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19:17 - Élections à Badevel : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Badevel peuvent-ils peser sur les résultats des municipales ? Avec un taux de chômage de 10,08% et une densité de population de 217 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (16,22%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 423 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,14%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,25%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Badevel mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,22% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Municipales : vers une avancée du RN à Badevel ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Badevel il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 33,48% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 61,47% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 35,97% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 52,75% des voix locales. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 51,46% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 57,07% pour le parti d'extrême droite. Il finira en tête avec 65,66% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Géraldine Grangier.

16:58 - Une abstention de 58,58 % à Badevel aux dernières municipales Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Badevel, l'abstention frappait 58,58 % des inscrits (proche des 55,3 % observés au niveau national) alors que la pandémie du Covid-19 bousculait la compétition. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 19,52 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 40,00 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 27,44 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 51,70 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville globalement épargnée par l'abstention. En ce jour de municipale à Badevel, cette réalité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Badevel ? Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Géraldine Grangier (Rassemblement National) en tête du peloton avec 57,07% au premier tour, devant Philippe Gautier (Ensemble !) avec 21,71%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Géraldine Grangier culminant à 65,66% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Badevel s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,46%), devant Valérie Hayer (9,65%) et François-Xavier Bellamy (6,73%). Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Badevel s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste, affermissant son positionnement historique.

14:57 - Dernière présidentielle à Badevel : les résultats qu'il faut retenir Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Badevel accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 33,48%, devant Emmanuel Macron crédité de 20,68%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,47% pour Marine Le Pen, contre 38,53% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Badevel accordaient leurs suffrages à Géraldine Grangier (RN) avec 35,97% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,75%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Badevel un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Badevel Pour ce qui est des contributions locales à Badevel, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à 614 euros en 2024 (année des dernières données) contre 435 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 35,07 % en 2024 (contre environ 15,39 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 2 440 € en 2024, bien en deçà des 83 120 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 8,77 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Badevel À Badevel, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Soulignons que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 15 sièges ont été pourvus. Sébastien Gadot a pris la première place avec 97,76% des soutiens. Juste derrière, Fabien Bari a rassemblé 96,42% des votes. Jean-Pierre Schwartz suivait, rassemblant 95,53% des électeurs. Entre les deux premiers prétendants, l'écart s'est révélé remarquablement serré. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin 2026 à Badevel, ces équilibres si spécifiques aux petites communes vont encore peser. Le système électoral spécifique sans liste appartient cependant au passé.