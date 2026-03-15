Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze

Tête de listeListe
Pascale Bordes
Pascale Bordes Liste du Rassemblement National
SÉCURITÉ ET VITALITÉ POUR BAGNOLS !
  • Pascale Bordes
  • Thomas Betton
  • Christine Dey
  • Denis Daude
  • Audrey Hageaux
  • Pedro Lianes
  • Leopoldina Marques
  • Gaëtan Callejon
  • Margaux Bergonzi
  • Jean-Louis Morelli
  • Ludivine Costa
  • Olivier Roux
  • Trinité Bodi
  • Serge Roussine
  • Jade Sicard
  • Olivier Jean-Vigier
  • Amandine Roux
  • Anthony Laconi
  • Véronique Moyon
  • Denis Pinede
  • Michele Poizat
  • Fabien Tarare
  • Sylvie Evenou
  • Jean-Louis Foussat
  • Huguette Leveque
  • Jean-Pierre Navarro
  • Chantal Leprévost
  • Richard Chauvet
  • Lou Roussine
  • Joël Bien
  • Christine Gilles
  • Albert-Louis Giannotti
  • Dorina Ahupu
Michel Cegielski
Michel Cegielski Liste Divers
POUR BAGNOLS !
  • Michel Cegielski
  • Linda Ghanai
  • Alain David
  • Sandra Lebrun
  • Cédric Koppe
  • Chantal Eydoux
  • Jaouad Lamsayeh
  • Carole Breschet
  • Sylvain Hille
  • Aldjia Mayoufi
  • Jérôme Sanglard
  • Sandrine Philippe
  • Jean-Luc Buyck
  • Yvette Joffre
  • Daniel Cuminal
  • Elisabeth Ruiz
  • Alexis Baternel
  • Corinne Delgorgue
  • Larbi Zemali
  • Gwendoline Appert
  • Maxime Lemesle
  • Sabah Laifa
  • Frédéric Jarrie
  • Marianne Dautheville
  • Jules Pepin
  • Sonia Pialet
  • Thierry Decerf
  • Marie-France Sau
  • Mehdi Kamel
  • Françoise Menu
  • Pascal Juif
  • Yasmine Hamida
  • Fernand Dumas
  • Doumia Ben Abbes
  • Philippe Mathe
Jean-Yves Chapelet
Jean-Yves Chapelet Liste divers centre
BAGNOLS C'EST VOUS !
  • Jean-Yves Chapelet
  • Christine Muccio
  • Maxime Couston
  • Michèle Fond-Thurial
  • Christian Baume
  • Carine Boissel
  • Philippe Berthomieu
  • Sabrina Bouchon-Saggin
  • Claude Roux
  • Alexandrine Masse-Gauthier
  • Jean Christian Rey
  • Jennifer Obid
  • Christian Apotheloz
  • Catherine Vochelet
  • Djamel Zouaoui
  • Nora Berdjaoui-Belhabib
  • Bruno Rostello
  • Catherine Herbet
  • Stéphane Faure
  • Gilette Riviere
  • Alain Gerke
  • Francoise Servol
  • Florent Dagani
  • Laurence Salinas
  • Frédéric Buisson
  • Laura Antunes
  • Guillaume Garnier
  • Eva Chabert
  • Michel Sellens
  • Monique Graziano-Bayle
  • Christian Suau
  • Nina Mellouki
  • Jean-Christophe Corduan
  • Marie-Josée Gallet-Even
  • Gérard Vedrine
Jérôme Jackel
Jérôme Jackel Liste divers gauche
BAGNOLS SUR CEZE EN COMMUN
  • Jérôme Jackel
  • Naïma Dahmani
  • Christian Gagliardone
  • Mélodie Thomas
  • Olivier Saidi
  • Fatiha El-Khotri
  • Manuel Martinez
  • Colette Reboul
  • Ayoub Lamsayeh
  • Mélanie Delalande Lemaire
  • Emmanuel Pouradier Duteil
  • Véronique Amory
  • Tojonirina Razakamanana
  • Marie-Pierre Dias
  • Christian Roux
  • Christine Riviere
  • Mohamed-Amine Marboh
  • Gaëlle Wiss
  • Claude Sengoga
  • Mélody Imbert
  • Antoni Corba
  • Rachel Champetier
  • Mohamed Zendjane
  • Fatjola Kuli
  • Younes Chouo
  • Mathilde Patin
  • Christophe Munier
  • France Merdelli
  • Dylan Domis
  • Michèle Ourth
  • Gaëtan Raoux
  • Lou-Ann Lapique
  • Thierry Sabatier
Philippe Broche
Philippe Broche Liste Divers
ENSEMBLE CHANGEONS BAGNOLS !
  • Philippe Broche
  • Claire Durand
  • Michel Valentin
  • Isabelle Clavié
  • Patrick Richard
  • Sophie Donnat
  • Elian Cellier
  • Christine Sabatier
  • Jean-Pierre Fossé
  • Christine Arnoul
  • Jacky Gautier
  • Marielle Yzerd Tortey
  • Laurent Menjaud
  • Sophie Sabatier
  • Lionel Vaillot
  • Sabrina Vernet
  • Jean-Marie Cornut
  • Hafeda Bensellam
  • Salim Bourenane
  • Corinne Ornia-Cancel
  • Romain Fajon
  • Patricia Roudon
  • Stéphane Fortier
  • Siham Fares
  • Nicolas Charles
  • Isabelle Marsan
  • Thibault Tauleigne
  • Christèle Morel
  • Olivier Allemand
  • Maryse Giraud
  • Antoine Mazoyer
  • Blandine Fostier
  • Denis Grosclaude
  • Sophie Delion
  • Alain Donnadieu

