Résultat municipale 2026 à Azille (11700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Azille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Azille, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Azille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joelle RIVES GALIBERT
Joelle RIVES GALIBERT (12 élus) Azille agir ensemble pour demain 		398 55,74%
  • Joelle RIVES GALIBERT
  • Guy BEDNARSKI
  • Fanny FAGES
  • Jonathan RAYNAUD
  • Véronique PERRET DELPOUX
  • Matthieu GALIBERT
  • Adeline ROIG
  • René MORENO
  • Beatrice REY
  • Gregory MATHIEU
  • Sylvie VIEU GROS
  • Mathieu VILLAGRASA
Georges SALIEGE
Georges SALIEGE (3 élus) Unissons nos voix pour Azille 		316 44,26%
  • Georges SALIEGE
  • Dominique JEFFREDO
  • Denis WEISBECK
Participation au scrutin Azille
Taux de participation 74,21%
Taux d'abstention 25,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 731

Source : ministère de l’Intérieur

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