Résultat municipale 2026 à Bagnolet (93170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bagnolet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bagnolet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnolet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard DENOUEL
Edouard DENOUEL Bagnolet collectif 		3 483 38,85%
Tony DI MARTINO
Tony DI MARTINO BAGNOLET FIERE ET SOLIDAIRE 		3 376 37,65%
Pierre VIONNET
Pierre VIONNET Réussir ensemble. 		1 407 15,69%
Gilles TEXIER
Gilles TEXIER Bagnolet Révolutionnaires 		288 3,21%
Aurélie JOCHAUD
Aurélie JOCHAUD Lutte ouvrière 		286 3,19%
Caroline TACCHELLA
Caroline TACCHELLA RESISTANCE OUVRIERE : NON A LA GUERRE, DEFENSE DES SERVICES PUBLICS ! 		126 1,41%
Participation au scrutin Bagnolet
Taux de participation 44,80%
Taux d'abstention 55,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 401

Source : ministère de l’Intérieur

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