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19:19 - Bages : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Les données démographiques et socio-économiques de Bages mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des municipales. Dans la ville, 16,95% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 28,80% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 168 €/mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2367 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,65%) et le nombre de résidences HLM (5,20% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Bages mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,58% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Bages Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des municipales à Bages en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 34,53% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 60,35% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 33,99% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 58,68% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 47,10% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 52,42% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 61,73% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Michèle Martinez.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Bages aux municipales ? La fuite des électeurs atteignait 46,95 % à Bages pour le premier tour des élections il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale alors que commençait l'épidémie de coronavirus. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec les présidentielles, des scrutins où les Français s'investissent particulièrement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs stabilisé à 24,78 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 53,74 % en 2022 à seulement 31,83 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,04 % (contre 48,51 % en France). Zoomer sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Bages comme une commune où l'abstention est contenue. Dans le cadre de la municipale 2026 à Bages, cet élément jouera en conséquence un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Bages Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Bages avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,10% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Michèle Martinez (Rassemblement National) aux avants-postes avec 52,42% au premier tour, devant Julien Baraillé (Union de la gauche) avec 24,01%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Michèle Martinez culminant à 61,73% des voix localement. Une confirmation très claire des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Dernière présidentielle à Bages : les points à analyser En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Bages était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 34,53% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 19,34%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en livrant 60,35% pour Marine Le Pen, contre 39,65% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Bages accordaient leurs suffrages à Michèle Martinez (RN) avec 33,99% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,68% des suffrages. Cette physionomie politique de Bages dessine une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les impôts à Bages : une dynamique en hausse ces dernières années Avec la montée des prélèvements locaux à Bages, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,35 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de près de 88 900 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 700 800 euros récoltés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Bages a évolué pour se fixer à 37,29 % en 2024 (contre 17,19 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Bages s'est établi à 692 € en 2024 contre 550 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Bages Quel avait été le résultat des élections municipales précédentes à Bages ? Au soir du premier scrutin, Marie Cabrera (Divers) a fait la course en tête en totalisant 41,06% des bulletins. Deuxième, Patrice Aybar (Divers) a rassemblé 478 voix (27,03%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Marie-Hélène Gueroult-Munoz (Divers droite), glanant 296 électeurs (16,74%). Une différence large. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Marie Cabrera l'a finalement emporté avec 999 bulletins (57,18%), face à Patrice Aybar avec 748 votants (42,81%). La hiérarchie a été respectée, l'écart se confirmant pour aboutir à une victoire irréfutable. La candidate étiquetée Divers a certainement tiré parti du report de votes des partisans des listes du centre éjectées au premier tour, ajoutant 273 voix supplémentaires entre les deux tours.