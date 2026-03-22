Résultat de l'élection municipale 2026 à Aydat : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aydat [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aydat sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aydat.
L'actu des élections municipales 2026 à Aydat
11:44 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Aydat pour l'élection
A l'ouverture de l'élection municipale à Aydat, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a mobilisé 70,91 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Franck Serre qui a pris une longueur d'avance en récoltant 47,07 % des voix. Ensuite, Virginie Poulalier a pris la position de dauphine avec 33,94 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Franck Serre a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a subi néanmoins un fort recul de 22 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, avec 18,99 %, Olivier Astruc a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aydat
Le deuxième tour des élections municipales à Aydat a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Virginie Poulalier
Divers
VIVONS AYDAT et AYDAT'VENIR
|
|
Franck Serre
Divers
Aydat "Continuons ensemble"
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aydat
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck SERRE (Ballotage) Aydat "Continuons ensemble"
|724
|47,07%
|Virginie POULALIER (Ballotage) VIVONS AYDAT
|522
|33,94%
|Olivier ASTRUC (Ballotage) AYDAT'VENIR
|292
|18,99%
|Participation au scrutin
|Aydat
|Taux de participation
|70,91%
|Taux d'abstention
|29,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|1 570
Source : ministère de l’Intérieur
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