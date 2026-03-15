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19:20 - Bagnols-en-Forêt : municipales et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Bagnols-en-Forêt, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 3 049 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 344 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (37,05%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 37,64% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,75% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 703,13 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Bagnols-en-Forêt, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Bagnols-en-Forêt Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Bagnols-en-Forêt en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 35,45% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,84% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 36,17% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 56,96% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,27% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 54,40% pour le mouvement nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Julie Lechanteux.

16:58 - La commune de Bagnols-en-Forêt plutôt mobilisée lors des élections Pour ces municipales, l'absence ou non de votants à Bagnols-en-Forêt sera déterminante dans l'issue du scrutin. En 2020, l'abstention était montée à 44,63 % au premier round, un score en demi-teinte alors que le pays était touché par le Covid-19. Historiquement, les élections municipales restent en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les électeurs se déplacent en masse. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été bornée par une abstention à 24,26 % dans la ville (contre 75,74 % de participation). La fuite des électeurs atteignait de son côté 47,58 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 33,44 %, contre 58,41 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Bagnols-en-Forêt Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Bagnols-en-Forêt. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Bagnols-en-Forêt avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 43,27% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Bagnols-en-Forêt avaient ensuite propulsé aux avants-postes Julie Lechanteux (Rassemblement National) avec 54,40% au premier tour, devant Philippe Michel-Kleisbauer (Majorité présidentielle) avec 19,80%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - Au regard des élections passées, Bagnols-en-Forêt reste un territoire orienté vers le RN Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bagnols-en-Forêt plébiscitaient Julie Lechanteux (RN) avec 36,17% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,96%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Bagnols-en-Forêt accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 35,45%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 21,78%. Lors de la finale de l'élection à Bagnols-en-Forêt, les électeurs accordaient 58,84% pour Marine Le Pen, contre 41,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Bagnols-en-Forêt comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Bagnols-en-Forêt Si l'on observe la fiscalité de Bagnols-en-Forêt, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 17,98 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 614 780 € la même année, marquant une forte baisse face aux 1 315 340 € perçus en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son produit et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Bagnols-en-Forêt est passé à 25,78 % en 2024 (contre 9,30 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Bagnols-en-Forêt s'est chiffrée à 1 138 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 045 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Bagnols-en-Forêt ? Quel avait été le dénouement des élections municipales précédentes à Bagnols-en-Forêt ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, René Bouchard a fait la course en tête en obtenant 37,32% des suffrages. Juste derrière, Jérôme Saillet a rassemblé 22,57% des voix. Une marge significative. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. René Bouchard l'a finalement emporté avec 560 bulletins (44,80%), face à Jérôme Saillet s'adjugeant 27,12% des électeurs inscrits et Denis Duyrat avec 16,40% des électeurs. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., engrangeant 102 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation minoritaire est sommée de neutraliser la prime au sortant dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.