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19:18 - Bacilly : démographie, élections et stratégies politiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Bacilly mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 4,07%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (83,33%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (26,63%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 570 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,90%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,08%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,62%, comme à Bacilly, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

17:57 - Rassemblement national à Bacilly : ce que disent les chiffres Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Bacilly il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 23,32% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 39,86% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 21,83% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Bacilly comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 33,81% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,82% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 38,32% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 37,32 % d'abstention à Bacilly La mobilisation atteignait 62,68 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Bacilly (un niveau remarquable), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause du Covid-19. Avec les présidentielles, les élections municipales sont en effet le rendez-vous démocratique où les électeurs votent le plus massivement pour désigner leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 77,79 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Bien entendu, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 51,79 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 73,55 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 57,27 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter. En ce jour de municipales à Bacilly, cette contingence sera en conséquence regardée de près.

15:59 - Comment Bacilly a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les Européennes 2024 à Bacilly avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (33,81%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,67% des voix. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Bacilly accordaient leurs suffrages à Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avec 36,82% au premier tour. Mais c'est pourtant Bertrand Sorre (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 61,68% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Bacilly a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Bacilly : regard sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bacilly voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 30,40% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 23,32%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,14% pour Emmanuel Macron, contre 39,86% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Bacilly soutenaient en priorité Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 36,55% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,69%. Cette physionomie politique de Bacilly révèle donc un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Bacilly Du côté de la fiscalité de Bacilly, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 564 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 391 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 36,70 % en 2024 (contre près de 15,28 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 16 000 euros de recettes en 2024, loin des 79 700 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 9,66 %. Cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Bacilly À Bacilly, les résultats des élections municipales il y a 6 ans se sont révélés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Dans la localité, le scrutin s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Lors de la première manche électorale, Magalie Josseaume a récolté le plus de bulletins avec 59,70% des soutiens. Juste derrière, Eric Quinton a recueilli 274 suffrages en sa faveur (57,80%). Enfin, on retrouvait Anaïs Guesnet, obtenant 56,96% des bulletins. La différence entre les deux premiers candidats s'est révélée extrêmement mince. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. À l'occasion des élections municipales 2026 à Bacilly, ces équilibres individuels si spécifiques aux petites communes vont encore peser. À la suite d' une réforme du système électoral, il est néanmoins utile de rappeler que l'élection par liste s'est imposée dans toute la France, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, supprimant à présent les candidatures individuelles.