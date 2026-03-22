Résultat de l'élection municipale 2026 à Baie-Mahault : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Baie-Mahault

Le deuxième tour des élections municipales à Baie-Mahault a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ary Chalus
Ary Chalus Liste Divers
L'ALLIANCE DEMOCRATIQUE
  • Ary Chalus
  • Lydia Dupont
  • Teddy Bernadotte
  • Anita Morvany
  • Pierre Venutolo
  • Hélène Polifonte Molia
  • Grégory Barbillon
  • Amandine Fundere
  • Chazy Cirany
  • Johanne Dahomais
  • Cedrick Martol
  • Sabrina Roger
  • Armel Gourdine-Bachou
  • Jacqueline Favorinus
  • Manuel Dessout
  • Célia Mimiette
  • Christophe Cesarin
  • Claudine Chalus-Bazile
  • Yannick Romain
  • Corinne Pétro
  • Jocelyn Leremon
  • Jocelyne Eustache
  • José Fala
  • Aurélie Poldasse
  • Jean-Louis Opheltés
  • Marie Ange Trepy
  • David Montout
  • Fabienne Antenor
  • Philippe Nabab
  • Diana Etienne-Rousseau
  • Elie Shitalou
  • Mirlande Pitolin
  • Jacques Sidicina
  • Sandra Manijean
  • Marc Ragouton
  • Martine Canu
  • Rudy Jean-Pierre
  • Julianna Dan
  • Frederic Fila
  • Sandra Maureaux
  • Antoine Cherubin
Sylvie Chammougom Anno
Sylvie Chammougom Anno Liste divers gauche
LA FORCE DU RENOUVEAU
  • Sylvie Chammougom Anno
  • Joseph Lee
  • Marie-Claude Beauzor Alexis
  • Alain Ragouton
  • Marie-Chantal Mayoute Duflo
  • Alain Lascary
  • Sophie Montout Monge
  • Nicolas Ramlall
  • Evy Assor
  • Laurry Leremon
  • Rebecca Cherod
  • Jean-Pierre Moresta
  • Karine Forest Bruneau-Latouche
  • Guy Begarin
  • Valérie Kancel
  • Jérémy Jabin
  • Nadège Jerome
  • Ely Mourouguin
  • Patricia Rostal
  • Patrick Coulibando
  • Elodie Gresset
  • Eddy Leveille
  • Aurélie Manicord
  • Loïc Pompilius
  • Corine Sanson
  • Gianni Guzzo
  • Nolwenn Davagnar
  • André Résous
  • Kareen Charles-Edouard
  • Bernadin Bruyère
  • Tamenda Nicols
  • Bernard Epiter
  • Béatrice Vaitilingom
  • Pierre Vergerolle
  • Marie-Line Lujien
  • Speinnqui Louis
  • Karine Govindin
  • Jean Roquelaure
  • Evelyne Tolassy Knebelmann
  • Max Nagera
  • Ophély Astasie
Michel Mado
Michel Mado Liste divers centre
LE COEUR BAIE-MAHAULTIEN
  • Michel Mado
  • Murielle Roch-Jabes
  • Bertrand Manne
  • Milène Lator-Bellon
  • Fabrice Séverin Beauzor
  • Karine Dumesnil
  • Frédéric Theobald
  • Karine Dessout
  • Simon Vainqueur
  • Océane Govindin
  • Sébastien Gredoire
  • Marion Maledon
  • Yohann Rex
  • Ingrid Manne
  • Guiany Rambhojan
  • Renelia Vanon
  • Christian Begarin
  • Isabelle Tiroumalle
  • Rosuel Christanval
  • Ingrid Lefort
  • Claudy Urie
  • Isabelle Behnke
  • Jean-Noël Leclaire
  • Mélanie Benjamin
  • Demis Calpas
  • Pascale Mulsen
  • Loïc Beaujour
  • Armande Ermond
  • Olivier Chaupard
  • Alexandra Gounouman
  • Christophe Gomarthe
  • Aline Carral
  • Jordan Breton
  • Marie-Line Persain
  • Fulbert Fundere
  • Lea Octavie Guiock
  • Lucilien Deveaux
  • Paule Aniciane Ciani
  • Gilbert Vergerolle
  • Jocelyne Verin
  • Antoine Etenna

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Baie-Mahault

Tête de listeListe Voix % des voix
Ary CHALUS
Ary CHALUS (Ballotage) L'ALLIANCE DEMOCRATIQUE 		3 436 32,50%
Michel MADO
Michel MADO (Ballotage) LE COEUR BAIE-MAHAULTIEN 		3 235 30,60%
Sylvie CHAMMOUGOM ANNO
Sylvie CHAMMOUGOM ANNO (Ballotage) LA FORCE DU RENOUVEAU 		2 080 19,67%
Frédéric THEOBALD
Frédéric THEOBALD OSONS LE CHANGEMENT ENSEMBLE 		723 6,84%
Simon VAINQUEUR
Simon VAINQUEUR BAIE-MAHAULT MERITE MIEUX 		720 6,81%
Sylvio Pierre ZELATEUR
Sylvio Pierre ZELATEUR VISION CITOYENNE BAIE MAHAULT 		379 3,58%
Participation au scrutin Baie-Mahault
Taux de participation 47,96%
Taux d'abstention 52,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 11 225

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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