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19:21 - Les défis socio-économiques de Baie-Mahault et leurs implications électorales En marge des municipales, Baie-Mahault regorge de diversité et d'activités. Avec ses 30 943 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 6 669 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,07%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Baie-Mahault abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 234 résidents étrangers, soit 3,99% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 536 euros/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,71%, synonyme d'une situation économique mitigée. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Baie-Mahault contribue à élaborer l'avenir de la France.

17:57 - Rassemblement national à Baie-Mahault : les chiffres récents Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Baie-Mahault en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 14,88% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 64,60% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 20,91% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 46,74% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 29,15% pour les européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 24,68% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 29,22% lors du vote final.

16:58 - Baie-Mahault : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention La participation s'élevait à 36,60 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Baie-Mahault (un score en demi-teinte) alors que le coronavirus touchait le pays. Il est pourtant de coutume d'observer qu'une municipale reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les Français participent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 11 092 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 49,09 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 15,20 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 37,31 %, contre seulement 25,30 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une commune assez peu mobilisée. Pour cette municipale, cette particularité à Baie-Mahault sera en tout cas essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Baie-Mahault Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Baie-Mahault avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 29,15% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Baie-Mahault plébiscitaient ensuite Max Mathiasin (Divers gauche) avec 34,85% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Max Mathiasin culminant à 70,78% des suffrages exprimés dans la localité. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Baie-Mahault restait à l'époque un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Baie-Mahault ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Baie-Mahault s'affirme comme une zone au paysage politique évolutif. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Baie-Mahault choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 55,13% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 14,88%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,60% pour Marine Le Pen, contre 35,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Baie-Mahault accordaient leurs suffrages à Rody Tolassy (DVG) avec 54,58% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Max Mathiasin (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 53,26%.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Baie-Mahault Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Baie-Mahault, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 9,82 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 405 200 euros environ la même année, contre 3 032 600 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Baie-Mahault est passé à près de 44,14 % en 2024 (contre 18,87 % en 2020). Ce chiffre s'intègre dans un cadre national où la moyenne tourne autour de 40 % (+ 1,2 point depuis 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Baie-Mahault s'est chiffrée à 1 618 euros en 2024 (contre 893 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Hélène Polifonte à Baie-Mahault Dans la cité de Baie-Mahault, les configurations politiques locales sont à ce jour encore déterminées par le résultat du dernier scrutin municipal. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Hélène Polifonte (Divers gauche) a décroché la première place en totalisant 57,30% des bulletins. Derrière, Sylvie Chammougom Épse Anno (Divers gauche) a engrangé 2 681 votes (35,36%). Joël Constant Sylvestre (Divers) a suivi, réunissant 5,15% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de la candidate Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Baie-Mahault, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.