Résultat municipale 2026 à Baden (56870) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Baden a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Baden, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Baden [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BÉDARD
Christophe BÉDARD (22 élus) Baden démocratie 		1 462 52,78%
  • Christophe BÉDARD
  • Elise FERRY
  • Jean-Charles DUMONT
  • Aurélie PITOU
  • Philippe EVEZARD
  • Armelle THIBBAUT LATTARD
  • Paul HAROCH
  • Perrine TANGUY
  • Philippe FERNANDEZ
  • Victoire DORISE FABRY
  • Michel ADELAÏDE
  • Anaïs RUPIN
  • Daniel GUILLEMOT
  • Catherine VERNIER
  • Thibaut DE LA VILLARMOIS
  • Corinne RUYSSEN
  • Bertrand ROBIC
  • Nathalie LE GUEN
  • Valéry JACOB
  • Christine DE MEDTS
  • Nathan RIO
  • Sylvie MAHÉO
Didier VAUTRIN
Didier VAUTRIN (7 élus) Ensemble pour Baden 2026 		1 308 47,22%
  • Didier VAUTRIN
  • Catherine AIRIAU
  • Patrick PIQUET
  • Chantal DE GRAEVE
  • Yannick LECOANET
  • Nadège CORSO
  • Marc Christian Jacques PETITRENAUD
Participation au scrutin Baden
Taux de participation 61,61%
Taux d'abstention 38,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Nombre de votants 2 898

Source : ministère de l’Intérieur

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