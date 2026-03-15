Résultat de l'élection municipale 2026 à Baie-Mahault : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Baie-Mahault

Tête de listeListe
Ary Chalus
Ary Chalus Liste Divers
L'ALLIANCE DEMOCRATIQUE
  • Ary Chalus
  • Lydia Dupont
  • Teddy Bernadotte
  • Anita Morvany
  • Pierre Venutolo
  • Hélène Polifonte Molia
  • Grégory Barbillon
  • Amandine Fundere
  • Chazy Cirany
  • Johanne Dahomais
  • Cedrick Martol
  • Sabrina Roger
  • Armel Gourdine-Bachou
  • Jacqueline Favorinus
  • Manuel Dessout
  • Célia Mimiette
  • Christophe Cesarin
  • Claudine Chalus-Bazile
  • Yannick Romain
  • Corinne Pétro
  • Jocelyn Leremon
  • Jocelyne Eustache
  • José Fala
  • Aurélie Poldasse
  • Jean-Louis Opheltés
  • Marie Ange Trepy
  • David Montout
  • Fabienne Antenor
  • Philippe Nabab
  • Diana Etienne-Rousseau
  • Elie Shitalou
  • Mirlande Pitolin
  • Jacques Sidicina
  • Sandra Manijean
  • Marc Ragouton
  • Martine Canu
  • Rudy Jean-Pierre
  • Julianna Dan
  • Frederic Fila
  • Sandra Maureaux
  • Antoine Cherubin
Sylvio Pierre Zelateur
Sylvio Pierre Zelateur Liste divers centre
VISION CITOYENNE BAIE MAHAULT
  • Sylvio Pierre Zelateur
  • Taîna Lison
  • Steeve Philis
  • Corinne Rolland
  • Fabrice Granger
  • Emilie Bilba
  • Christian Civis
  • Patricia Cagnac
  • Lionel David Sheikboudou
  • Vanessa Jacobson
  • Samuel Milon
  • Monique Absalon
  • Christian Angelin Bourguignon
  • Christelle Lincertin
  • Eric Ferreira
  • Eitelle Manga Tokoto
  • Cydric Fereol
  • Germaine de Lacaze Velayadon
  • Max-Davin Kancel
  • Leïla Corbin
  • Didier Boc
  • Lutitia Choisy
  • Loic Lison
  • Floriane Pillah Neipal
  • Bryan Baron
  • Geneviève Antoine
  • Patrice Paul Zelateur
  • Jocelyne Joachim Jean Pierre
  • Mario Marillat
  • Marie-France Bouclier
  • Wandjy Remilas
  • Marie-Hélène Guillaume
  • Regis Pineau
  • Malika Jean-Baptiste
  • Jocelyn Geromegnace
  • Agnes Jean-Pierre
  • Kevin Verge-Depre
  • Muriel Zelateur
  • Henrick Marillat
Sylvie Chammougom Anno
Sylvie Chammougom Anno Liste divers gauche
LA FORCE DU RENOUVEAU
  • Sylvie Chammougom Anno
  • Joseph Lee
  • Marie-Claude Beauzor Alexis
  • Alain Ragouton
  • Marie-Chantal Mayoute Duflo
  • Alain Lascary
  • Sophie Montout Monge
  • Nicolas Ramlall
  • Evy Assor
  • Laurry Leremon
  • Rebecca Cherod
  • Jean-Pierre Moresta
  • Karine Forest Bruneau-Latouche
  • Guy Begarin
  • Valérie Kancel
  • Jérémy Jabin
  • Nadège Jerome
  • Ely Mourouguin
  • Patricia Rostal
  • Patrick Coulibando
  • Elodie Gresset
  • Eddy Leveille
  • Aurélie Manicord
  • Loïc Pompilius
  • Corine Sanson
  • Gianni Guzzo
  • Nolwenn Davagnar
  • André Résous
  • Kareen Charles-Edouard
  • Bernadin Bruyère
  • Tamenda Nicols
  • Bernard Epiter
  • Béatrice Vaitilingom
  • Pierre Vergerolle
