Résultat municipale 2026 à Bagneux (92220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bagneux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bagneux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagneux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène CILLIERES
Hélène CILLIERES (36 élus) Libre, égale, fraternelle, Bagneux pour toutes et tous 		6 170 62,41%
  • Hélène CILLIERES
  • Laurent KANDEL
  • Aïcha MOUTAOUKIL
  • Farid HOUSNI
  • Ingrid BIDAULT
  • Mouloud HADDAD
  • Claire GABIACHE
  • Kévin NOUAR
  • Corinne PUJOL
  • Olivier BARBEROUSSE
  • Monica FABRE
  • Hakim ABDOU
  • Fanny DOUVILLE
  • Anthony LAFITTE
  • Laurence SALAÜN
  • James NDJEHOYA
  • Blodine B CANAL
  • Maxime FAURE
  • Adria NECIR
  • Moussa KONATE
  • Laura STORNI
  • Bidjad CHAOUCH
  • Marlyse MONNEY
  • Marc ABRAMSON
  • Christiane HOCHET
  • Soheib MABROUKI
  • Laura HINIGER-KIEFFER
  • Lionel CHASSAT
  • Béatrice BORZACCA
  • Valentin GARNIER
  • Jeanne QUILGARS NUNES
  • Thierry TANZILLI
  • Sabine GRAUX
  • Naïm BENROMDHANE
  • Léa BIZERAY
  • Guillaume PÉAN
Antonio CEDIEL
Antonio CEDIEL (6 élus) Mieux vivre à Bagneux 		2 626 26,56%
  • Antonio CEDIEL
  • Raphaëlle PIGNARRE
  • Jean-Luc ROUSSEAU
  • Anabelle GUEDJ
  • Augustin BIETTE
  • Julienne KUETCHA DABOVE SIMO
Saloum KEITA
Saloum KEITA (1 élu) Mouvement citoyen balnéolais 		505 5,11%
  • Saloum KEITA
Dominique TEIXEIRA
Dominique TEIXEIRA Bagneux pour les travailleurs et les services publics, contre la guerre 		296 2,99%
Franck ROLLOT
Franck ROLLOT Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		290 2,93%
Participation au scrutin Bagneux
Taux de participation 41,67%
Taux d'abstention 58,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 10 251

Source : ministère de l’Intérieur

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