Résultat municipale 2026 à Aytré (17440) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Aytré. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Aytré, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aytré [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Hélène RATA
Hélène RATA UNIS POUR AYTRE 		1 637 50,98%
Tony LOISEL
Tony LOISEL AYTRÉ, UNE AMBITION PARTAGÉE 		1 574 49,02%
Participation au scrutin Aytré Partiels *
Taux de participation 57,58%
Taux d'abstention 42,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 3 339

* Résultats partiels sur 85% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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