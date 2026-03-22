Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnolet : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bagnolet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bagnolet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bagnolet.
L'actu des élections municipales 2026 à Bagnolet
11:52 - Second tour serré entre Edouard Denouel et Tony Di Martino
Dimanche dernier à Bagnolet, le vote a vu 44,80 % des inscrits se déplacer sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Edouard Denouel (Europe Ecologie-Les Verts) qui a pris la tête en récoltant 38,85 % des voix. Ensuite, Tony Di Martino (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 37,65 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Pierre Vionnet (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Gilles Texier, avec la nuance Extrême gauche, a rassemblé 3,21 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bagnolet
Le deuxième tour des élections municipales à Bagnolet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Tony Di Martino
Liste d'union à gauche
BAGNOLET UNIE
|
|
Edouard Denouel
Liste Les Ecologistes
Bagnolet collectif
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bagnolet
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard DENOUEL (Ballotage) Bagnolet collectif
|3 483
|38,85%
|Tony DI MARTINO (Ballotage) BAGNOLET FIERE ET SOLIDAIRE
|3 376
|37,65%
|Pierre VIONNET (Ballotage) Réussir ensemble.
|1 407
|15,69%
|Gilles TEXIER Bagnolet Révolutionnaires
|288
|3,21%
|Aurélie JOCHAUD Lutte ouvrière
|286
|3,19%
|Caroline TACCHELLA RESISTANCE OUVRIERE : NON A LA GUERRE, DEFENSE DES SERVICES PUBLICS !
|126
|1,41%
|Participation au scrutin
|Bagnolet
|Taux de participation
|44,80%
|Taux d'abstention
|55,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|4,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 401
Source : ministère de l’Intérieur
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