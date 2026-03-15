Résultat de l'élection municipale 2026 à Baillif : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Baillif

Tête de listeListe
Sylvie Irma Gustave Dit Duflo
Sylvie Irma Gustave Dit Duflo Liste divers centre
NOUVEL ELAN POU BAYIF
  • Sylvie Irma Gustave Dit Duflo
  • José Hilaire Davison
  • Nancy Christelle Monlouis
  • Floribert Lucien Hatchi
  • Corinne Eloise Danois
  • Daniel Egide Carey
  • Caroline Roselice Coriolan ép Vernon
  • Albert Hippolyte Andre
  • Jeanne Thomas Augusty ép Ismael
  • Lenny Ritchy Gauthierot-Caliari
  • Marie-Anne Julie Promeneur
  • Alex Henri Arrindell
  • Catherine Bruno Joram
  • Richard Valérie Babel
  • Lorine Olive Saint-Hilaire
  • Jean-Pierre Laurent Aubin
  • Francette Olive Clodion ép Arrindell
  • Florent Léonce Hatchi
  • Jeanne Firmin Colombo
  • Max Vernon
  • Joëlle Balaguer
  • Hery Maxime Toutoute-Fauconnier
  • Alice Stanislas
  • Jean-Claude Jean Siba
  • Sylviane Marie Pelmard ép Daroso
  • Jérome Marcellin Bernier
  • Patricia Catherine Prosper
  • Gérard Timoléon Cece
  • Pascal Roselise Lepante
  • Edward Hatchi
  • Annie France Marie Gustave Dit Duflo
Marie-Yveline Theobald Epouse Ponchateau
Marie-Yveline Theobald Epouse Ponchateau Liste du Parti socialiste
BAILLIF DYNAMIQUE AVEC VOUS ET POUR VOUS
  • Marie-Yveline Theobald Epouse Ponchateau
  • Jean-Michel Nazaire Gustave Dit Duflo
  • Dina Domiquin Epouse Bellon
  • Hubert Clément Materna
  • Marie-Line Jean Molza Epouse Salnot
  • Joël Pascal Arrindell
  • Yves-Lise Otto
  • Jean-Claude Yvon Houblon
  • Danielle Eugénie Mondelice
  • David Josue
  • Hadjanie Ingrid Hanany
  • Fred Antoine Baltyde
  • Nadia Celestine Blou
  • Fred Ida Babel
  • Mauricette Juliette Camalet
  • Romain Gaëtan Licius
  • Franciane Aliette Cabarrus Epouse Curier
  • Patrice Régis Artaxe
  • Josette Hubert Andre Ep Tinval
  • Francis Paul Babel
  • Yolaine Gilberte Brissac
  • Moïse Paul Naprix Crane
  • Annick Parnasse Epouse Mondelice
  • Romaric Ted Vadimon
  • Carole Colombo Epouse Desvarainn
  • Olivier Jean Marie Ismael
  • Brigitte Zoé Michel Epouse Félix
  • Célestin Simon Blocus
  • Brigitte Elise Baltyde Epouse Labry
  • Edwin Louis Ranguin
  • Ketty Mesmin Lecolas Epouse Gombauld

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau
Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau (22 élus) "ensemble, continuons le changement" 		1 314 46,28%
  • Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau
  • Jean-Michel, Nazaire Gustave Dit Duflo
  • Dina Domiquin Epouse Bellon
  • Joël, Pascal Arrindell
  • Marie-Line Jean Molza Ep. Salnot
  • Jean-Claude Yvon Houblon
  • Danielle Mondelice
  • Moïse Paul Naprix Crane
  • Mauricette Juliette Camalet
  • Janick Henri Chacal
  • Yves-Lise Otto
  • Francis Paul Babel
  • Josette Hubert Andre Epouse Tinval
  • Charles Robert Ramsamy
  • Annick Epiphanie Parnasse Epouse Mondelice
  • Fred Ida Babel
  • Cinthia Peroumal
  • Eric Anasthasie Fairfort
  • Mesmin Ketty Lecolas
  • Romain Gaëtan Licius
  • Yolaine Gilberte Brissac
  • Olivier Jean-Marie Ismael
Sylvie Gustave Dit Duflo
Sylvie Gustave Dit Duflo (6 élus) Unir pou bayif 		1 184 41,70%
  • Sylvie Gustave Dit Duflo
  • Jean-Claude Glandor
  • Corine Peroumal
  • José Davison
  • Hadjanie Hanany
  • Alex Arrindell
Marie-Lucile Breslau
Marie-Lucile Breslau (1 élu) Fierte efficacite reussite pour les baillifiens 		341 12,01%
  • Marie-Lucile Breslau
Participation au scrutin Baillif
Taux de participation 63,58%
Taux d'abstention 36,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 975

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau
Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau "ensemble, continuons le changement" 		912 36,92%
Sylvie Gustave Dit Duflo
Sylvie Gustave Dit Duflo Nouvel elan pou bayif 		611 24,73%
Marie-Lucile Breslau
Marie-Lucile Breslau Fierte efficacite reussite pour les baillifiens 		428 17,32%
Rodolphe Jean-Baptiste
Rodolphe Jean-Baptiste Baillif durablement 		247 10,00%
Edward Hatchi
Edward Hatchi Baillif 2020 construire le baillif de demain 		246 9,95%
Christian Zozio
Christian Zozio Ban nou fe on kare 		26 1,05%
Participation au scrutin Baillif
Taux de participation 55,31%
Taux d'abstention 44,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 587

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Yveline Theobald Ép. Ponchateau
Marie-Yveline Theobald Ép. Ponchateau (22 élus) Tous unis pour baillif 		1 720 50,36%
  • Marie-Yveline Theobald Ép. Ponchateau
  • Jean-Michel Gustave Dit Duflo
  • Dina Domiquin Ép. Bellon
  • Joël, Pascal Arrindel
  • Chantal Hatil
  • Jean-Claude Houblon
  • Danielle Mondelice
  • Moïse Naprix
  • Liliane Babel Ép. Privat
  • Roland Daroso
  • Ketty Lecolas Ép. Gombauld
  • Francis Babel
  • Marie-Line Molza Ép. Salnot
  • Celestin Blocus
  • Cinthia Peroumal
  • Alain Torrent
  • Renée Voltaire
  • Eric Fairfort
  • Marie, Lita Louis-Isidore
  • Olivier Ismael
  • Yves- Lise Otto
  • Fred, Ida Babel
Marie-Lucile Breslau
Marie-Lucile Breslau (7 élus) Reussir baillif 		1 695 49,63%
  • Marie-Lucile Breslau
  • Rodolphe Jean-Baptiste
  • Béatrice Lesueur
  • Fred Baltyde
  • Stephie Richards
  • Denis Camalet
  • Annick Mondelice Née Parnasse
Participation au scrutin Baillif
Taux de participation 73,86%
Taux d'abstention 26,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,99%
Nombre de votants 3 557

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Lucile Breslau
Marie-Lucile Breslau Reussir baillif 		1 353 42,30%
Marie-Yveline Theobald Ép. Ponchateau
Marie-Yveline Theobald Ép. Ponchateau Tous unis pour baillif 		1 084 33,89%
Sylvie Gustave Dit Duflo
Sylvie Gustave Dit Duflo Nouvel elan pou bayif 		761 23,79%
Participation au scrutin Baillif
Taux de participation 73,86%
Taux d'abstention 26,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,34%
Nombre de votants 3 343

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