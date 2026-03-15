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19:16 - Le poids démographique et économique d'Azille aux élections municipales Dans les rues d'Azille, les élections s'achèvent. Avec ses 9,20% d'agriculteurs pour 1 125 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 119 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 341 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (51,46%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 29,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 52,20% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 446,89 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Azille manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Azille ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Azille il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 30,74% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,15% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 34,17% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste obtenait 58,60% des voix locales. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 39,96% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 54,43% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course en tête avec 66,44% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Christophe Barthès.

16:58 - Quelle participation attendre à Azille aux municipales ? En 2020, la participation à Azille s'était établie à 60,29 % à la fin du premier tour, un score très supérieur aux 44,7 % du pays alors que l'événement était incertain, en pleine épidémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été rapporté à 76,29 %. La mobilisation aux législatives, établie pour sa part à 51,27 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 71,23 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 59,98 %. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises. En marge de cette élection municipale de 2026, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats d'Azille.

15:59 - Azille : le vote des électeurs l'année de la dissolution Christophe Barthès (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives à Azille en 2024 avec 54,43%. Jean-Claude Perez (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 19,44%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christophe Barthès culminant à 66,44% des suffrages exprimés dans la localité. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,96%).

14:57 - Azille : des résultats particulièrement significatifs dans les urnes il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Azille comme une ville au vote identitaire très marqué. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Azille plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,74% des inscrits, devant Emmanuel Macron crédité de 20,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,15% pour Marine Le Pen, contre 41,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Azille plébiscitaient Christophe Barthès (RN) avec 34,17% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christophe Barthès virant de nouveau en tête avec 58,60% des voix.

12:58 - Évolution de la pression fiscale : les chiffres d'Azille Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Azille, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,21 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 94 300 €. Une somme loin des 227 460 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Azille s'est établi à un peu plus de 47,65 % en 2024 (contre 34,17 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 %, permet de contextualiser ce chiffre. Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Azille a représenté environ 1 021 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 970 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le match des municipales à Azille n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Quel bilan faut-il tirer des résultats des élections municipales précédentes à Azille ? Au soir du premier tour, Georges Saliege a imposé son rythme en rassemblant 315 soutiens (60,69%). Juste derrière, Elian Cazeaux a obtenu 39,30% des votes. Cette victoire écrasante de Georges Saliege a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Azille, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera le principal défi pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.