Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnolet : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bagnolet

Tête de listeListe
Tony Di Martino
Tony Di Martino Liste d'union à gauche
BAGNOLET FIERE ET SOLIDAIRE
  • Tony Di Martino
  • Hatouma Marega
  • Mohammed Djennane
  • Merle-Anne Jorge
  • Cédric Pape
  • Solenne Bullet-Le Bourhis
  • Ihsen Ounissi
  • Ndeye Marieme Diop
  • Andre Baraglioli
  • Angéline Desbordes-Silly
  • Vassindou Raymond Cissé
  • Marie Catherine Ondoua
  • Nathan Marronneaud
  • Carole Desnoues
  • Gérard Rauséo
  • Anne Laure Guy
  • Mahamadou Sylla
  • Emilie Trigo
  • Lovepreet Singh
  • Yalana Dino
  • Michel Venon
  • Nathalie Simonnet
  • Paul Rogy
  • Raquel Garrido
  • Abdelkrim Karmaoui
  • Nadia Louaar
  • Florent Voisin
  • Hanen Sadaoui
  • Bourhani Said
  • Patricia François
  • Jean-Pierre Gagnant
  • Hayat Chbani
  • Julio Bendezu Sarmiento
  • Ines Lamiri
  • Alexandre Pantelic
  • Martine Louaire
  • Alexandre Morvan--Barbosa Pimenta
  • Joëlle Garrus
  • Vincent Liechti
  • Anaïs Simon
  • Henzo Masbahi
  • Aïcha Dabale Ahmed
  • Eric Roussel
  • Nathalie Mangeot
  • Nicandro Pirolli
Pierre Vionnet
Pierre Vionnet Liste divers gauche
Réussir ensemble.
  • Pierre Vionnet
  • Elhame Chair
  • Denis Bargeau
  • Eva Tsalpatouros
  • Serghei Mihai
  • Nadia Maya
  • Sébastien Staelens
  • Florence Cabret
  • Djamal Aribi
  • Corinne Christel Chapput
  • Hamid Chair
  • Tiphaine Leclere
  • Marc Tavernier
  • Saw-Sen Ahamada
  • Serge Llamas
  • Anne Gerval
  • Nawfal El Haloui
  • Marie-Christine Brack
  • Mohammed Kebir
  • Marie Claude Debain
  • Hervé Orlandi
  • Miriam Cohen
  • Hammoud Zouaghi
  • Eva-Madeleine-Antoinette Izabelle
  • Arnaud Hollard
  • Chantal Parret
  • Jean-Jacques Sacquepey
  • Silja Piton
  • Philippe Legros
  • Diana Bizmane
  • Ismaïl Hajji
  • Cécile Muguet
  • Effendi-Boustani Mouhoudhoire
  • Brigitte Melot-Slama
  • Sylvain Le Provost
  • Annick Bourget
  • Aurélien Fortin
  • Isabelle Caillard
  • Pierre Thevenet
  • Rosa Catalina Pineda Camargo
  • Francis Leonesi
  • Nadia Ziri
  • Jean-Marie Coutard
Aurélie Jochaud
Aurélie Jochaud Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Aurélie Jochaud
  • Serge Bonilauri
  • Geneviève Reimeringer
  • Gaëtan Sourice
  • Marion Moire
  • Serge Ensminger
  • Aminata Sow
  • Pierre Rouxel
  • Camille Perchet
  • Yves Nguene Ndouga
  • Marie-Louise Kouassi
  • Michel Bartis
  • Alexandra Jezewski
  • Michel Esteve-Valles
  • Michèle Tribouillois
  • Tahar Ikene
  • Shara Biswas
  • Antoine Froger
  • Josiane Cornet
  • Rafique Mohammad
  • Wafae Ikene
  • Abdelazize Iassad
  • Laurence Ravaux
  • Cyril Latouche
  • Aurélie Thomassaint
  • Frédéric Bonheur
  • Kassia Boumrah
  • Yoann Taze
  • Stéphanie Laurent Vissac
  • Loïc Pong
  • Florence Tatard
  • Stéphane Berthon
  • Charlotte Lecerf
  • Yazid Ouarab
  • Martine Deverly
  • Franck L'Huillier
  • Caroline Gérard
  • Yoan Kalfa
  • Claudine Botté
  • Kamel Cherfeddine
  • Zoé Chalaux-Comolet
  • Daniel Vandôme
  • Anna Toure
Gilles Texier
Gilles Texier Liste d'extrême-gauche
Bagnolet Révolutionnaires
  • Gilles Texier
  • Lilia Jaziri
  • Ali Akhlaq
  • Mar Vilà Sabaté
  • Théo Bonnin
  • Rebeca Brenes
  • Alexis Lecomte
  • Lucie Bichet
  • Serdar Kisa
  • Sofiatou Traoré
  • Elias Elliq
  • Fiona Souquet
  • Ouissem Bouzoumita
  • Sarah Maazouzi
  • Amadou Gassama
  • Sara Hillebrant
  • Maurice Rebouillat
  • Khadija Maazouzi
  • Gabriel Le Bouder
  • Charlotte Sauzin
