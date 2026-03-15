Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bagnols-sur-Cèze sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bagnols-sur-Cèze.
L'actu des élections municipales 2026 à Bagnols-sur-Cèze
12:06 - Elections à Bagnols-sur-Cèze : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. Ci-dessous, il est possible de découvrir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Bagnols-sur-Cèze. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Bagnols-sur-Cèze sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Bagnols-sur-Cèze dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze
|Tête de listeListe
|
Pascale Bordes
Liste du Rassemblement National
SÉCURITÉ ET VITALITÉ POUR BAGNOLS !
|
|
Michel Cegielski
Liste Divers
POUR BAGNOLS !
|
|
Jean-Yves Chapelet
Liste divers centre
BAGNOLS C'EST VOUS !
|
|
Jérôme Jackel
Liste divers gauche
BAGNOLS SUR CEZE EN COMMUN
|
|
Philippe Broche
Liste Divers
ENSEMBLE CHANGEONS BAGNOLS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Chapelet (25 élus) Bagnols 2020 - continuons ensemble
|2 170
|47,37%
|
|Corine Martin (6 élus) Rassemblons bagnols
|1 710
|37,33%
|
|Thierry Vincent (2 élus) Alliance citoyenne
|700
|15,28%
|
|Participation au scrutin
|Bagnols-sur-Cèze
|Taux de participation
|36,83%
|Taux d'abstention
|63,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 784
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Chapelet Bagnols 2020 - continuons ensemble
|1 880
|39,71%
|Corine Martin Rassemblons bagnols
|1 365
|28,83%
|Thierry Vincent Alliance citoyenne
|573
|12,10%
|Christian Roux Convergences citoyennes
|550
|11,61%
|Jocelyne Gayte Passionnement bagnolais
|304
|6,42%
|Christophe Prevost Pour les bagnolais, par les bagnolais
|62
|1,30%
|Participation au scrutin
|Bagnols-sur-Cèze
|Taux de participation
|37,75%
|Taux d'abstention
|62,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 896
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Christian Rey (24 élus) Bagnols ambitions
|3 597
|44,20%
|
|Serge Rouquairol (5 élus) Bagnols c'est vous
|2 447
|30,07%
|
|Stéphane Perez (4 élus) Bagnols bleu marine
|2 093
|25,72%
|
|Participation au scrutin
|Bagnols-sur-Cèze
|Taux de participation
|62,38%
|Taux d'abstention
|37,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,53%
|Nombre de votants
|8 435
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Christian Rey Bagnols ambitions
|2 616
|33,59%
|Stéphane Perez Bagnols bleu marine
|1 902
|24,42%
|Serge Rouquairol Bagnols c'est vous
|1 500
|19,26%
|Christian Roux Unissons bagnols
|872
|11,19%
|Jean-Claude Jacquelin Pour une mairie autrement
|518
|6,65%
|Michel Tortey Pour bagnols sur ceze l'humain d'abord
|379
|4,86%
|Participation au scrutin
|Bagnols-sur-Cèze
|Taux de participation
|59,14%
|Taux d'abstention
|40,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|7 998
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