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Chapelet
Jean-Yves Chapelet (25 élus) Bagnols 2020 - continuons ensemble 		2 170 47,37%
  • Jean-Yves Chapelet
  • Michèle Fond-Thurial
  • Maxime Couston
  • Christine Muccio
  • Michel Cegielski
  • Jennifer Obid
  • Jean-Christian Rey
  • Monique Graziano-Bayle
  • Christian Baume
  • Justine Rouquairol
  • Philippe Berthomieu
  • Sandrine Anglezan
  • Anthony Cellier
  • Laurence Salinas-Martinez
  • Christian Suau
  • Carine Boussel
  • Raymond Masse
  • Caroline Laboueibe
  • Mourad Abadli
  • Nicole Sage
  • Sylvain Hille
  • Fatiha El Khotri
  • Ali Ouatizerga
  • Catherine Herbet
  • Michel Sellens
Corine Martin
Corine Martin (6 élus) Rassemblons bagnols 		1 710 37,33%
  • Corine Martin
  • Alain Pommier
  • Pascale Bordes
  • Olivier Wiry
  • Agnès Raynaud
  • Jean-Louis Morelli
Thierry Vincent
Thierry Vincent (2 élus) Alliance citoyenne 		700 15,28%
  • Thierry Vincent
  • Audrey Blancher
Participation au scrutin Bagnols-sur-Cèze
Taux de participation 36,83%
Taux d'abstention 63,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 784

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Chapelet
Jean-Yves Chapelet Bagnols 2020 - continuons ensemble 		1 880 39,71%
Corine Martin
Corine Martin Rassemblons bagnols 		1 365 28,83%
Thierry Vincent
Thierry Vincent Alliance citoyenne 		573 12,10%
Christian Roux
Christian Roux Convergences citoyennes 		550 11,61%
Jocelyne Gayte
Jocelyne Gayte Passionnement bagnolais 		304 6,42%
Christophe Prevost
Christophe Prevost Pour les bagnolais, par les bagnolais 		62 1,30%
Participation au scrutin Bagnols-sur-Cèze
Taux de participation 37,75%
Taux d'abstention 62,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 896

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Christian Rey
Jean Christian Rey (24 élus) Bagnols ambitions 		3 597 44,20%
  • Jean Christian Rey
  • Catherine Eysseric
  • Jean-Yves Chapelet
  • Emmanuelle Crepieux
  • Maxime Couston
  • Ghislaine Courbey-Tastevin
  • Michel Vincent Cegielski
  • Monique Graziano-Bayle
  • Vincent Poutier
  • Mina Akchaini
  • Rémy Salgues
  • Karine Gardy
  • Denis Rieu
  • Ghislaine Pages
  • Raymond Masse
  • Marine Guillon
  • Ali Ouatizerga
  • Laurence Voignier
  • Christian Suau
  • Aldjia Saaidia
  • François Penchenier
  • Christine Muccio
  • Philippe Berthomieu
  • Carole Breschet
Serge Rouquairol
Serge Rouquairol (5 élus) Bagnols c'est vous 		2 447 30,07%
  • Serge Rouquairol
  • Claudine Prat
  • Christian Roux
  • Yvette Ortiz
  • Claude Roux
Stéphane Perez
Stéphane Perez (4 élus) Bagnols bleu marine 		2 093 25,72%
  • Stéphane Perez
  • Anne-Marie Tulipani
  • Michel Aymeric
  • Annie Custillon
Participation au scrutin Bagnols-sur-Cèze
Taux de participation 62,38%
Taux d'abstention 37,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,53%
Nombre de votants 8 435

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Christian Rey
Jean Christian Rey Bagnols ambitions 		2 616 33,59%
Stéphane Perez
Stéphane Perez Bagnols bleu marine 		1 902 24,42%
Serge Rouquairol
Serge Rouquairol Bagnols c'est vous 		1 500 19,26%
Christian Roux
Christian Roux Unissons bagnols 		872 11,19%
Jean-Claude Jacquelin
Jean-Claude Jacquelin Pour une mairie autrement 		518 6,65%
Michel Tortey
Michel Tortey Pour bagnols sur ceze l'humain d'abord 		379 4,86%
Participation au scrutin Bagnols-sur-Cèze
Taux de participation 59,14%
Taux d'abstention 40,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 7 998

Villes voisines de Bagnols-sur-Cèze

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