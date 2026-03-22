Résultat de l'élection municipale 2026 à Aÿ-Champagne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aÿ-Champagne

Le deuxième tour des élections municipales à Aÿ-Champagne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Véronique Rondelli-Luc
Véronique Rondelli-Luc Liste divers centre
Réunis pour Agir
  • Véronique Rondelli-Luc
  • Thierry Bouye
  • Sandrine Dailly
  • Dominique Collard
  • Brigitte Philippe
  • Romain Lefevre
  • Michelle Benard-Louis
  • Sébastien Dervin
  • Nathalie Charbaut
  • Benoit Lemaire
  • Bénédicte Pouillon
  • Olivier Bontemps
  • Elisabeth Egrot-Goutorbe
  • Jean-Luc Haslin
  • Gaëlle Beauchenat
  • Nicolas Bonanfant
  • Valérie Vallois
  • Florian Balzot
  • Delphine de Chamisso
  • Eric Poulet
  • Véronique Baudart
  • Stéphane Le Bihan
  • Elodie Da Silva Martins
  • Aurélien Walas
  • Catherine Berard
  • Gérard Coutrel
  • Lisa Carlier
  • Adrien Vallee
  • Isabelle Zawada
  • Joris Riquier
  • Lucile Fort
  • Nicolas Caillet
  • Emilie Loillieux
Vincent Droin
Vincent Droin Liste Divers
ENGAGES POUR L'AVENIR AY MAREUIL BISSEUIL
  • Vincent Droin
  • Lisa Petry
  • Arnaud Jacquart
  • Solenne Weber
  • Régis Fliniaux
  • Isabelle Rasselet
  • Yohann Yahiaoui
  • Gaëlle Stock
  • Jonathan Izard
  • Amélie Hubert
  • Jean-Marc Collet
  • Magali Dansin
  • Baptiste Parant
  • Bernadette Saint-Leger
  • Fabrice Claeys
  • Gaëlle Nolin
  • Didier Cremont
  • Ludivine Stocker
  • Olivier Vaudran
  • Maurine Haro
  • Roger Serralunga
  • Coralie Lemaire
  • Vincent Clement
  • Christine Wacogne
  • Thomas Pottier
  • Marie Pagazzi
  • Alain Bureau
  • Colette Pichelin
  • Luis Cerqueira
  • Céline Wacogne
  • Florent Martin
  • Véronique Desportes
  • Pol Roger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aÿ-Champagne

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique RONDELLI-LUC
Véronique RONDELLI-LUC (Ballotage) Réunis pour Agir 		841 40,71%
Vincent DROIN
Vincent DROIN (Ballotage) ENGAGES POUR L'AVENIR AY MAREUIL BISSEUIL 		674 32,62%
Arnaud JACQUART
Arnaud JACQUART (Ballotage) Ensemble pour Aÿ-Champagne 		551 26,67%
Participation au scrutin Aÿ-Champagne
Taux de participation 54,71%
Taux d'abstention 45,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 2 121

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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