapo
Taux de participation 80,68%
Taux d'abstention 19,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 618

Source : ministère de l’Intérieur

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