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19:21 - Bagnolet : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Bagnolet est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 41 776 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 3 279 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 10 476 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (46,44%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 9 786 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 29,73%, favorise son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 525 €/mois, la ville affiche un taux de chômage de 16,47%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Bagnolet, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Quel score pour le RN à Bagnolet aux derniers scrutins ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Bagnolet il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 9,07% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 20,06% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 5,92% à la formation d'extrême droite au tour 1. Il n'y a pas de second tour, Alexis Corbière étant élu directement. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 11,26% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 12,13% pour le mouvement lepéniste. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote final.

16:58 - Bagnolet classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Bagnolet, l'abstention touchait 61,60 % des électeurs, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que la pandémie du coronavirus pesait sur la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est en revanche stabilisé à 29,97 %. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 reste instructive. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 58,79 % en 2022 à seulement 37,37 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 52,86 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie des urnes depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une contrée assez abstentionniste par rapport au reste du pays. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Bagnolet, cette réalité jouera en conséquence un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - En 2024, Bagnolet s'était tournée vers la gauche Le scrutin des Européennes 2024 à Bagnolet avait vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (37,65%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,71% des suffrages. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Bagnolet plébiscitaient ensuite Sabrina Ali-Benali (Union de la gauche) avec 39,47% au premier tour. C'est néanmoins Alexis Corbière (Divers gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 51,32% des suffrages exprimés. .

14:57 - Bagnolet : rappel des résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 La physionomie politique de Bagnolet dessine une commune très ancrée à gauche. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Bagnolet plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 54,36% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 17,52%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 79,94% pour Emmanuel Macron, contre 20,06% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Bagnolet plébiscitaient Alexis Corbière (Nupes) avec 61,52% au premier tour. Aucun second tour n'était nécessaire localement.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Bagnolet S'agissant des contributions locales à Bagnolet, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 742 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 517 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 48,77 % en 2024 (contre 26,12 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 1,15997 million d'euros (1 159 970 € très exactement) en 2024, contre 15 219 240 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 26,12 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Bagnolet ? L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Bagnolet est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier vote, Tony Di Martino (Parti socialiste) a raflé la première place en obtenant 2 075 voix (30,78%). À sa poursuite, Laurent Jamet (Parti communiste français) a rassemblé 22,17% des bulletins valides. Une troisième force s'est dégagée derrière Claire Laurence (Europe Ecologie-Les Verts), s'adjugeant 17,62% des bulletins. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Tony Di Martino l'a finalement emporté avec 3 479 bulletins (55,53%), face à Laurent Jamet s'adjugeant 44,46% des électeurs inscrits. Le fossé initial s'est vérifié et même accentué, menant à un triomphe total et incontestable. Tony Di Martino a probablement pu bénéficier du report de voix des électeurs de Claire Laurence, gagnant 1 404 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation des challengers se doit à tout prix de recomposer une coalition plus solide dès le premier tour aujourd'hui, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le schéma gagnant.