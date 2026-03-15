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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Bagneux : ce qu'il faut retenir Quel impact aura la population de Bagneux sur les résultats des municipales ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 20,85% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 4,43% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (55,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 14975 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 19,29% et d'une population immigrée de 27,98% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,85% à Bagneux, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - À Bagneux, le vote d'extrême droite reste marginal Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Bagneux il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 9,84% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 22,97% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 9,19% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Bagneux comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 14,08% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 14,50% pour le mouvement lepéniste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélien Saintoul.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 34,01 % de participation Pour ces municipales, la désertion des bureaux de vote à Bagneux sera essentielle dans le dénouement du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 65,99 % pour le premier tour des élections il y a six ans, au-dessus de la moyenne nationale alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux. Traditionnellement, les élections municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les électeurs participent le plus massivement, s'agissant de choisir leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 29,30 % dans la ville (contre 70,70 % de participation). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des échéances locales, la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste éclairante. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 57,47 % en 2022 à seulement 36,85 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 54,47 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Bagneux comme une zone distancée du processus électoral au regard des moyennes nationales.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Bagneux ? Lors des européennes, le résultat à Bagneux s'était figé autour de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (33,68%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (14,08%) et Raphaël Glucksmann (13,93%). Aurélien Saintoul (Union de la gauche) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Bagneux une vingtaine de jours plus tard avec 58,75%. Laurianne Rossi (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 20,52%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Bagneux s'était clairement dirigée vers la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de Bagneux soutenaient en priorité Aurélien Saintoul (Nupes) avec 51,08% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aurélien Saintoul virant de nouveau en tête avec 63,87% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bagneux qui s'était déroulée en amont était marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 47,06% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,80%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 77,03%, contre 22,97% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Bagneux un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan fiscal pour la maire de Bagneux ? Témoignage d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Bagneux, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 23,15 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 792 730 €, marquant une forte baisse face aux 15,64546 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Bagneux est passé à 33,47 % en 2024 (contre 23,35 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Bagneux s'est établi à 1 226 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 366 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Bagneux Dans la ville de Bagneux, les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui marquées par l'issue des dernières élections municipales. Dès le dimanche du premier tour, Marie-Hélène Amiable (Union de la gauche) a distancé ses concurrents en rassemblant 60,74% des voix. À sa poursuite, Patrice Paul Maurice Martin (Divers centre) a recueilli 20,75% des suffrages. Fatima Kadouci (La République en marche) a suivi, s'adjugeant 10,29% des suffrages. Cette victoire écrasante de Marie-Hélène Amiable a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Bagneux, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi immense, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.