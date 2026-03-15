Résultat municipale 2026 à Baie-Mahault (97122) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Baie-Mahault. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Baie-Mahault, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Baie-Mahault [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Ary CHALUS
Ary CHALUS L'ALLIANCE DEMOCRATIQUE 		180 39,82%
Michel MADO
Michel MADO LE COEUR BAIE-MAHAULTIEN 		126 27,88%
Sylvie CHAMMOUGOM ANNO
Sylvie CHAMMOUGOM ANNO LA FORCE DU RENOUVEAU 		111 24,56%
Simon VAINQUEUR
Simon VAINQUEUR BAIE-MAHAULT MERITE MIEUX 		19 4,20%
Frédéric THEOBALD
Frédéric THEOBALD OSONS LE CHANGEMENT ENSEMBLE 		10 2,21%
Sylvio Pierre ZELATEUR
Sylvio Pierre ZELATEUR VISION CITOYENNE BAIE MAHAULT 		6 1,33%
Participation au scrutin Baie-Mahault Partiels *
Taux de participation 56,53%
Taux d'abstention 43,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 476

* Résultats partiels sur 3% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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