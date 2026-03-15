Résultat de l'élection municipale 2026 à Baillet-en-France : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Baillet-en-France

Tête de listeListe
Christophe Heck
Christophe Heck Divers
BAILLET-EN-FRANCE, C'EST AVEC VOUS !
  • Christophe Heck
  • Christine Lefevre
  • Etienne Zajaczkowski
  • Estelle Walquenart
  • Stéphane Pachis
  • Christelle Da Silva
  • Thibaud Gendron
  • Aurélie Hebert
  • Romain Splinder
  • Justine Paubert
  • Philippe Touly
  • Laurence Grave
  • Frédéric Wales
  • Françoise Carrougeau
  • Yoan Pachis
  • Séverine Gendron
  • Stéphane Le Petitcorps
  • Sophie Ravard
  • Stéphane Bossard
  • Valérie Le Petitcorps
Delphine Bonfanti
Delphine Bonfanti Divers
BAILLET EN FRANCE : CAP SUR L'AVENIR !
  • Delphine Bonfanti
  • Richard Grignaschi
  • Christiane Aknouche
  • Vincent Bryche
  • Caroline Derache
  • Jérôme Ruget
  • Dominique Luppino
  • Jean-Martin Vannier
  • Claude Bouyssou
  • Julien Merice
  • Chantal Legeas
  • Bruno Lavisse
  • Chantal Casadio
  • Gilles Paroche
  • Sandrine Potiez
  • Philippe Lenoir
  • Adeline Ruget-Grevillot
  • Jean-Claude Lainé
  • Lucile Moré-Lecornu
  • Stève Godet
  • Adeline Foucampré

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christiane Aknouche
Christiane Aknouche (19 élus) Ensemble continuons 		463 100,00%
  • Christiane Aknouche
  • Richard Grignaschi
  • Laëtitia Guilbert
  • Vincent Bryche
  • Claude Bouyssou
  • Frederic Floury
  • Caroline Meunier
  • Jean-Claude Laine
  • Chantal Casadio
  • Jean-Claude Debuysscher
  • Dominique Luppino
  • Philippe Bernhardt
  • Delphine Bonfanti
  • Thomas Richard
  • Sandrine Mercadal
  • Jérôme Ruget
  • Chantal Legeas
  • Arthur Bertrand
  • Sylvie Petit
Participation au scrutin Baillet-en-France
Taux de participation 32,86%
Taux d'abstention 67,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 487

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christiane Aknouche
Christiane Aknouche (17 élus) Ensemble, continuons... 		734 75,35%
  • Christiane Aknouche
  • Gilles Menat
  • Cathy Gourdain
  • Patrice Rablineau
  • Laëtitia Liot
  • Paul Zaffino
  • Valérie Durand
  • Christophe Heck
  • Sylvie Petit
  • Richard Grignaschi
  • Véronique Barbar
  • Francis Hamann
  • Chantal Casadio
  • Jean-Claude Laine
  • Claude Bouyssou
  • Grégory Dachicourt
  • Dominique Luppino
Vincent Bryche
Vincent Bryche (2 élus) Un nouveau souffle pour baillet 		240 24,64%
  • Vincent Bryche
  • Caroline Meunier
Participation au scrutin Baillet-en-France
Taux de participation 66,22%
Taux d'abstention 33,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,40%
Nombre de votants 998

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