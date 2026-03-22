Résultat de l'élection municipale 2026 à Baie-Mahault : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Baie-Mahault [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Baie-Mahault sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Baie-Mahault.
L'actu des élections municipales 2026 à Baie-Mahault
11:51 - Que disaient les résultats des élections municipales à Baie-Mahault la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Baie-Mahault, c'est Ary Chalus qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 32,50 % des votes. À sa suite, Michel Mado (Divers centre) s'est classé deuxième avec 30,60 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Sylvie Chammougom Anno, étiquetée Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Frédéric Theobald a récolté 6,84 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. Du côté de la mobilisation à Baie-Mahault, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 52,04 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Baie-Mahault
Le deuxième tour des élections municipales à Baie-Mahault a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ary Chalus
Liste Divers
L'ALLIANCE DEMOCRATIQUE
|
|
Sylvie Chammougom Anno
Liste divers gauche
LA FORCE DU RENOUVEAU
|
|
Michel Mado
Liste divers centre
LE COEUR BAIE-MAHAULTIEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Baie-Mahault
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ary CHALUS (Ballotage) L'ALLIANCE DEMOCRATIQUE
|3 436
|32,50%
|Michel MADO (Ballotage) LE COEUR BAIE-MAHAULTIEN
|3 235
|30,60%
|Sylvie CHAMMOUGOM ANNO (Ballotage) LA FORCE DU RENOUVEAU
|2 080
|19,67%
|Frédéric THEOBALD OSONS LE CHANGEMENT ENSEMBLE
|723
|6,84%
|Simon VAINQUEUR BAIE-MAHAULT MERITE MIEUX
|720
|6,81%
|Sylvio Pierre ZELATEUR VISION CITOYENNE BAIE MAHAULT
|379
|3,58%
|Participation au scrutin
|Baie-Mahault
|Taux de participation
|47,96%
|Taux d'abstention
|52,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Nombre de votants
|11 225
Source : ministère de l’Intérieur
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