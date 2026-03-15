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19:19 - Les enjeux locaux de Baden : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Baden est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 25,71% de cadres supérieurs pour 4 864 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. Ses 471 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 526 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (66,77%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,84% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 59,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 870,28 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Baden, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Baden ? Le RN ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Baden en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 15,24% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 28,05% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 10,95% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Baden comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 18,80% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 23,56% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 26,16% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Baden au crible Aux municipales de 2020 à Baden, l'abstention avait plafonné à 53,71 % lors du premier tour (un niveau conforme aux 55,3 % du pays). 2 020 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était chamboulé par la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 18,88 % des citoyens en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 38,47 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 23,70 %, loin des 43,64 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention. Cette donnée à Baden sera en définitive un véritable pivot de ces élections municipales 2026.

15:59 - Le vote de Baden nettement ancré à droite il y a deux ans Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Baden, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (24,36%). Anne Le Hénanff (Ensemble !) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Baden près d'un mois plus tard avec 43,98%. Anne Gallo (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 27,88%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne Le Hénanff culminant à 73,84% des votes dans la commune. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Baden demeurait à l'époque une terre macroniste.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Baden ? Globalement, le paysage électoral fait de Baden une municipalité de tradition centriste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Baden plaçait en effet Emmanuel Macron en pole position avec 38,97% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 16,53%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,95% pour Emmanuel Macron, contre 28,05% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Baden soutenaient en priorité Anne Le Hénanff (Ensemble !) avec 39,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,84%.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Baden Avec la montée des prélèvements locaux à Baden, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 13,25 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 653 700 euros environ la même année, loin des 1,3804 million d'euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Baden s'est établi à près de 38,16 % en 2024 (contre 22,90 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Baden s'est établi à environ 1 215 euros en 2024 contre 1 049 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Baden À l'occasion des municipales précédentes à Baden, les résultats ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. À l'issue du premier passage aux urnes, Patrick Eveno (Divers) a viré en tête en rassemblant 711 suffrages (35,63%). En deuxième position, Patrick Piquet (Divers) a obtenu 34,83% des bulletins valides. Le léger écart entre les deux premiers annonçait un 2ème tour incertain. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Patrick Eveno l'a finalement emporté avec 878 suffrages (40,00%), face à Patrick Piquet avec 806 votants (36,71%) et Claude Legoff réunissant 23,28% des électeurs inscrits. Le suspense a été total, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers a sans doute tiré parti des votes des listes éliminées, engrangeant 167 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Baden, cette dynamique constitue un point de départ particulier.