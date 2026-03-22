Résultat de l'élection municipale 2026 à Aÿ-Champagne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aÿ-Champagne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aÿ-Champagne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aÿ-Champagne.
L'actu des élections municipales 2026 à Aÿ-Champagne
11:42 - Les premiers résultats des élections 2026 à Aÿ-Champagne
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Aÿ-Champagne, c'est Véronique Rondelli-Luc (Divers centre) qui a pris l'avantage avec 40,71 % des voix. Ensuite, Vincent Droin a obtenu la seconde place avec 32,62 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, avec 26,67 %, Arnaud Jacquart est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Aÿ-Champagne, l'élection a vu 54,71 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aÿ-Champagne
Le deuxième tour des élections municipales à Aÿ-Champagne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Véronique Rondelli-Luc
Liste divers centre
Réunis pour Agir
|
|
Vincent Droin
Liste Divers
ENGAGES POUR L'AVENIR AY MAREUIL BISSEUIL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aÿ-Champagne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique RONDELLI-LUC (Ballotage) Réunis pour Agir
|841
|40,71%
|Vincent DROIN (Ballotage) ENGAGES POUR L'AVENIR AY MAREUIL BISSEUIL
|674
|32,62%
|Arnaud JACQUART (Ballotage) Ensemble pour Aÿ-Champagne
|551
|26,67%
|Participation au scrutin
|Aÿ-Champagne
|Taux de participation
|54,71%
|Taux d'abstention
|45,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|2 121
Source : ministère de l’Intérieur
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