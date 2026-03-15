Résultat municipale 2026 à Baillet-en-France (95560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Baillet-en-France a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Baillet-en-France, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Baillet-en-France [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine BONFANTI
Delphine BONFANTI (16 élus) BAILLET EN FRANCE : CAP SUR L'AVENIR ! 		603 68,06%
  • Delphine BONFANTI
  • Richard GRIGNASCHI
  • Christiane AKNOUCHE
  • Vincent BRYCHE
  • Caroline DERACHE
  • Jérôme RUGET
  • Dominique LUPPINO
  • Jean-Martin VANNIER
  • Claude BOUYSSOU
  • Julien MERICE
  • Chantal LEGEAS
  • Bruno LAVISSE
  • Chantal CASADIO
  • Gilles PAROCHE
  • Sandrine POTIEZ
  • Philippe LENOIR
Christophe HECK
Christophe HECK (3 élus) BAILLET-EN-FRANCE, C'EST AVEC VOUS ! 		283 31,94%
  • Christophe HECK
  • Christine LEFEVRE
  • Etienne ZAJACZKOWSKI
Participation au scrutin Baillet-en-France
Taux de participation 59,05%
Taux d'abstention 40,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 907

Source : ministère de l’Intérieur

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