  • Marie-Line Lujien
  • Speinnqui Louis
  • Karine Govindin
  • Jean Roquelaure
  • Evelyne Tolassy Knebelmann
  • Max Nagera
  • Ophély Astasie
Frédéric Theobald
Frédéric Theobald Liste Divers
OSONS LE CHANGEMENT ENSEMBLE
  • Frédéric Theobald
  • Isabelle Behnke
  • Claudy Urie
  • Fabienne Losio-Loremon
  • Alain Guy Jean
  • Marie-Christine Beaugendre
  • Christophe Jombert
  • Vanessa Lyvie Jacquet
  • Ilian Anzala
  • Isabelle Gotin
  • Olivier Celestin
  • Florence Emmanuelle Sylvestre
  • Léo François Loïc Behnke
  • Sylvia Claude Caffa
  • Emmanuel -Jersey Teplier
  • Anne-Rollande Rene-Boisneuf
  • Didier Nicolas Metainville
  • Sandra Pradel
  • Brice Fabulas
  • Fabienne Issaly
  • François Agapé
  • Jennyka Berchel
  • Omer Ramsahaï
  • Aline Moudat
  • Gérard Bourguet
  • Chloé Descombes
  • Cédric Chomereau-Lamotte
  • Djodie Guims
  • Rony Rex
  • Françoise Gracchus
  • Maurice Aubin Pakiry
  • Cyndie Loetitia Jacquet
  • François Fontaine
  • Magali Nicole Lyncee
  • Christian Lunion
  • Tatiana Beauzor
  • Guymmy Desbonnes
  • Maylie Guims
  • Dominique Jactar
  • Martine Barlagne
  • Rodrigue Cabarrus
Michel Mado
Michel Mado Liste divers centre
LE COEUR BAIE-MAHAULTIEN
  • Michel Mado
  • Murielle Roch-Jabes
  • Bertrand Manne
  • Milène Lator-Bellon
  • Fabrice Séverin Beauzor
  • Karine Dumesnil
  • Christian Begarin
  • Karine Dessout
  • Yohann Rex
  • Océane Govindin
  • Sébastien Gredoire
  • Marion Maledon
  • Jules Jabin
  • Ingrid Manne
  • Guiany Rambhojan
  • Renelia Vanon
  • José Jean-Pierre
  • Isabelle Tiroumalle
  • Rosuel Christanval
  • Ingrid Lefort
  • Henri Fredon
  • Armande Ermond
  • Jean-Noël Leclaire
  • Mélanie Benjamin
  • Demis Calpas
  • Pascale Mulsen
  • Loïc Beaujour
  • Aline Carral
  • Olivier Chaupard
  • Marie-Line Persain
  • Christophe Gomarthe
  • Mélyna Jean
  • Jordan Breton
  • Alexandra Gounouman
  • Fulbert Fundere
  • Lea Octavie Guiock
  • Lucilien Deveaux
  • Paule Aniciane Ciani
  • Gilbert Vergerolle
  • Jocelyne Verin
  • Antoine Etenna
Simon Vainqueur
Simon Vainqueur Liste Divers
BAIE-MAHAULT MERITE MIEUX
  • Simon Vainqueur
  • Denise Megy-Serman (bleubar)
  • Yves Ramassamy
  • Crystiala Radin
  • Gérard Budoc
  • Patricia Traffond
  • Pascal Roman
  • Charlène Mandin
  • Victor Vaillant
  • Sinthia Boudhou
  • Laurent Rizet
  • Murielle Marchaux
  • Anthony Dacalor
  • Karine Watcher
  • Teddy Geoffroy
  • Viviane Encelade
  • Alain Nodin
  • Edmonde Tagliamento
  • Maxime Vainqueur
  • Sarah Tyndal
  • Justilien Lambeau
  • Jacky Sabrina Petit-Le-Brun
  • Géric Roquelaure
  • Sonia Louis
  • Marc Andreze-Louison
  • Odile Sylvestre
  • Alain Vingadapaty
  • Guilène Nubret
  • Fabrice Cesarin
  • Marie-José Renard
  • Cédric Promeneur
  • Carole Onestas (da Silva)
  • Harry Bapaume
  • Catherine Desiree
  • Rickel Mercan
  • Rosy Isabelle Vespuce
