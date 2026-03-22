Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bagnols-sur-Cèze

Le deuxième tour des élections municipales à Bagnols-sur-Cèze a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascale Bordes
Pascale Bordes Liste du Rassemblement National
SÉCURITÉ ET VITALITÉ POUR BAGNOLS !
  • Pascale Bordes
  • Thomas Betton
  • Christine Dey
  • Denis Daude
  • Audrey Hageaux
  • Pedro Lianes
  • Leopoldina Marques
  • Gaëtan Callejon
  • Margaux Bergonzi
  • Jean-Louis Morelli
  • Ludivine Costa
  • Olivier Roux
  • Trinité Bodi
  • Serge Roussine
  • Jade Sicard
  • Olivier Jean-Vigier
  • Amandine Roux
  • Anthony Laconi
  • Véronique Moyon
  • Denis Pinede
  • Michele Poizat
  • Fabien Tarare
  • Sylvie Evenou
  • Jean-Louis Foussat
  • Huguette Leveque
  • Jean-Pierre Navarro
  • Chantal Leprévost
  • Richard Chauvet
  • Lou Roussine
  • Joël Bien
  • Christine Gilles
  • Albert-Louis Giannotti
  • Dorina Ahupu
Jean-Yves Chapelet
Jean-Yves Chapelet Liste divers centre
BAGNOLS C'EST VOUS !
  • Jean-Yves Chapelet
  • Christine Muccio
  • Maxime Couston
  • Michèle Fond-Thurial
  • Christian Baume
  • Carine Boissel
  • Philippe Berthomieu
  • Sabrina Bouchon-Saggin
  • Claude Roux
  • Alexandrine Masse-Gauthier
  • Jean Christian Rey
  • Jennifer Obid
  • Christian Apotheloz
  • Catherine Vochelet
  • Djamel Zouaoui
  • Nora Berdjaoui-Belhabib
  • Bruno Rostello
  • Catherine Herbet
  • Stéphane Faure
  • Gilette Riviere
  • Alain Gerke
  • Francoise Servol
  • Florent Dagani
  • Laurence Salinas
  • Frédéric Buisson
  • Laura Antunes
  • Guillaume Garnier
  • Eva Chabert
  • Michel Sellens
  • Monique Graziano-Bayle
  • Christian Suau
  • Nina Mellouki
  • Jean-Christophe Corduan
  • Marie-Josée Gallet-Even
  • Gérard Vedrine
Jérôme Jackel
Jérôme Jackel Liste divers gauche
BAGNOLS SUR CEZE EN COMMUN
  • Jérôme Jackel
  • Naïma Dahmani
  • Christian Gagliardone
  • Mélodie Thomas
  • Olivier Saidi
  • Fatiha El-Khotri
  • Manuel Martinez
  • Colette Reboul
  • Ayoub Lamsayeh
  • Mélanie Delalande Lemaire
  • Emmanuel Pouradier Duteil
  • Véronique Amory
  • Tojonirina Razakamanana
  • Marie-Pierre Dias
  • Christian Roux
  • Christine Riviere
  • Mohamed-Amine Marboh
  • Gaëlle Wiss
  • Claude Sengoga
  • Mélody Imbert
  • Antoni Corba
  • Rachel Champetier
  • Mohamed Zendjane
  • Fatjola Kuli
  • Younes Chouo
  • Mathilde Patin
  • Christophe Munier
  • France Merdelli
  • Dylan Domis
  • Michèle Ourth
  • Gaëtan Raoux
  • Lou-Ann Lapique
  • Thierry Sabatier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale BORDES
Pascale BORDES (Ballotage) SÉCURITÉ ET VITALITÉ POUR BAGNOLS ! 		3 109 44,26%
Jean-Yves CHAPELET
Jean-Yves CHAPELET (Ballotage) BAGNOLS C'EST VOUS ! 		1 282 18,25%
Jérôme JACKEL
Jérôme JACKEL (Ballotage) BAGNOLS SUR CEZE EN COMMUN 		1 119 15,93%
Philippe BROCHE
Philippe BROCHE (Ballotage) ENSEMBLE CHANGEONS BAGNOLS ! 		1 014 14,43%
Michel CEGIELSKI
Michel CEGIELSKI POUR BAGNOLS ! 		501 7,13%
Participation au scrutin Bagnols-sur-Cèze
Taux de participation 55,10%
Taux d'abstention 44,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 7 196

Source : ministère de l’Intérieur

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