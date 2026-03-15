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19:21 - Les données démographiques d'Awala-Yalimapo révèlent les tendances électorales Dans la ville d'Awala-Yalimapo, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Dans la commune, 32,02% des résidents sont des enfants, et 16,81% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (68,65%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 165 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 25,31% et d'une population immigrée de 23,05% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,30% à Awala-Yalimapo, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.

17:57 - Quel est le poids du RN à Awala-Yalimapo ? Le RN était absent à la dernière campagne municipale à Awala-Yalimapo en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 18,75% des voix lors du premier round, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,45% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 1,23% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Awala-Yalimapo comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 26,47% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Le RN passait inaperçu localement.

16:58 - Rétrospective : la participation à Awala-Yalimapo avant 2026 Dans le cadre des élections municipales à Awala-Yalimapo, la mobilisation des électeurs jouera un rôle pivot sur les résultats. La mobilisation s'élevait à 72,85 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (un chiffre exceptionnellement haut) alors que l'épidémie de Covid affectait la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 133 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 18,84 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 23,15 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 22,12 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 4,95 % des électeurs. En prenant du recul, les données semblent former une zone en déficit de participation au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment a voté Awala-Yalimapo il y a deux ans ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Awala-Yalimapo, les votes s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (26,47%). Davy Rimane (Régionaliste) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Awala-Yalimapo une vingtaine de jours plus tard avec 61,35%. Sophie Charles (Divers centre) échouait à la deuxième place avec 28,83%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Davy Rimane culminant à 100,00% des votes localement. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - À Awala-Yalimapo, les votants ont fait un choix singulier en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Awala-Yalimapo plébiscitaient Christophe Yanuwana Pierre (Régionaliste) avec 63,80% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Davy Rimane (Divers gauche) en première position avec 74,18% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Awala-Yalimapo qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 52,34% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 18,75%. Lors de la finale de l'élection à Awala-Yalimapo, les électeurs accordaient 50,45% pour Marine Le Pen, contre 49,55% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Awala-Yalimapo s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Les électeurs d'Awala-Yalimapo voteront-ils sur la fiscalité ? S'agissant des contributions locales à Awala-Yalimapo, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 283 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 183 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 70,70 % en 2024 (contre près de 37,78 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 40 320 € en 2024. Un produit qui est loin des 40 910 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 29,00 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Awala-Yalimapo : des résultats sans appel À Awala-Yalimapo, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin, Jean-Paul Fereira a viré en tête en rassemblant 230 voix (47,71%). Derrière, Hervé Robineau a obtenu 28,42% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Bruno Therese, glanant 115 bulletins (23,85%). Ce succès d'emblée a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Awala-Yalimapo, ce décor pose les bases. Afin d'ébranler cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.