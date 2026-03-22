Résultat de l'élection municipale 2026 à Aydat : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aydat

Le deuxième tour des élections municipales à Aydat a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Virginie Poulalier
Virginie Poulalier Divers
VIVONS AYDAT et AYDAT'VENIR
  • Virginie Poulalier
  • Alain Carpentier
  • Ludivine Dhuicq
  • Vivien Gas
  • Magali Fourdrain
  • José de Figueiredo
  • Marianne Claveau
  • Olivier Astruc
  • Caroline Micheau
  • Cédric Taconnais
  • Maud Privat
  • Filipe Da Silva
  • Rachel Tardy
  • Patrick Meur
  • Valérie Bastianini
  • Jérôme Gaillard
  • Caroline Peduzzi
  • Jean-Philippe Bonaton-Dupont
  • Marie-France Mimi Amblard
  • Stéphane Glatigny
  • Corinne Kerdraon
  • Yohan Lechevalier
  • Monique Chomette
  • Gilles Persilier
  • Ninou Chapouly
Franck Serre
Franck Serre Divers
Aydat "Continuons ensemble"
  • Franck Serre
  • Nadine Desfrancois
  • Stéphane Point
  • Marine Pommier
  • Vincent Michel
  • Catherine Loillier
  • Jean-Francois Sautarel
  • Sophie Veyssiere
  • Pascal Millot
  • Anaïs Monnet
  • Jérome Roux
  • Elodie Lesaichot
  • Dominique Guittard
  • Leslie Boucheix
  • Philippe Combe
  • Michèle Dejoux
  • Samuel Gibert
  • Vanessa Dufour
  • Maxime Vergnault
  • Thérèse Maillet
  • Baptiste Marbezy
  • Isabelle Nurit
  • Joris Lashermes
  • Marie Arzur
  • Jean-Marie Milin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aydat

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck SERRE
Franck SERRE (Ballotage) Aydat "Continuons ensemble" 		724 47,07%
Virginie POULALIER
Virginie POULALIER (Ballotage) VIVONS AYDAT 		522 33,94%
Olivier ASTRUC
Olivier ASTRUC (Ballotage) AYDAT'VENIR 		292 18,99%
Participation au scrutin Aydat
Taux de participation 70,91%
Taux d'abstention 29,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 570

Source : ministère de l’Intérieur

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