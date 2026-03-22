Résultat municipale 2026 à Bagnères-de-Luchon (31110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bagnères-de-Luchon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bagnères-de-Luchon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bagnères-de-Luchon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien DENARD (15 élus) AVEC SEBASTIEN DENARD POUR LUCHON
|858
|52,70%
|
|Eric AZÉMAR (4 élus) LUCHON DEMAIN
|770
|47,30%
|
|Participation au scrutin
|Bagnères-de-Luchon
|Taux de participation
|71,15%
|Taux d'abstention
|28,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Nombre de votants
|1 687
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bagnères-de-Luchon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien DENARD (Ballotage) AVEC SEBASTIEN DENARD POUR LUCHON
|750
|48,96%
|Eric AZÉMAR (Ballotage) LUCHON DEMAIN
|655
|42,75%
|Patrick CAVAGNE AVANCONS POUR LUCHON
|127
|8,29%
|Participation au scrutin
|Bagnères-de-Luchon
|Taux de participation
|66,53%
|Taux d'abstention
|33,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Nombre de votants
|1 580
Election municipale 2026 à Bagnères-de-Luchon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bagnères-de-Luchon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bagnères-de-Luchon.
L'actu des élections municipales 2026 à Bagnères-de-Luchon
18:37 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Bagnères-de-Luchon
Le scrutin des Européennes 2024 à Bagnères-de-Luchon avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,65%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,99% des suffrages. Les élections législatives à Bagnères-de-Luchon provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Joël Aviragnet (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 37,26% au premier tour, devant Loïc Delchard (Rassemblement National) avec 33,89%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Joël Aviragnet culminant à 56,49% des votes dans la localité. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Bagnères-de-Luchon demeurait à l'époque une zone sans vote prédéterminé.
15:57 - Un résultat très clair aux élections municipales de 2020 à Bagnères-de-Luchon
Il peut être instructif de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Bagnères-de-Luchon. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Eric Azémar a terminé en tête avec 787 bulletins (50,19%). Juste derrière, Gerard Subercaze a obtenu 21,61% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Eric Azémar a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Bagnères-de-Luchon, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. La minorité devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de remettre en cause cette mainmise, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Les votants de Bagnères-de-Luchon départagent 2 listes
Comme l'indiquent les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Eric Azémar avec la liste "Luchon Demain" (DIV) et Sébastien Denard sous l'étiquette DIV ("Avec Sebastien Denard Pour Luchon"). Les 3 bureaux de vote de la ville de Bagnères-de-Luchon sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux votants de prendre une décision.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections municipales à Bagnères-de-Luchon dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Bagnères-de-Luchon ont vu Sébastien Denard arriver en tête dimanche dernier avec 48,96 % des bulletins valides. Eric Azémar s'est classé deuxième avec 42,75 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, avec 8,29 %, Patrick Cavagne n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. À noter que pour ce premier tour à Bagnères-de-Luchon, le vote a mobilisé 66,53 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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