Résultat municipale 2026 à Bagnols-en-Forêt (83600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bagnols-en-Forêt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bagnols-en-Forêt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnols-en-Forêt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme SAILLET
Jérôme SAILLET (20 élus) ALLIANCE ET BON SENS 		1 163 68,94%
  • Jérôme SAILLET
  • Sylvie LOPEZ
  • Régis REBOUL
  • Marie-Christine AVINENS
  • Denis COUTIN
  • Isabelle LETAILLEUR
  • Jean-Pierre CHOISELAT
  • Fatima ROUET
  • Olivier CLEUZIOU
  • Véronique GUIOT
  • Vincent BRUN
  • Rose-May BILLONDEAU
  • Philippe NATALINI
  • Marina CHARLOT
  • Nicolas BIHEL
  • Christiane OLLIER
  • Jacques BERTRAND
  • Véronique TAPIE
  • Hervé FEVRE
  • Cécilia MAYNARD
René BOUCHARD
René BOUCHARD (3 élus) ENSEMBLE VERS UN AVENIR SEREIN 		524 31,06%
  • René BOUCHARD
  • Brigitte CAUVY
  • Pascal GRAFF
Participation au scrutin Bagnols-en-Forêt
Taux de participation 66,12%
Taux d'abstention 33,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 1 733

Source : ministère de l’Intérieur

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