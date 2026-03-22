Résultat de l'élection municipale 2026 à Aydat : les résultats du 2e tour

Programme de Virginie Poulalier à Aydat (VIVONS AYDAT et AYDAT'VENIR)

Changement de gouvernance

Les habitants d'Aydat expriment un désir de changement dans la manière de gouverner la commune. Ce besoin de renouveau se traduit par un rapprochement entre les listes de Virginie Poulalier et Olivier Astruc. L'objectif est d'instaurer un fonctionnement plus transparent et respectueux des avis des citoyens.

Projets pour Aydat

Une série de projets a été proposée pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Parmi eux, la sécurisation des traversées de village et la rénovation des bâtiments communaux sont prioritaires. L'accent est également mis sur la valorisation du patrimoine local et l'amélioration des espaces de vie commune.

Transparence et participation

La liste unie prône une gestion plus transparente et participative de la commune. Elle souhaite redynamiser la démocratie locale en impliquant davantage les habitants dans les décisions. Le respect de la parole donnée et une communication claire sont des valeurs fondamentales de cette nouvelle approche.

Vision pour l'avenir

Le rapprochement des deux listes n'est pas un abandon de leurs valeurs, mais une démarche responsable. L'accent est mis sur la nécessité de penser aux besoins des habitants plutôt qu'à ceux des touristes. L'objectif est de construire un avenir où les décisions sont prises en concertation avec la communauté.