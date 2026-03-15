Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagneux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagneux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bagneux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bagneux.
L'actu des élections municipales 2026 à Bagneux
12:08 - À quelle heure ferment les 22 bureaux de vote à Bagneux ?
Ce dimanche 15 mars, les 23 715 électeurs de Bagneux sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les années à venir. En 2020, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le second tour. La liste des candidats aux municipales 2026 à Bagneux est affichée ci-dessous. Pour voter, les habitants de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 22 bureaux de vote de Bagneux. La publication des résultats à Bagneux commencera ici même à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bagneux
|Tête de listeListe
|
Dominique Teixeira
Liste d'extrême-gauche
Bagneux pour les travailleurs et les services publics, contre la guerre
|
|
Hélène Cillieres
Liste d'union à gauche
Libre, égale, fraternelle, Bagneux pour toutes et tous
|
|
Antonio Cediel
Liste d'union au centre
Mieux vivre à Bagneux
|
|
Franck Rollot
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Saloum Keita
Liste Divers
Mouvement citoyen balnéolais
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Hélène Amiable (36 élus) Bagneux pour tous, tous pour bagneux
|4 467
|60,74%
|
|Patrice Paul Maurice Martin (4 élus) Mieux vivre a bagneux
|1 526
|20,75%
|
|Fatima Kadouci (2 élus) Le renouveau est en marche
|757
|10,29%
|
|Saïd Zani (1 élu) Bagneux citoyenne et associative
|384
|5,22%
|
|Franck Rollot Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|124
|1,68%
|Dominique Teixeira Unite ouvriere pour le logement social et les services publics
|96
|1,30%
|Participation au scrutin
|Bagneux
|Taux de participation
|34,01%
|Taux d'abstention
|65,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 618
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Hélène Amiable (32 élus) Pour vous, avec vous, bagneux d'abord
|6 501
|61,44%
|
|Olivier Sueur (7 élus) Construisons ensemble bagneux pour nos enfants
|3 607
|34,09%
|
|Franck Rollot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|257
|2,42%
|Dominique Teixeira Unité et résistance contre l'austérité
|215
|2,03%
|Participation au scrutin
|Bagneux
|Taux de participation
|52,03%
|Taux d'abstention
|47,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,34%
|Nombre de votants
|11 060
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