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19:21 - Bagnols-sur-Cèze : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En marge des élections municipales, Bagnols-sur-Cèze fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 18 124 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 295 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (69,41%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La présence de 1 883 résidents étrangers, soit 10,39% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 853 euros/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,42%, annonçant une situation économique instable. À Bagnols-sur-Cèze, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Bagnols-sur-Cèze Le RN avait récolté 28,83% des voix lors de l'élection municipale à Bagnols-sur-Cèze en mars 2020. Le mouvement revendiquait lors du second tour 37,33% des voix. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 30,09% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 51,61% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 34,26% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme validait 54,81% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 41,09% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 46,65% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,92% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Pascale Bordes.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 62,25 % d'abstention En ce jour de municipale 2026 à Bagnols-sur-Cèze, la participation sera observée de près. Lors des municipales de 2020, la participation s'était stabilisée à 37,75 % à la fin du premier tour, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale, représentant 4 896 votants alors que l'épidémie de coronavirus faisait douter la population. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens votent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 68,50 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 42,22 % au premier tour en 2022 à 60,35 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 48,84 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Avec du recul, le territoire apparaît donc sensiblement comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Bagnols-sur-Cèze a-t-elle voté ? À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Bagnols-sur-Cèze avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 41,09% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Bagnols-sur-Cèze avaient ensuite favorisé Pascale Bordes (Rassemblement National) avec 46,65% au premier tour, devant Sabine Oromi (Union de la gauche) avec 28,62%. Le second round n'a pas changé grand chose, Pascale Bordes culminant à 53,92% des votes dans la localité. Cette analyse des scrutins de 2024 révèle donc que Bagnols-sur-Cèze s'affirmait alors toujours comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Bagnols-sur-Cèze : regard sur les résultats marquants de la dernière présidentielle Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Bagnols-sur-Cèze plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,09% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 24,27%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en donnant 51,61% pour Marine Le Pen, contre 48,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Bagnols-sur-Cèze plébiscitaient Pascale Bordes (RN) avec 34,26% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascale Bordes virant de nouveau en tête avec 54,81% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Bagnols-sur-Cèze s'inscrit comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Fiscalité à Bagnols-sur-Cèze : un sujet sensible avant les municipales 2026 ? Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Bagnols-sur-Cèze entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,95 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 400 500 euros environ la même année. Un apport qui est loin des 3,79329 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Bagnols-sur-Cèze est passé à 59,50 % en 2024 (contre 24,85 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Bagnols-sur-Cèze s'est chiffrée à 1 259 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 825 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Bagnols-sur-Cèze ? À l'occasion des élections municipales il y a 6 ans à Bagnols-sur-Cèze, les résultats ont offert un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Yves Chapelet (Divers centre) a décroché la pole position en obtenant 1 880 suffrages (39,71%). À ses trousses, Corine Martin (Rassemblement National) a rassemblé 1 365 voix (28,83%). Thierry Vincent (Divers) complétait le trio de tête, glanant 12,10% des bulletins. Un différentiel marqué. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Jean-Yves Chapelet l'a finalement emporté avec 47,37% des suffrages, face à Corine Martin qui a obtenu 37,33% des électeurs inscrits et Thierry Vincent obtenant 700 électeurs inscrits (15,28%). Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que Corine Martin ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 345 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Pour ces municipales 2026 à Bagnols-sur-Cèze, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps.