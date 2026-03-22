Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnères-de-Bigorre : les résultats du 2e tour

Programme de François Roux à Bagnères-de-Bigorre (BAGNÈRES, DE TOUTES NOS FORCES)

Candidature à la mairie

La décision de se porter candidat à la mairie de Bagnères-de-Bigorre est le fruit d'une réflexion approfondie. Cette candidature est motivée par un attachement profond à la ville et à ses habitants. L'objectif est de représenter Bagnères-de-Bigorre au sein de la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre.

Qualité de vie

Le programme mettra l'accent sur la qualité de vie des Bagnéraises et des Bagnérais. Une attention particulière sera portée aux jeunes, aux aînés et aux personnes en situation de handicap. L'ambition est de rendre la mairie plus accessible et réactive pour améliorer le service public local.

Attractivité de Bagnères

Une action résolue sera menée pour renforcer l'attractivité de Bagnères-de-Bigorre. Cela inclut le soutien aux commerces, l'accompagnement des porteurs de projets et l'accueil des entreprises. La valorisation des atouts thermaux et patrimoniaux touristiques sera également une priorité.

Intercommunalité efficace

Bagnères-de-Bigorre doit jouer un rôle déterminant au sein de la Haute-Bigorre. La vision défendue est celle d'une intercommunalité fondée sur la coopération et la confiance mutuelle. Lorsque Bagnères avance, c'est tout le territoire qui en bénéficie.