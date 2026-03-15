Résultat municipale 2026 à Badevel (25490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Badevel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Badevel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Badevel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel GOMES
Samuel GOMES (13 élus) ENSEMBLE POUR BADEVEL 		260 63,57%
  • Samuel GOMES
  • Joëlle TSCHUDI
  • Jean-Pierre André BAILLY
  • Catherine GRANDCLEMENT
  • Aurélien LEY
  • Nadège ZIMMERMANN
  • Christian CHOUET
  • Alexandra LUBIN
  • Azzedine AZZOUG
  • Emilie GASSER
  • Quentin ROSSÉ
  • Stephanie CUSENZA
  • Pascal GALLIOT
Jonathan WURGLER
Jonathan WURGLER (2 élus) Agir avec bon sens 		149 36,43%
  • Jonathan WURGLER
  • Francine BILLOD
Participation au scrutin Badevel
Taux de participation 70,52%
Taux d'abstention 29,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 421

Source : ministère de l’Intérieur

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