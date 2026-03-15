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19:21 - Baillet-en-France : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Baillet-en-France, les élections s'achèvent. Avec ses 26,93% de cadres supérieurs pour 1 947 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 180 entreprises, Baillet-en-France est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (90,13%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 38,00% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 47,80% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 882,17 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Baillet-en-France, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Rassemblement national à Baillet-en-France : les données clés Le RN était absent au moment de la dernière bataille municipale à Baillet-en-France en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 24,61% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,25% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 22,96% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Baillet-en-France comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,26% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 37,35% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 49,13% le dimanche suivant.

16:58 - À Baillet-en-France, 32,86 % de participation aux dernières municipales À l'occasion de l'élection municipale 2026, l'état de l'abstention pèsera assurément sur les résultats de Baillet-en-France. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était élevée à 67,14 % à la fin du premier tour (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays) alors que le rendez-vous se déroulait en pleine épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 23,32 % des citoyens en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 52,45 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 31,11 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,58 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Baillet-en-France ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Baillet-en-France, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (34,26%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Baillet-en-France accordaient leurs suffrages à Nadejda Remy (Rassemblement National) avec 37,35% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Ayda Hadizadeh (Union de la gauche), avec 50,87%. L'orientation des électeurs de Baillet-en-France a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Baillet-en-France : retour sur les scores de la dernière présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Baillet-en-France comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Baillet-en-France votaient en priorité pour Emmanuel Macron (28,72%), devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 24,61%. Lors de la finale de l'élection à Baillet-en-France, les électeurs accordaient 56,75% pour Emmanuel Macron, contre 43,25% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Baillet-en-France plébiscitaient Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 29,01% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,30% des suffrages.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres clés de Baillet-en-France Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Baillet-en-France, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,26 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 14 340 €. Un apport qui est loin des 510 640 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Baillet-en-France est passé à 26,57 % en 2024 (contre 7,39 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Baillet-en-France a atteint environ 1 066 euros en 2024 (contre 851 € en 2020).

11:59 - Le résultat des dernières élections à Baillet-en-France Dans la ville de Baillet-en-France, les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore conditionnées par le verdict des dernières municipales. Seule en lice, 'Ensemble continuons' a logiquement rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Baillet-en-France, cette dynamique pose les bases. Lors de ces nouvelles élections ce dimanche soir, le défi sera de voir si une opposition émerge. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) fournit d'ores et déjà un début de réponse limpide.