  • Clément Rousseau
  • Elena Reboul
  • Yvan Cluet
  • Lola Giusti
  • Adelio Covello
  • Thaïs Delesque
  • Bruno Texier
  • Nicole Vizzaccaro
  • Mathieu Turki
  • Nina Basson
  • Maxime Maillard
  • Joséphine Hazard
  • Morganne Carpio
  • Clara Chardon
  • Jacob Meïmoun
  • Mariam Dequidt
  • Matthieu de la Rochefoucauld
  • Charlotte Goillot
  • Redouane Maazouzi
  • Fatima Msa
  • Vyraksovann Thai
  • Anne Milan
  • Mathis Quéméneur
Caroline Tacchella
Caroline Tacchella Liste d'extrême-gauche
RESISTANCE OUVRIERE : NON A LA GUERRE, DEFENSE DES SERVICES PUBLICS !
  • Caroline Tacchella
  • Guillaume Thenoz
  • Saliha Aichoune
  • Guy Ouaknine
  • Stéphanie Lepage
  • Salah Boumekrane
  • Floriane Barthez
  • Simon Taussig
  • Anna Seydi
  • Louis Durand Gluckstein
  • Hela Boukhtioua
  • Anas Boumekrane
  • Brigitte Pestel
  • Mikaël Rico
  • Louise Guirbal
  • Louis Ly
  • Fatoumata Sango
  • Gilery Etienne Dakiche
  • Alice Allouche
  • Thomas d'Halluin
  • Sümeyye Atik
  • Sébastien Durand
  • Saliha Kabli
  • Alexandre Wikszak
  • Dalila Sadi Oufella
  • Benjamin Gluckstein
  • Pauline Lefevre
  • Saadi Aichoune
  • Elodie Gandubert
  • Antoine Dehem
  • Filomena Cardoso Machado
  • Gérard Follereau
  • Cécile Zennadi
  • Martin Wiklund
  • Joselyne Gabeau
  • Adrien Chata
  • Lilia Ioudarene
  • Frédéric Labbe
  • Sonia Bangoura
  • Louis Phan
  • Sonia Medjkdoud
  • Charles Allain
  • Line Murie
Edouard Denouel
Edouard Denouel Liste Les Ecologistes
Bagnolet collectif
  • Edouard Denouel
  • Lauren Lolo
  • Frédéric Gabin
  • Youssra Khaqan
  • Chawqui Haddad
  • Huguette Pate
  • Niko Pavasovic
  • Mona Bellil
  • Jean-Claude Oliva
  • Anne de Rugy
  • Brahim Akrour
  • Camille Le Douaron
  • Grégoire Aussavy
  • Aude-Marie Lalane Berdouticq
  • Ilyes Aarab
  • Assia Rebbouhi
  • Clément Turbelin
  • Mireille Ronarch
  • Jean-Philippe Carlin
  • Bayan Touazni
  • Quentin Ballin
  • Céleste Baudot
  • Adrien Lienard
  • Fatouma Diaby
  • Brahim Ben Ramdan
  • Edith Félix
  • Baptiste Hervy-Jeulin
  • Anissa Kara
  • Grégoire de Lagasnerie
  • Salomé Saïah
  • Alban Fourny
  • Tiphany Génin
  • Yoann Moisan
  • Maud Leblon
  • Brice Bordat
  • Gözde Kirac
  • Sébastien Turpin
  • Cécile Burgaud
  • Jean-Daniel Pellen
  • Yu Wang
  • Claude Pawlik
  • Djamila Fenniche
  • Jean-Jacques Birgé
  • Gyöngyi Biro
  • Claude Daniel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Tony Di Martino
Tony Di Martino (31 élus) Bagnolet ecologique, solidaire et citoyenne 		3 479 55,53%
  • Tony Di Martino
  • Elhame Chair
  • Edouard Denouel
  • Anne De Rugy
  • Jean-Claude Oliva
  • Gyöngyi Biro
  • Olivier Taravella
  • Emilie Trigo
  • Chawoui Haddad
  • Merle-Anne Jorge
  • Cédric Pape
  • Yasmina Sadoud
  • Ihsen Ounissi
  • Valérie Bille
  • Brahim Akrour
  • Anne Gerval
  • Grégoire De Lagasnerie
  • Edith Félix
  • Karamoko Sissoko
  • Brigitte Delaperelle
  • Daouda Keita
  • Manon Chrétien
  • Frederic Gabin
  • Câline Trbic
  • Mahamadou Sylla
  • Yalana Dino
  • Vassindou Cissé
  • Zohra Kehli
  • Hamid Chair
  • Ndeye Marieme Diop
  • Abdelkrim Karmaoui
Laurent Jamet
Laurent Jamet (8 élus) Ensemble pour changer la ville 		2 786 44,46%
  • Laurent Jamet
  • Claire Laurence
  • Mohammed Djennane
  • Raquel Garrido
  • Sébastien Staelens
  • Angéline Desbordes-Silly
  • Pierre Vionnet
  • Solenne Le Bourhis
Participation au scrutin Bagnolet
Taux de participation 36,41%
Taux d'abstention 63,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 645

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Tony Di Martino
Tony Di Martino Bagnolet ecologique et solidaire 		2 075 30,78%
Laurent Jamet
Laurent Jamet Un nouveau printemps pour bagnolet 		1 495 22,17%
Claire Laurence
Claire Laurence Changeons la vi(ll)e 		1 188 17,62%
Edouard Denouel
Edouard Denouel Bagnolet en commun 		922 13,67%
Philippe Renaudin
Philippe Renaudin Un nouvel elan pour bagnolet 		567 8,41%
Marc Everbecq
Marc Everbecq Bagnolet agir 2020 		341 5,05%
Geneviève Reimeringer
Geneviève Reimeringer Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		86 1,27%
Guillaume Thenoz
Guillaume Thenoz Defense et reconquete des services publics 		67 0,99%
Participation au scrutin Bagnolet
Taux de participation 38,40%
Taux d'abstention 61,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 991

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Tony Di Martino
Tony Di Martino (27 élus) Rassemblement citoyen pour bagnolet 		3 137 35,56%
  • Tony Di Martino
  • Emilie Trigo
  • Mohamed Hakem
  • Mandana Saeidi Akbarzadeh
  • Cédric Pape
  • Marie Colou
  • El Miloud Kanfoudi
  • Christiane Pesci
  • Sajjad Khokhar
  • Catherine Denis
  • Merouan Hakem
  • Miriam Mahdoudou
  • Brahim Akrour
  • Claude Wohrer
  • Pierre Sardou
  • Danièle Senez
  • Daouda Keita
  • Marie-Laure Brossier
  • Jimmy Parat
  • Maïna Jouyaux
  • Karamoko Sissoko
  • Naty Meneau
  • Olivier Taravella
  • Maeva Climent
  • Mahamadou Sylla
  • Farida Sadqi
  • Hervé Combes
Laurent Jamet
Laurent Jamet (6 élus) Bagnolet avenir 2014 		2 766 31,35%
  • Laurent Jamet
  • Josiane Bernard
  • Daniel Bernard
  • Nadine Raï
  • Walid Moussa
  • Nacéra Ramoul-Djemmaa
Mireille Ferri
Mireille Ferri (4 élus) La liste citoyenne 		1 788 20,26%
  • Mireille Ferri
  • Philippe Renaudin
  • Sandrine Soppo-Priso
  • Jean-Claude Oliva
Jacques Nio
Jacques Nio (2 élus) Bagnolet pour tous 		1 130 12,81%
  • Jacques Nio
  • Françoise Vavoulis
Participation au scrutin Bagnolet
Taux de participation 50,07%
Taux d'abstention 49,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,51%
Nombre de votants 9 238

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Jamet
Laurent Jamet Bagnolet avenir 2014 		1 795 21,25%
Tony Di Martino
Tony Di Martino Un nouveau souffle pour bagnolet 		1 794 21,24%
Mireille Ferri
Mireille Ferri La liste citoyenne 		1 514 17,92%
Marc Everbecq
Marc Everbecq Ensemble poursuivons le renouveau de bagnolet 		1 340 15,86%
Mohamed Hakem
Mohamed Hakem Dynamique citoyenne 		879 10,40%
Jacques Nio
Jacques Nio Bagnolet pour tous 		864 10,23%
Jean-Pierre Mercier
Jean-Pierre Mercier Lutte ouvriere faire entendre le camp,des travailleurs 		136 1,61%
Jean-Marc Linus
Jean-Marc Linus Unité et résistance 		122 1,44%
Participation au scrutin Bagnolet
Taux de participation 49,19%
Taux d'abstention 50,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,96%
Nombre de votants 9 076

Villes voisines de Bagnolet

En savoir plus sur Bagnolet