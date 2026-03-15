Résultat municipale 2026 à Bagnoles de l'Orne Normandie (61140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bagnoles de l'Orne Normandie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bagnoles de l'Orne Normandie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnoles de l'Orne Normandie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier PETITJEAN
Olivier PETITJEAN (24 élus) CAP VERS L'AVENIR 		914 72,20%
  • Olivier PETITJEAN
  • Françoise ADDA
  • Benoît DUBREUIL
  • Manuela CHEVALIER
  • Daniel MARIE
  • Virginie DREUX-COUSIN
  • Jean-René DUGRAIS
  • Isabelle ROBINE
  • Jean-François BELLIARD
  • Diane DE SALABERRY
  • Arnaud BOULANGER
  • Corinne BETHMONT
  • Ludovic DUBREUIL
  • Marie LANGLOIS
  • Bruno MOCHE
  • Cécile ETARD
  • Patrick MAUDUIT
  • Christelle BERSON
  • Laurent LE GOFF
  • Nathalie BOISGONTIER
  • Philippe POTTIER
  • Annick PRIME
  • Paul CARRÉ
  • Laure ROUILLER-BOULET
Nadine BELZIDSKY
Nadine BELZIDSKY (3 élus) RASSEMBLONS BAGNOLES 		352 27,80%
  • Nadine BELZIDSKY
  • Jean GAULUPEAU
  • Françoise GEMINDER
Participation au scrutin Bagnoles de l'Orne Normandie
Taux de participation 62,90%
Taux d'abstention 37,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 1 353

Source : ministère de l’Intérieur

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