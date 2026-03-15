Résultat municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze (30200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bagnols-sur-Cèze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bagnols-sur-Cèze, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale BORDES
Pascale BORDES SÉCURITÉ ET VITALITÉ POUR BAGNOLS ! 		3 109 44,26%
Jean-Yves CHAPELET
Jean-Yves CHAPELET BAGNOLS C'EST VOUS ! 		1 282 18,25%
Jérôme JACKEL
Jérôme JACKEL BAGNOLS SUR CEZE EN COMMUN 		1 119 15,93%
Philippe BROCHE
Philippe BROCHE ENSEMBLE CHANGEONS BAGNOLS ! 		1 014 14,43%
Michel CEGIELSKI
Michel CEGIELSKI POUR BAGNOLS ! 		501 7,13%
Participation au scrutin Bagnols-sur-Cèze
Taux de participation 55,10%
Taux d'abstention 44,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 7 196

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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