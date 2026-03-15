Résultat de l'élection municipale 2026 à Baie-Mahault : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Baie-Mahault [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Baie-Mahault sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Baie-Mahault.
L'actu des élections municipales 2026 à Baie-Mahault
12:08 - Elections à Baie-Mahault : les horaires des bureaux de vote
À l’occasion des municipales de 2026, les citoyens de Baie-Mahault devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste des candidats en 2026 a été publiée ci-dessous. Il convient de souligner que les 25 bureaux de vote de l'agglomération de Baie-Mahault ferment leurs portes à 18 h pour le dépouillement. La parution des résultats du premier tour à Baie-Mahault débutera sur cette page dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Baie-Mahault
|Tête de listeListe
|
Ary Chalus
Liste Divers
L'ALLIANCE DEMOCRATIQUE
|
|
Sylvio Pierre Zelateur
Liste divers centre
VISION CITOYENNE BAIE MAHAULT
|
|
Sylvie Chammougom Anno
Liste divers gauche
LA FORCE DU RENOUVEAU
|
|
Frédéric Theobald
Liste Divers
OSONS LE CHANGEMENT ENSEMBLE
|
|
Michel Mado
Liste divers centre
LE COEUR BAIE-MAHAULTIEN
|
|
Simon Vainqueur
Liste Divers
BAIE-MAHAULT MERITE MIEUX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène Polifonte (31 élus) L'alliance democratique
|4 344
|57,30%
|
|Sylvie Chammougom Épse Anno (7 élus) Rassembler baie-mahault
|2 681
|35,36%
|
|Joël Constant Sylvestre (1 élu) Convergence baie-mahautienne
|391
|5,15%
|
|Paul, Eric Confiac L'espoir au present responsabilite et solidarite
|164
|2,16%
|Participation au scrutin
|Baie-Mahault
|Taux de participation
|36,60%
|Taux d'abstention
|63,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 144
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ary Chalus (36 élus) L'alliance democratique
|9 483
|80,90%
|
|Sylvie Chammougon Épse. Anno (3 élus) Tous rassemblés pour baie-mahault
|1 987
|16,95%
|
|Paul Eric Confiac Cap sur l'avenir
|251
|2,14%
|Participation au scrutin
|Baie-Mahault
|Taux de participation
|60,10%
|Taux d'abstention
|39,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,08%
|Nombre de votants
|12 348
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