Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnères-de-Bigorre : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bagnères-de-Bigorre

Le deuxième tour des élections municipales à Bagnères-de-Bigorre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Roux
François Roux Liste divers centre
BAGNÈRES, DE TOUTES NOS FORCES
  • François Roux
  • Françoise Martin
  • Stéphane Barthe
  • Martine Armagnac
  • Sébastien Lacrampe
  • Isabelle Jeangrand
  • Victor Pena
  • Noémie Pellizzari
  • Jean Dalles
  • Virgine Sergent
  • Maurice Auditeau
  • Ariane Luce
  • Patrick Aveaux
  • Christell Baudoin
  • Christophe Flament
  • Vilma Goursau
  • Jean-Paul Cassou
  • Céline Menvielle
  • Jean-Paul Gracianet
  • Claude Sylvie Cansot
  • Xavier Mazin
  • Armelle Anuanu
  • Jean-Baptiste Hourie
  • Eloïse Pineau
  • Jean-Luc Cambours
  • Laure Dabat
  • Raymond Munoz
  • Marilyne Sarboni
  • Stéphan Jean Jacques
  • Florence Amare
  • Bertrand Cheneviere
Nicole Darrieutort
Nicole Darrieutort Liste divers centre
L'ACTION AU COEUR
  • Nicole Darrieutort
  • Yannick Arberet
  • Elisabeth Toujas
  • Aurélien Cartade
  • Céline Marqui
  • Pierre Brau Nogue
  • Monique Delaurent
  • Tony Puaud
  • Audrey Coste
  • Christophe Guarinos
  • Gisèle Verdoux
  • Damien Barthelemy
  • Fanélie Antajan
  • Romain Soucaze
  • Marie Baudras
  • Mohamad Ramadan
  • Livia Brianti
  • Jean-François Lareynie
  • Isabelle Partak
  • Jean-Simon Bat
  • Carole Albagnac
  • Pierre Dancla
  • Sylvaine Carrasco
  • Damien Sohier
  • Elisabeth Esquerre
  • Justin Trezeres
  • Marie Despiau
  • Philippe Belou
  • Christelle Perez
  • Thierry Peres
Agnès Lazarevitch
Agnès Lazarevitch Liste divers gauche
Bagnères Citoyenne
  • Agnès Lazarevitch
  • Yanis Teixeira Da Mota
  • Victoria Klotz
  • Adrien Vertallier
  • Fanny Maury
  • Michel Lyonne
  • Eva Bourdarias
  • Florent Brasseur
  • Pauline Lacaze
  • David Mestery
  • Lucie Kalawon
  • Enrico Stano
  • Marie-Josée Cortes
  • Alain Silva
  • Ludivine Thiburs
  • Yannick Escande
  • Carine Estager
  • Denis Pichelin
  • Elise Malafosse
  • Yves de Vathaire
  • Lucrèce Cousin de Mauvaisin
  • Claude Beuillé
  • Fanny Soulier
  • Aris Chedmail
  • Annaïg Ollivier Madec
  • Damien Provendier
  • Else Dekker
  • François Pintos
  • Michèle Setti
  • Henri Daoulas
  • Béatrice Narcy
Gilles Pujo
Gilles Pujo Liste divers centre
BAGNERES POUR VOUS
  • Gilles Pujo
  • Christelle Abadie
  • Didier Dallier
  • Fanny Abbadie
  • Jacques Montois
  • Nadine Portail
  • Roland Busca
  • Mégan Viau
  • François Arnaune
  • Sandrine Barès Gas
  • Didier Rousse
  • Natacha Mischo
  • Benoît Richard
  • Manon Arberet
  • Benoît Tauziede
  • Christine Miocec
  • Pierre Agricole
  • Elodie Girabancas
  • Thomas Martin
  • Marie-Christine Turpin
  • Vincent Ganem
  • Edwige Bonnaillie
  • Alexis Florencio
  • Nadine Hennequin
  • Alexandre Pomès
  • Martine Lefevre
  • Luciano Jimenez
  • Emmanuelle Laffont
  • Patrick Dubau
  • Marie-Pierre Verdier Vignaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bagnères-de-Bigorre

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicole DARRIEUTORT
Nicole DARRIEUTORT (Ballotage) L'ACTION AU COEUR 		1 322 36,55%
Agnès LAZAREVITCH
Agnès LAZAREVITCH (Ballotage) Bagnères Citoyenne 		864 23,89%
François ROUX
François ROUX (Ballotage) BAGNÈRES, DE TOUTES NOS FORCES 		781 21,59%
Gilles PUJO
Gilles PUJO (Ballotage) BAGNERES POUR VOUS 		472 13,05%
Jean-Jacques BIBES
Jean-Jacques BIBES MIEUX VIVRE A BAGNERES 		178 4,92%
Participation au scrutin Bagnères-de-Bigorre
Taux de participation 62,67%
Taux d'abstention 37,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 3 765

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Hautes-Pyrénées ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Hautes-Pyrénées. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bagnères-de-Bigorre

En savoir plus sur Bagnères-de-Bigorre