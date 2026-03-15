Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagneux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bagneux

Tête de listeListe
Dominique Teixeira
Dominique Teixeira Liste d'extrême-gauche
Bagneux pour les travailleurs et les services publics, contre la guerre
  • Dominique Teixeira
  • Maroua-Feriel Niar
  • Jad Koleilat
  • Claudia Angoston
  • Eliott Teixeira
  • Lou Charon
  • Jean-Michel Rouve
  • Hawa Galoko
  • Olivier Feger
  • Céline Laoubara
  • Leandro Niombela
  • Ines Rodrigues
  • Kalidou Padra
  • Maïmouna Bathily
  • Stéphane Oliger
  • Julie Mazeau
  • Stéphane Jacquot
  • Mariatou Nsangou
  • Bruno Riolland
  • Senbala Diarra
  • Fodé Diakho
  • Alicia Kulak
  • Kevin Kaluzolawoko
  • Oriane Mouton
  • Jérôme Maurice Papin
  • Fatiha Nait Haddou
  • Zoubir Messaoudi
  • Farmata Sow
  • Alain Dadouche
  • Marie-Thérèse Mirédin
  • Matthieu Degorge
  • Adjara Nantoumé
  • Ali Saleh
  • Bettina Rocancourt
  • Mathieu Andouze
  • Fatoumata Kone
  • Steven Monteiro Da Costa
  • Svetlana Ivachtchenko
  • Alex Chiffrin
  • Hayette Abba
  • Malatavan Balaratnam
  • Bochra Haddadi
  • Pierre Dutailly
Hélène Cillieres
Hélène Cillieres Liste d'union à gauche
Libre, égale, fraternelle, Bagneux pour toutes et tous
  • Hélène Cillieres
  • Laurent Kandel
  • Aïcha Moutaoukil
  • Farid Housni
  • Ingrid Bidault
  • Mouloud Haddad
  • Claire Gabiache
  • Kévin Nouar
  • Corinne Pujol
  • Olivier Barberousse
  • Monica Fabre
  • Hakim Abdou
  • Fanny Douville
  • Anthony Lafitte
  • Laurence Salaün
  • James Ndjehoya
  • Blodine B Canal
  • Maxime Faure
  • Adria Necir
  • Moussa Konate
  • Laura Storni
  • Bidjad Chaouch
  • Marlyse Monney
  • Marc Abramson
  • Christiane Hochet
  • Soheib Mabrouki
  • Laura Hiniger-Kieffer
  • Lionel Chassat
  • Béatrice Borzacca
  • Valentin Garnier
  • Jeanne Quilgars Nunes
  • Thierry Tanzilli
  • Sabine Graux
  • Naïm Benromdhane
  • Léa Bizeray
  • Guillaume Péan
  • Maïmouna Konate
  • Patrick Nzepa
  • Sabrina Hadouche
  • Patrick Duru
  • Jamila Rahmani
  • Alain Doberset
  • Marie-Hélène Amiable
Antonio Cediel
Antonio Cediel Liste d'union au centre
Mieux vivre à Bagneux
  • Antonio Cediel
  • Raphaëlle Pignarre
  • Jean-Luc Rousseau
  • Anabelle Guedj
  • Augustin Biette
  • Julienne Kuetcha Dabove Simo
  • Benjamin Legent
  • Valérie Spillemaker
  • Hugues Brunet
  • Nathalie Nabucet
  • Cheikh Diop
  • Sophie Vallence
  • Olivier Beurton
  • Marie-Pierre Natale
  • Alfonso Martinez Saenz
  • Véronique Soler
  • Samuel Lacombe
  • Anne Bourdet
  • Léon Koungou
  • Catherine Enjalbert
  • Mathieu Djourabtchi
  • Fatou Sene
  • Nicholas Inesta
  • Cléopatra Zwiers
  • Wilfried Njikam
  • Nathalie Ombredane
  • Alexandre Berard
  • Sokhna Diop
  • Alain Deraedt
  • Joëlle Bacquet
  • François Darves-Bornoz
  • Coumba Diop
  • Christian Auvinet
  • Sarah Lucinus
  • Luc Kendine Bouongnon
  • Elodie Patron
  • Jean-Michel Benet
  • Anne Beaurenaut
  • Béchir Boussandel
  • Cécile Thiebaud
  • Arthur Lefebvre
  • Clarisse Charot
  • Michel Lagrève
  • Florence Merlet
  • Florent Rousseau
Franck Rollot
Franck Rollot Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Franck Rollot
  • Laure Vignoles
  • Romain Guelfand
  • Rebiha Benchallal
  • Siré Ba
  • Josette Hotin
  • Saïd Souleymanou
  • Giani Ralph Senga
  • Florian Prévost
  • Éloïse Horn
  • Anthony Boulila
  • Martine Elatré
  • Mehdi Benabbas
  • Cassandre Cesarin
  • Pierre Terre
  • Ngoc Diep Tran
  • Abdoulaye Kane
  • Martine Rigo-Sastre
  • Patrick Cambervelle
  • Nolwenn Giraud
  • Raphaël Snaieden
  • Marlène Loriza
  • Mamadou Sangare
  • Raïssa Makole
  • Dicko Lawson-Drackey
  • Caroline Bouchacourt
  • Emir Mejaï
  • Fatima Assani
  • Gamal Yaïche
  • Sadia Camille
  • Abdellah Boukili
  • Irène Donda
  • Abderrahim Limam
  • Salka El Machaoud
  • Léo Vallet
  • Fatima M'Kandra
  • Harouna Diarra-Massiou
  • Martine Tourte
  • Abdelkarim Zidane
  • Amélie Confida
  • Guillaume Plane
  • Mylène Doutau
  • Joël Cordonnier
Saloum Keita
Saloum Keita Liste Divers
Mouvement citoyen balnéolais
  • Saloum Keita
  • Soraya Kourdourli
  • Clarck Longin
  • Paola Boumaiza
  • Youssouf Siby
  • Alizée Malouda
  • Mourad Boukhelifa
  • Saïda Ouaglal
  • Hassan Ben El Caid
  • Bérénice Dujardin
  • Karim Harif
  • Amélia Denis
  • Ouassini Sedraoui
  • Iman Ben El Caïd
  • Souaïbou Soumare
  • Malika Lachiri
  • Clément Ourmiah
  • Imane Boutahri
  • Moussadek Chafai
  • Ludivine Artu
  • Abdoulaye Dimbaga
  • Grâce Gnali
  • Christian Pascal
  • Nadia Ziata
  • Emmanuel Pascal
  • Nadia Taki
  • Aboubakar Lassana
  • Joanne Mansanga
  • Rayan Fkihassen
  • Ludivine Jourdan
  • El Hadji Ba
  • Julie Nalenne
  • Axel Bazin
  • Laëtitia Chabas
  • Malik Boumaïza
  • Mariama Ali
  • Orlando Bulnes
  • Souad Sidhoum
  • Alexis Nogbou
  • Dora Fkihassen
  • Dalile Yazidi
  • Catherine Auney
  • Clément Guay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène Amiable
Marie-Hélène Amiable (36 élus) Bagneux pour tous, tous pour bagneux 		4 467 60,74%
  • Marie-Hélène Amiable
  • Patrick Duru
  • Yasmine Boudjenah
  • Olivier Barberousse
  • Aïcha Moutaoukil
  • Alain Le Thomas
  • Chloé Trividic
  • Bruno Tuder
  • Cyrielle Abécassis
  • Rémy Lacrampe
  • Hélène Cillieres
  • Mehdi Tedjani
  • Pascale Méker
  • Laurent Kandel
  • Agnès Balseca
  • Michel Reynaud
  • Claire Gabiache
  • Mouloud Haddad
  • Léa Bizeray
  • Sidi Dimbaga
  • Ingrid Bidault
  • Hakim Abdou
  • Fanny Douville
  • Farid Housni
  • Nezha Chami-Ouaddane
  • Nouraqa Balutch
  • Elisabeth Fauvel
  • Paul Bensoussan
  • Blodine B. Canal
  • Nicolas Guillemin
  • Corinne Pujol
  • James Ndjehoya
  • Laurence Salaun
  • Lionel Chassat
  • Rafaëlla Fournier
  • Jean-Pierre Quilgars
Patrice Paul Maurice Martin
Patrice Paul Maurice Martin (4 élus) Mieux vivre a bagneux 		1 526 20,75%
  • Patrice Paul Maurice Martin
  • Florence Marie Laure Merlet
  • Gilbert Alain Zambetti
  • Valérie Jeanne Suzanne Chantal Focard De Fontefiguieres
Fatima Kadouci
Fatima Kadouci (2 élus) Le renouveau est en marche 		757 10,29%
  • Fatima Kadouci
  • Florian Guimier
Saïd Zani
Saïd Zani (1 élu) Bagneux citoyenne et associative 		384 5,22%
  • Saïd Zani
Franck Rollot
Franck Rollot Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		124 1,68%
Dominique Teixeira
Dominique Teixeira Unite ouvriere pour le logement social et les services publics 		96 1,30%
Participation au scrutin Bagneux
Taux de participation 34,01%
Taux d'abstention 65,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 618

