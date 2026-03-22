Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bagnols-sur-Cèze sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bagnols-sur-Cèze.
L'actu des élections municipales 2026 à Bagnols-sur-Cèze
11:49 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
Pascale Bordes (Rassemblement National) a terminé en tête du premier round des élections municipales à Bagnols-sur-Cèze il y a une semaine, avec 44,26 % des suffrages exprimés. Derrière, Jean-Yves Chapelet (Divers centre) s'est classé deuxième avec 18,25 %. L'avance de la gagnante provisoire a été particulièrement large. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jérôme Jackel, étiqueté Divers gauche, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Philippe Broche a terminé avec 14,43 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Du côté de la mobilisation à Bagnols-sur-Cèze, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 44,90 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bagnols-sur-Cèze
Le deuxième tour des élections municipales à Bagnols-sur-Cèze a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascale Bordes
Liste du Rassemblement National
SÉCURITÉ ET VITALITÉ POUR BAGNOLS !
|
|
Jean-Yves Chapelet
Liste divers centre
BAGNOLS C'EST VOUS !
|
|
Jérôme Jackel
Liste divers gauche
BAGNOLS SUR CEZE EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale BORDES (Ballotage) SÉCURITÉ ET VITALITÉ POUR BAGNOLS !
|3 109
|44,26%
|Jean-Yves CHAPELET (Ballotage) BAGNOLS C'EST VOUS !
|1 282
|18,25%
|Jérôme JACKEL (Ballotage) BAGNOLS SUR CEZE EN COMMUN
|1 119
|15,93%
|Philippe BROCHE (Ballotage) ENSEMBLE CHANGEONS BAGNOLS !
|1 014
|14,43%
|Michel CEGIELSKI POUR BAGNOLS !
|501
|7,13%
|Participation au scrutin
|Bagnols-sur-Cèze
|Taux de participation
|55,10%
|Taux d'abstention
|44,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Nombre de votants
|7 196
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Bagnols-sur-Cèze
- Bagnols-sur-Cèze (30200)
- Ecole primaire à Bagnols-sur-Cèze
- Maternités à Bagnols-sur-Cèze
- Crèches et garderies à Bagnols-sur-Cèze
- Classement des collèges à Bagnols-sur-Cèze
- Salaires à Bagnols-sur-Cèze
- Impôts à Bagnols-sur-Cèze
- Dette et budget de Bagnols-sur-Cèze
- Climat et historique météo de Bagnols-sur-Cèze
- Accidents à Bagnols-sur-Cèze
- Délinquance à Bagnols-sur-Cèze
- Inondations à Bagnols-sur-Cèze
- Nombre de médecins à Bagnols-sur-Cèze
- Pollution à Bagnols-sur-Cèze
- Entreprises à Bagnols-sur-Cèze
- Prix immobilier à Bagnols-sur-Cèze