Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnolet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnolet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bagnolet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bagnolet.
L'actu des élections municipales 2026 à Bagnolet
12:09 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Bagnolet ?
En 2026, les électeurs de Bagnolet sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Bagnolet. Pour voter, les votants de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Bagnolet. La parution des résultats à Bagnolet commencera sur cette page dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bagnolet
|Tête de listeListe
|
Tony Di Martino
Liste d'union à gauche
BAGNOLET FIERE ET SOLIDAIRE
|
|
Pierre Vionnet
Liste divers gauche
Réussir ensemble.
|
|
Aurélie Jochaud
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Gilles Texier
Liste d'extrême-gauche
Bagnolet Révolutionnaires
|
|
Caroline Tacchella
Liste d'extrême-gauche
RESISTANCE OUVRIERE : NON A LA GUERRE, DEFENSE DES SERVICES PUBLICS !
|
|
Edouard Denouel
Liste Les Ecologistes
Bagnolet collectif
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Tony Di Martino (31 élus) Bagnolet ecologique, solidaire et citoyenne
|3 479
|55,53%
|
|Laurent Jamet (8 élus) Ensemble pour changer la ville
|2 786
|44,46%
|
|Participation au scrutin
|Bagnolet
|Taux de participation
|36,41%
|Taux d'abstention
|63,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 645
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Tony Di Martino Bagnolet ecologique et solidaire
|2 075
|30,78%
|Laurent Jamet Un nouveau printemps pour bagnolet
|1 495
|22,17%
|Claire Laurence Changeons la vi(ll)e
|1 188
|17,62%
|Edouard Denouel Bagnolet en commun
|922
|13,67%
|Philippe Renaudin Un nouvel elan pour bagnolet
|567
|8,41%
|Marc Everbecq Bagnolet agir 2020
|341
|5,05%
|Geneviève Reimeringer Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|86
|1,27%
|Guillaume Thenoz Defense et reconquete des services publics
|67
|0,99%
|Participation au scrutin
|Bagnolet
|Taux de participation
|38,40%
|Taux d'abstention
|61,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 991
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Tony Di Martino (27 élus) Rassemblement citoyen pour bagnolet
|3 137
|35,56%
|
|Laurent Jamet (6 élus) Bagnolet avenir 2014
|2 766
|31,35%
|
|Mireille Ferri (4 élus) La liste citoyenne
|1 788
|20,26%
|
|Jacques Nio (2 élus) Bagnolet pour tous
|1 130
|12,81%
|
|Participation au scrutin
|Bagnolet
|Taux de participation
|50,07%
|Taux d'abstention
|49,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,51%
|Nombre de votants
|9 238
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Jamet Bagnolet avenir 2014
|1 795
|21,25%
|Tony Di Martino Un nouveau souffle pour bagnolet
|1 794
|21,24%
|Mireille Ferri La liste citoyenne
|1 514
|17,92%
|Marc Everbecq Ensemble poursuivons le renouveau de bagnolet
|1 340
|15,86%
|Mohamed Hakem Dynamique citoyenne
|879
|10,40%
|Jacques Nio Bagnolet pour tous
|864
|10,23%
|Jean-Pierre Mercier Lutte ouvriere faire entendre le camp,des travailleurs
|136
|1,61%
|Jean-Marc Linus Unité et résistance
|122
|1,44%
|Participation au scrutin
|Bagnolet
|Taux de participation
|49,19%
|Taux d'abstention
|50,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,96%
|Nombre de votants
|9 076
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