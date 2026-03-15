Résultat municipale 2026 à Bacilly (50530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bacilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bacilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bacilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric QUINTON
Eric QUINTON (13 élus) CONTINUONS D'AVANCER POUR BACILLY 		367 64,96%
  • Eric QUINTON
  • Jacqueline HIBON
  • Michaël ROGER
  • Michèle DESVAUX
  • Daniel ENGUEHARD
  • Solène BOUDANT
  • Matthieu CUCU
  • Adélaïde LE BRUN
  • Vincent PICARD
  • Valérie AUSSANT
  • Clément LETAINTURIER
  • Anaïs GUESNET
  • Pascal MORAZIN
Nicolas LEFEBVRE
Nicolas LEFEBVRE (2 élus) construire ensemble pour bacilly 		198 35,04%
  • Nicolas LEFEBVRE
  • Marie-Helene LEVERRIER
Participation au scrutin Bacilly
Taux de participation 72,90%
Taux d'abstention 27,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 581

Source : ministère de l’Intérieur

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