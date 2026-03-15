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19:19 - Bagnoles de l'Orne Normandie : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Bagnoles de l'Orne Normandie, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 19% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,02%. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (63,36%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1558 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,36%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,53%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 54,79%, comme à Bagnoles de l'Orne Normandie, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Bagnoles de l'Orne Normandie Le Rassemblement national n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à Bagnoles de l'Orne Normandie en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 22,52% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 36,33% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 17,77% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bagnoles de l'Orne Normandie comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 28,61% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 31,30% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 47,24% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 55,22 % à Bagnoles de l'Orne Normandie aux dernières municipales En 2020, la participation à Bagnoles de l'Orne Normandie avait atteint 44,78 % au premier round, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, représentant 1 003 votants, en pleine épidémie à l'époque. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 74,88 %. Quoique ces élections nationales soient de nature différente par rapport aux élections locales, les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une participation de 52,91 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 70,24 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 55,96 % des électeurs (soit environ 1 217 votants). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville apparaît comme une zone civiquement engagée. L'affluence dans les bureaux de vote de Bagnoles de l'Orne Normandie sera en définitive une clé pour cette municipale 2026.

15:59 - Comment a voté Bagnoles de l'Orne Normandie l'année de la dissolution ? La situation politique de Bagnoles de l'Orne Normandie a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre de droite radicale. Les élections européennes de juin 2024 à Bagnoles de l'Orne Normandie avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,61%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 20,23% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Bagnoles de l'Orne Normandie plébiscitaient ensuite Nadine Belzidsky (Rassemblement National) avec 31,30% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Chantal Jourdan (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 52,76% des suffrages exprimés.

14:57 - À Bagnoles de l'Orne Normandie, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le centre-droit Lors des législatives de 2022, les votants de Bagnoles de l'Orne Normandie soutenaient en priorité Marie-Annick Duhard (Ensemble !) avec 29,02% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,59% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bagnoles de l'Orne Normandie voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 39,67% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 22,52%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,67% pour Emmanuel Macron, contre 36,33% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Bagnoles de l'Orne Normandie s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Quelle est l'évolution de la fiscalité à Bagnoles de l'Orne Normandie depuis 2020 ? À Bagnoles de l'Orne Normandie, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 170 € en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 631 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a été maintenu à près de 36,78 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Rappelons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 326 040 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 684 200 euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,15 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Bagnoles de l'Orne Normandie Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par l'issue des dernières élections à Bagnoles de l'Orne Normandie. Au soir du premier tour à l'époque, Olivier Petitjean a pris la première place avec 747 voix (78,71%). En deuxième position, Nadine Belzidsky a rassemblé 21,28% des voix. Ce triomphe au premier tour de Olivier Petitjean a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bagnoles de l'Orne Normandie, cette répartition historique des voix pose les bases. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.