Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnères-de-Bigorre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bagnères-de-Bigorre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bagnères-de-Bigorre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bagnères-de-Bigorre.
L'actu des élections municipales 2026 à Bagnères-de-Bigorre
11:44 - Nicole Darrieutort, Agnès Lazarevitch et François Roux forment le trio de tête à Bagnères-de-Bigorre
Les élections municipales 2026 à Bagnères-de-Bigorre ont vu Nicole Darrieutort (Divers centre) arriver en tête il y a une semaine avec 36,55 % des suffrages exprimés. Derrière, Agnès Lazarevitch (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 23,89 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. Du côté des autres candidats, avec 21,59 %, François Roux, étiqueté Divers centre, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Gilles Pujo, portant la nuance Divers centre, a terminé avec 13,05 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Pour rappel, lors de ce scrutin à Bagnères-de-Bigorre, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 62,67 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bagnères-de-Bigorre
Le deuxième tour des élections municipales à Bagnères-de-Bigorre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Roux
Liste divers centre
BAGNÈRES, DE TOUTES NOS FORCES
|
|
Nicole Darrieutort
Liste divers centre
L'ACTION AU COEUR
|
|
Agnès Lazarevitch
Liste divers gauche
Bagnères Citoyenne
|
|
Gilles Pujo
Liste divers centre
BAGNERES POUR VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bagnères-de-Bigorre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicole DARRIEUTORT (Ballotage) L'ACTION AU COEUR
|1 322
|36,55%
|Agnès LAZAREVITCH (Ballotage) Bagnères Citoyenne
|864
|23,89%
|François ROUX (Ballotage) BAGNÈRES, DE TOUTES NOS FORCES
|781
|21,59%
|Gilles PUJO (Ballotage) BAGNERES POUR VOUS
|472
|13,05%
|Jean-Jacques BIBES MIEUX VIVRE A BAGNERES
|178
|4,92%
|Participation au scrutin
|Bagnères-de-Bigorre
|Taux de participation
|62,67%
|Taux d'abstention
|37,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,94%
|Nombre de votants
|3 765
Source : ministère de l’Intérieur
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