Résultat de l'élection municipale 2026 à Baillet-en-France : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Baillet-en-France [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Baillet-en-France sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Baillet-en-France.
L'actu des élections municipales 2026 à Baillet-en-France
13:45 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres clés de Baillet-en-France
Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Baillet-en-France, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,26 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 14 340 €. Un apport qui est loin des 510 640 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Baillet-en-France est passé à 26,57 % en 2024 (contre 7,39 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Baillet-en-France a atteint environ 1 066 euros en 2024 (contre 851 € en 2020).
11:59 - Le résultat des dernières élections à Baillet-en-France
Dans la ville de Baillet-en-France, les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore conditionnées par le verdict des dernières municipales. Seule en lice, 'Ensemble continuons' a logiquement rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Baillet-en-France, cette dynamique pose les bases. Lors de ces nouvelles élections ce dimanche soir, le défi sera de voir si une opposition émerge. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) fournit d'ores et déjà un début de réponse limpide.
09:57 - Elections à Baillet-en-France : les horaires du bureau de vote
Le bureau de vote de la ville de Baillet-en-France sera accessible jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. À l’occasion des municipales de 2026, les habitants de Baillet-en-France devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Baillet-en-France
|Tête de listeListe
|
Christophe Heck
Divers
BAILLET-EN-FRANCE, C'EST AVEC VOUS !
|
|
Delphine Bonfanti
Divers
BAILLET EN FRANCE : CAP SUR L'AVENIR !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christiane Aknouche (19 élus) Ensemble continuons
|463
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Baillet-en-France
|Taux de participation
|32,86%
|Taux d'abstention
|67,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|487
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christiane Aknouche (17 élus) Ensemble, continuons...
|734
|75,35%
|
|Vincent Bryche (2 élus) Un nouveau souffle pour baillet
|240
|24,64%
|
|Participation au scrutin
|Baillet-en-France
|Taux de participation
|66,22%
|Taux d'abstention
|33,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,40%
|Nombre de votants
|998
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