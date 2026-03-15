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19:17 - Les défis socio-économiques d'Aytré et leurs implications électorales À Aytré, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,38%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (47,48%) met en relief le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles détenant au moins une voiture (76,73%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4627 votants. Le nombre de familles monoparentales (21,82%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,70%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,44%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Aytré, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Aytré Le parti à la flamme récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Aytré en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 17,90% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 33,95% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 14,75% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Aytré comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 24,34% pour les européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 26,80% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 35,10% lors du vote définitif.

16:58 - La commune d'Aytré plutôt mobilisée lors des élections Dans le cadre de cette élection municipale à Aytré, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait vu 40,32 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. C'étaient 2 357 votants qui s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux un grand nombre de votants. Le choix du locataire de l'Elysée avait cependant largement mobilisé, avec 80,33 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 19,67 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 52,96 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 69,57 % au premier tour, contre 49,08 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur apparaît comme une zone assez participative.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives en 2024 à Aytré ? Lors des européennes, le résultat à Aytré s'était dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (24,34%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (20,33%) et Valérie Hayer (14,93%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants d'Aytré accordaient leurs suffrages à Benoît Biteau (Union de la gauche) avec 38,50% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Benoît Biteau culminant à 64,90% des voix dans la localité.

14:57 - À Aytré, les électeurs ont dessiné un chemin clair en 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Aytré une zone au paysage politique évolutif. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Aytré choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,53% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 25,93%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en donnant 66,05% pour Emmanuel Macron, contre 33,95% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Aytré accordaient leurs suffrages à Nordine Raymond (Nupes) avec 37,83% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,13%.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Aytré Si l'on observe la fiscalité d'Aytré, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,44 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 219 380 €, bien en deçà des 2,07799 millions d'euros (2 077 990 € très exactement) enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Aytré atteint désormais près de 51,89 % en 2024 (contre 30,39 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Aytré s'est chiffrée à environ 1 257 euros en 2024 contre 1 078 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Aytré Il peut s'avérer instructif d'analyser les scores de la dernière élection municipale à Aytré. Dès le premier tour à l'époque, Hélène Rata (Divers gauche) a fait la course en tête en recueillant 35,55% des suffrages. Derrière, Tony Loisel (Divers droite) a engrangé 800 voix (35,28%). Arnaud Latreuille (Union de la gauche) complétait le trio de tête, rassemblant 29,15% des électeurs. Ce résultat étroit laissait planer d'importantes interrogations pour le deuxième tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Tony Loisel l'a finalement emporté avec 964 bulletins (38,04%), face à Hélène Rata rassemblant 960 votants (37,88%) et Arnaud Latreuille réunissant 24,07% des suffrages. Dans la continuité des incertitudes du premier tour, ce scrutin a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si Hélène Rata a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 160 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement tiré parti des votes des partisans des listes de droite. La formation adverse se doit nécessairement de glaner plus de suffrages ce dimanche soir dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.