Résultat de l'élection municipale 2026 à Bailleul : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bailleul

Tête de listeListe
Arnaud Devillez
Arnaud Devillez Liste Divers
Bailleuloises, bailleulois
  • Arnaud Devillez
  • Amélie Deleu-Maréchal
  • Benjamin Sowa
  • Brigitte Galli
  • Christophe Legrois
  • Karine Mahé
  • Aurélien Beaufromé
  • Clotilde Saulnier
  • Emmanuel Furlan
  • Marie Delattre
  • Matthieu Labis
  • Marjorie Godon
  • Nicolas Noiret
  • Marie Allègre
  • Sebastien Ridez
  • Sylvie Flandrin
  • Benjamin Robbe
  • Léonie Couture
  • Antoine Dhilly
  • Audrey Rattez
  • Gérald Thibaut
  • Lucile Decoster
  • Florent Courbez
  • Ouafa Maillet
  • Gaël Defives
  • Joëlle Creus
  • Nicolas Journée
  • Marion Couvreur
  • Tanguy Louchart
  • Michèle Legrand
  • Simon Baillieul
  • Fanny Verhaeghe
  • David Lesage
  • Gaëlle Lefevre-Dehaudt
  • Alexandre Traisnel
Jacques Grember
Jacques Grember Liste Divers
Bailleul en Nous
  • Jacques Grember
  • Sylvie Trachez
  • Yannick Cordonnier
  • Nancy Militao
  • Gauthier Vancayzeele
  • Laure Dobigny
  • Frédéric Vertun
  • Armelle Flament
  • Yannick Descamps
  • Audrey Ringot
  • Claude Bataille
  • Sophie Ancelle
  • Eric Demolliens
  • Alice Charley
  • Victor Notteau
  • Charlotte Ardoin
  • Christophe Lemaitre
  • Clémentine Lefebvre
  • Nicolas Frienck
  • Céline Wallaert
  • Romain Guiraud
  • Stéphanie Ryckebusch
  • Rémi Braems
  • Suzanne Demoen
  • Maxime Vallart
  • Florence Hequet
  • Jean-Pierre Colaut
  • Sophie Fagoo
  • Yoann Béréhouc
  • Catherine Billier
  • Maxime Notredame
  • Virginie Delbart
  • Fabrice Jonckheere
Alain Talleu
Alain Talleu Liste d'union à gauche
Rassembler pour Bailleul
  • Alain Talleu
  • Sophie Boutez
  • Gérard Dubois
  • Cécile Lapaille
  • Joël Vitse
  • Emilie Ducourant
  • Anthony Vidon
  • Virginie Huvenne
  • Philippe Cattez
  • Clémence Wicquart
  • Wilfried Viet
  • Maëlle Vangrootenbruele
  • Gaël Robin
  • Sapana Ziegler
  • Ludovic Caresmel
  • Domitille Snaet
  • Dominique Millet
  • Sylvie Dubut
  • Jacques Devienne
  • Florence Bourez
  • Pierre Martel
  • Léontine Leleu
  • Joël Decat
  • Danièle Hau
  • Guillaume Millet
  • Catherine Deschildre
  • Adrien Rigaux
  • Céline Decoster
  • Gaël Autier
  • Amélie Goudeseune
  • Antoine Heyman
  • Sonia Lamerant
  • Marc Desplanque
  • Mathilde Nieuwjaer
  • Jean-François Bout

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Antony Gautier
Antony Gautier (25 élus) Bailleuloises, bailleulois 		2 596 50,30%
  • Antony Gautier
  • Brigitte Galli
  • Arnaud Devillez
  • Gaelle Lefevre
  • Nicolas Lefebvre
  • Céline Thibaut
  • Gilles Devienne
  • Aurélie Costenoble
  • Damien Verwaerde
  • Sophie Spatola
  • Christophe Legrois
  • Evelyne Loridan
  • Pierre Grandgenevre
  • Marjorie Vandenberghe
  • Denis Becuwe
  • Michèle Legrand
  • Benjamin Sowa
  • Laurence Durey
  • Géry Delangue
  • Mathilde Charpentier
  • Florent Vandenabeele
  • Sabrina Winckel
  • Aurélien Beaufrome
  • Valérie Couture
  • Emmanuel Furlan
Marc Deneuche
Marc Deneuche (4 élus) Fier de faire vivre bailleul 		1 408 27,28%
  • Marc Deneuche
  • Anne Van Lerberghe
  • Bernard Heyman
  • Colette Hus
Joël Decat
Joël Decat (4 élus) Unis pour bailleul 		1 157 22,41%
  • Joël Decat
  • Bénédicte Crepel
  • Maxime Deplancke
  • Josy Annoot
Participation au scrutin Bailleul
Taux de participation 48,25%
Taux d'abstention 51,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 292

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antony Gautier
Antony Gautier Bailleuloises, bailleulois 		1 329 26,71%
Marc Deneuche
Marc Deneuche Fier de faire vivre bailleul 		1 166 23,43%
Joël Decat
Joël Decat Bailleul reussir ensemble 		768 15,43%
Nicolas Lefebvre
Nicolas Lefebvre Bailleul en mouvement 		698 14,03%
Maxime Deplancke
Maxime Deplancke Bailleul 2020, une ville qui respire 		519 10,43%
Bénédicte Crepel
Bénédicte Crepel Vivons bailleul ensemble 		495 9,94%
Participation au scrutin Bailleul
Taux de participation 46,64%
Taux d'abstention 53,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 113

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Deneuche
Marc Deneuche (25 élus) Un nouveau souffle pour bailleul 		3 510 47,28%
  • Marc Deneuche
  • Bénédicte Crepel
  • Bernard Heyman
  • Catherine Deplancke
  • Jean-Guy Bommelaere
  • Colette Hus
  • Sébastien Malesys
  • Ghislaine Vanhee
  • Damien Dekneudt
  • Corinne Declerck
  • Jean-Marie Boulinguiez
  • Christiane Lebleu
  • Jean Cordonnier
  • Anne Van Lerberghe
  • Hervé Wisniewski
  • Charlotte Morel
  • Laurent Perrot
  • Sophie Delangue
  • Luc Verhaeghe
  • Pascaline Kepanowski
  • Maximilien Ooghe
  • Véronique Loridan
  • Anthony Clain
  • Sabrina Verwaerde
  • Edouard Scherrens
Michel Gilloen
Michel Gilloen (7 élus) Presence et avenir 		3 304 44,51%
  • Michel Gilloen
  • Marie-Paule Berteloot-Depuydt
  • Joël Decat
  • Nadège Fagoo
  • Nicolas Lefebvre
  • Pascale Pavy
  • Jean Michel Alostery
Patrick Deroo
Patrick Deroo (1 élu) Defi bailleulois bleu marine 		609 8,20%
  • Patrick Deroo
Participation au scrutin Bailleul
Taux de participation 67,39%
Taux d'abstention 32,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Nombre de votants 7 609

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Gilloen
Michel Gilloen Presence et avenir 		2 869 40,97%
Marc Deneuche
Marc Deneuche Un nouveau souffle pour bailleul 		2 211 31,58%
Michel Ostojski
Michel Ostojski Bailleul, reveille-toi 		1 146 16,36%
Patrick Deroo
Patrick Deroo Defi bailleulois bleu marine 		775 11,06%
Participation au scrutin Bailleul
Taux de participation 64,24%
Taux d'abstention 35,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,49%
Nombre de votants 7 254

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