Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagneux : les infos en direct

Programme de Hélène Cillieres à Bagneux (Libre, égale, fraternelle, Bagneux pour toutes et tous)

Engagement pour Bagneux

Le texte met en avant l'engagement de Marie-Hélène Amiable et de son équipe pour la ville de Bagneux. Ils se battent pour défendre les valeurs de solidarité et de partage face aux politiques gouvernementales. L'objectif est de créer une ville où chaque citoyen est écouté et respecté.

Un projet ambitieux

Le programme présenté vise à transformer Bagneux en une ville plus verte et accueillante. Il repose sur des propositions issues d'une large consultation des habitants, avec plus de 1000 idées recueillies. Ce projet se veut une réponse à l'austérité et un moyen d'améliorer la vie quotidienne des Balnéolais.

Mobilisation citoyenne

Le texte appelle à la mobilisation des citoyens pour voter et soutenir la liste conduite par Hélène Cillières. Il souligne l'importance de chaque voix pour faire barrage aux politiques de droite. La participation des habitants est essentielle pour garantir le succès des initiatives locales.

Coalition de gauche

La liste est soutenue par une coalition de forces de gauche et écologistes, incluant des partis comme la France Insoumise et le Parti communiste français. Cette union vise à rassembler les voix pour défendre les intérêts de Bagneux et de ses habitants. L'objectif est de créer une dynamique collective pour un avenir meilleur.