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène Amiable
Marie-Hélène Amiable (32 élus) Pour vous, avec vous, bagneux d'abord 		6 501 61,44%
  • Marie-Hélène Amiable
  • Patrick Alexanian
  • Aïcha Moutaoukil
  • Mouloud Haddad
  • Pascale Méker
  • Roberto Romero Aguila
  • Yasmine Boudjenah
  • François Payen
  • Nadia Seisen
  • Sidi Dimbaga
  • Irène Alao-Fary, Epouse Talla
  • Bruno Tuder
  • Nezha Chami-Ouaddane
  • Ludovic Fresse
  • Bernadette David
  • Michel Reynaud
  • Djedjiga Oualli
  • Alain Le Thomas
  • Françoise Hours
  • Jean-Louis Pinard
  • Claire Gabiache
  • Jean-Max Calice
  • Louise Rondepierre
  • Nouraqa Balutch
  • Hélène Cillieres
  • Marc Jean Besson
  • Catherine Dard
  • Alain Borlant
  • Claudette Diémé
  • Laurent Carteron
  • Elisabeth Fauvel
  • Justin Kone
Olivier Sueur
Olivier Sueur (7 élus) Construisons ensemble bagneux pour nos enfants 		3 607 34,09%
  • Olivier Sueur
  • Michèle Pourtaud
  • Saïd Zani
  • Saléha Gargari
  • René Leikan
  • Anna Adelaide
  • Patrice Martin
Franck Rollot
Franck Rollot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		257 2,42%
Dominique Teixeira
Dominique Teixeira Unité et résistance contre l'austérité 		215 2,03%
Participation au scrutin Bagneux
Taux de participation 52,03%
Taux d'abstention 47,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,34%
Nombre de votants 11 060

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