  • Christian Devaux
  • Yanne Delphin
  • Roland Rousseau
  • Héléna Makaya
  • Edgard Jean-Marie Marcel Jacob

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène Polifonte
Hélène Polifonte (31 élus) L'alliance democratique 		4 344 57,30%
  • Hélène Polifonte
  • Ary Chalus
  • Corinne Petro
  • Michel Mado
  • Célia Hatchi-Mimiette
  • Frédéric Theobald
  • Johanne Dahomais
  • Georges Daubin
  • Danila Bazile-Chalus
  • Justin Dessout
  • Murielle Jabes
  • Fred Eustache
  • Liliane Piquion
  • Chazy Cirany
  • Jacqueline Favorinus
  • Jocelyn Leremon
  • Denise Bleubar
  • David Montout
  • Fabienne Antenor
  • Denis Bernadotte
  • Sandra Manijean
  • Tony Mousse
  • Jocelyne Eustache
  • Jean-Louis Opheltes
  • Julianna Dan
  • Olivier Sheikboudou
  • Shella Commin
  • Pierre Venutolo
  • Lydia Dupont
  • Philippe Nabab
  • Kattia Theodore
Sylvie Chammougom Épse Anno
Sylvie Chammougom Épse Anno (7 élus) Rassembler baie-mahault 		2 681 35,36%
  • Sylvie Chammougom Épse Anno
  • Joseph Lee
  • Marie-Claude Beauzor Epouse Alexis
  • Alain Ragouton
  • Diana Etienne-Rousseai
  • Christophe Cesarin
  • Amandine Fundere
Joël Constant Sylvestre
Joël Constant Sylvestre (1 élu) Convergence baie-mahautienne 		391 5,15%
  • Joël Constant Sylvestre
Paul, Eric Confiac
Paul, Eric Confiac L'espoir au present responsabilite et solidarite 		164 2,16%
Participation au scrutin Baie-Mahault
Taux de participation 36,60%
Taux d'abstention 63,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 144

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ary Chalus
Ary Chalus (36 élus) L'alliance democratique 		9 483 80,90%
  • Ary Chalus
  • Maryse Alidor Epouse Dahomais
  • Audry Cornano
  • Corinne Petro
  • Georges Daubin
  • Claudine Danila Chalus
  • Fred Eustache
  • Murielle Jabes
  • Justin Dessout
  • Célia Mimiette
  • Chazy Cirany
  • Liliane Piquion
  • Jocelyn Leremon
  • Hélène Molia Epse Polifonte
  • Georges Bergina
  • Denise Bleubar
  • Denis Bernadotte
  • Maguy Etienne
  • David Montout
  • Julianna Dan
  • Euloge Fila
  • Karine Ramalingom
  • Pierre Venutolo
  • Lydia Dupont
  • Olivier Sheikboudou
  • Fabienne Antenor
  • Victor Vaillant
  • Jocelyne Eustache Epouse Delumeau
  • José Margueritte
  • Jacqueline Favorinus
  • Richard Sylvestre
  • Shella Commin
  • François Beauzor
  • Céline Poltes
  • Jean-Louis Opheltes
  • Kattia Theodore
Sylvie Chammougon Épse. Anno
Sylvie Chammougon Épse. Anno (3 élus) Tous rassemblés pour baie-mahault 		1 987 16,95%
  • Sylvie Chammougon Épse. Anno
  • Arsène Ramlall
  • Gina Opheltes Épse. Theodore
Paul Eric Confiac
Paul Eric Confiac Cap sur l'avenir 		251 2,14%
Participation au scrutin Baie-Mahault
Taux de participation 60,10%
Taux d'abstention 39,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,08%
Nombre de votants 12 348

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