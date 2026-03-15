Résultat municipale 2026 à Bages (66670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bages a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bages, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bages [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice AYBAR
Patrice AYBAR (22 élus) AGISSONS POUR BAGES 		1 426 62,90%
  • Patrice AYBAR
  • Marie-Claire NATIVEL
  • Ludovic ROBERT
  • Aurélie VIVÈS
  • Alexis RENAUDIE
  • Michelle MARCHAL
  • Christian RAMOS
  • Julie MARECHAL
  • Georges GUARDIA
  • Geneviève ALBOUY
  • Sébastien MAZA
  • Céline VERGARA
  • Jonathan COFRE
  • Nathalie ASUNCION
  • Robert STÉFAN
  • Rosa SALVADOR CASANOVA
  • Abderahman ZITOUNI
  • Gaëlle TURQUIN
  • Robert RIFFAUD
  • Julie DI BATTISTA
  • Damien TOLEDANO
  • Pauline DANYACH
Olivier BATLLE
Olivier BATLLE (5 élus) BAGES AUTREMENT ! 		841 37,10%
  • Olivier BATLLE
  • Anaïs CAZORLA
  • Serge VERVAEREN
  • Elisabeth MOLINA
  • Sylvain GARCIA
Participation au scrutin Bages
Taux de participation 65,45%
Taux d'abstention 34,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 2 347

Source : ministère de l’Intérieur

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