Résultat de l'élection municipale 2026 à Bailleul : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bailleul [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bailleul sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bailleul.
L'actu des élections municipales 2026 à Bailleul
12:06 - Municipales à Bailleul : les horaires des 14 bureaux de vote
À l’occasion des élections municipales de 2026, les citoyens de Bailleul devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de l'agglomération. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Consultez ci-dessous tous les candidats à Bailleul. Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Bailleul. Vous pourrez retrouver les résultats à Bailleul ici à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bailleul
|Tête de listeListe
|
Arnaud Devillez
Liste Divers
Bailleuloises, bailleulois
|
|
Jacques Grember
Liste Divers
Bailleul en Nous
|
|
Alain Talleu
Liste d'union à gauche
Rassembler pour Bailleul
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antony Gautier (25 élus) Bailleuloises, bailleulois
|2 596
|50,30%
|
|Marc Deneuche (4 élus) Fier de faire vivre bailleul
|1 408
|27,28%
|
|Joël Decat (4 élus) Unis pour bailleul
|1 157
|22,41%
|
|Participation au scrutin
|Bailleul
|Taux de participation
|48,25%
|Taux d'abstention
|51,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 292
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antony Gautier Bailleuloises, bailleulois
|1 329
|26,71%
|Marc Deneuche Fier de faire vivre bailleul
|1 166
|23,43%
|Joël Decat Bailleul reussir ensemble
|768
|15,43%
|Nicolas Lefebvre Bailleul en mouvement
|698
|14,03%
|Maxime Deplancke Bailleul 2020, une ville qui respire
|519
|10,43%
|Bénédicte Crepel Vivons bailleul ensemble
|495
|9,94%
|Participation au scrutin
|Bailleul
|Taux de participation
|46,64%
|Taux d'abstention
|53,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 113
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Deneuche (25 élus) Un nouveau souffle pour bailleul
|3 510
|47,28%
|
|Michel Gilloen (7 élus) Presence et avenir
|3 304
|44,51%
|
|Patrick Deroo (1 élu) Defi bailleulois bleu marine
|609
|8,20%
|
|Participation au scrutin
|Bailleul
|Taux de participation
|67,39%
|Taux d'abstention
|32,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Nombre de votants
|7 609
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Gilloen Presence et avenir
|2 869
|40,97%
|Marc Deneuche Un nouveau souffle pour bailleul
|2 211
|31,58%
|Michel Ostojski Bailleul, reveille-toi
|1 146
|16,36%
|Patrick Deroo Defi bailleulois bleu marine
|775
|11,06%
|Participation au scrutin
|Bailleul
|Taux de participation
|64,24%
|Taux d'abstention
|35,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,49%
|Nombre de votants
|7 254
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