Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnolet : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bagnolet

Le deuxième tour des élections municipales à Bagnolet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Tony Di Martino
Tony Di Martino Liste d'union à gauche
BAGNOLET UNIE
  • Tony Di Martino
  • Elhame Chair
  • Pierre Vionnet
  • Marie Catherine Ondoua
  • Mohammed Djennane
  • Angéline Desbordes-Silly
  • Cédric Pape
  • Carole Desnoues
  • Denis Bargeau
  • Solenne Bullet-Le Bourhis
  • Ihsen Ounissi
  • Nathalie Simonnet
  • Sébastien Staelens
  • Emilie Trigo
  • Nathan Marronneaud
  • Eva Tsalpatouros
  • Vassindou Raymond Cissé
  • Nadia Maya
  • Paul Rogy
  • Hatouma Marega
  • Hamid Chair
  • Yalana Dino
  • Andre Baraglioli
  • Raquel Garrido
  • Abdelkrim Karmaoui
  • Anne Laure Guy
  • Marc Tavernier
  • Anne Gerval
  • Serge Llamas
  • Hanen Sadaoui
  • Nawfal El Haloui
  • Chantal Parret
  • Florent Voisin
  • Patricia François
  • Julio Bendezu Sarmiento
  • Martine Louaire
  • Hammoud Zouaghi
  • Merle-Anne Jorge
  • Gérard Rauséo
  • Marie-Christine Brack
  • Lovepreet Singh
  • Marie Claude Debain
  • Alexandre Pantelic
  • Eva-Madeleine-Antoinette Izabelle
  • Michel Venon
Edouard Denouel
Edouard Denouel Liste Les Ecologistes
Bagnolet collectif
  • Edouard Denouel
  • Lauren Lolo
  • Frédéric Gabin
  • Youssra Khaqan
  • Chawqui Haddad
  • Huguette Pate
  • Niko Pavasovic
  • Mona Bellil
  • Jean-Claude Oliva
  • Anne de Rugy
  • Brahim Akrour
  • Camille Le Douaron
  • Grégoire Aussavy
  • Aude-Marie Lalane Berdouticq
  • Ilyes Aarab
  • Assia Rebbouhi
  • Clément Turbelin
  • Mireille Ronarch
  • Jean-Philippe Carlin
  • Bayan Touazni
  • Quentin Ballin
  • Céleste Baudot
  • Adrien Lienard
  • Fatouma Diaby
  • Brahim Ben Ramdan
  • Edith Félix
  • Baptiste Hervy-Jeulin
  • Anissa Kara
  • Grégoire de Lagasnerie
  • Salomé Saïah
  • Alban Fourny
  • Tiphany Génin
  • Yoann Moisan
  • Maud Leblon
  • Brice Bordat
  • Gözde Kirac
  • Sébastien Turpin
  • Cécile Burgaud
  • Jean-Daniel Pellen
  • Yu Wang
  • Claude Pawlik
  • Djamila Fenniche
  • Jean-Jacques Birgé
  • Gyöngyi Biro
  • Claude Daniel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bagnolet

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard DENOUEL
Edouard DENOUEL (Ballotage) Bagnolet collectif 		3 483 38,85%
Tony DI MARTINO
Tony DI MARTINO (Ballotage) BAGNOLET FIERE ET SOLIDAIRE 		3 376 37,65%
Pierre VIONNET
Pierre VIONNET (Ballotage) Réussir ensemble. 		1 407 15,69%
Gilles TEXIER
Gilles TEXIER Bagnolet Révolutionnaires 		288 3,21%
Aurélie JOCHAUD
Aurélie JOCHAUD Lutte ouvrière 		286 3,19%
Caroline TACCHELLA
Caroline TACCHELLA RESISTANCE OUVRIERE : NON A LA GUERRE, DEFENSE DES SERVICES PUBLICS ! 		126 1,41%
Participation au scrutin Bagnolet
Taux de participation 44,80%
Taux d'abstention 55,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 401

Source : ministère de l’Intérieur

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