Résultat de l'élection municipale 2026 à Baillif : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Baillif [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Baillif sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Baillif.
L'actu des élections municipales 2026 à Baillif
13:45 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité à Baillif
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Baillif, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 28,07 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 154 610 €. Un montant loin des quelque 1,10913 million d'euros (1 109 130 € très exactement) enregistrés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Baillif s'est établi à 55,50 % en 2024 (contre 30,23 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Baillif a représenté 1 003 € en 2024 (contre 750 € en 2020).
11:59 - Une majorité Parti socialiste issue du résultat des élections de 2020 à Baillif
L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Baillif est riche d'enseignements. Au soir du premier tour, Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau (Parti socialiste) a pris les commandes en récoltant 36,92% des suffrages. Sur la seconde marche, Sylvie Gustave Dit Duflo (Divers centre) a obtenu 24,73% des suffrages. Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau l'a finalement emporté avec 1 314 bulletins (46,28%), face à Sylvie Gustave Dit Duflo qui a obtenu 41,70% des votants et Marie-Lucile Breslau réunissant 341 électeurs inscrits (12,01%). De manière inattendue, la candidate arrivée en deuxième position a réussi à revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, rendant le final très serré. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Sylvie Gustave Dit Duflo a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 573 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - Les municipales à Baillif ont lieu aujourd'hui
Les municipales offrent la possibilité aux Français de se faire entendre sur les défis qui affectent leur ville. À Baillif et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, c'est Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau (Parti socialiste) qui a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Découvrez ci-dessous la liste des candidats à Baillif. Les 7 bureaux de vote de la ville de Baillif seront ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections municipales à Baillif dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Baillif
|Tête de listeListe
|
Sylvie Irma Gustave Dit Duflo
Liste divers centre
NOUVEL ELAN POU BAYIF
|
|
Marie-Yveline Theobald Epouse Ponchateau
Liste du Parti socialiste
BAILLIF DYNAMIQUE AVEC VOUS ET POUR VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau (22 élus) "ensemble, continuons le changement"
|1 314
|46,28%
|
|Sylvie Gustave Dit Duflo (6 élus) Unir pou bayif
|1 184
|41,70%
|
|Marie-Lucile Breslau (1 élu) Fierte efficacite reussite pour les baillifiens
|341
|12,01%
|
|Participation au scrutin
|Baillif
|Taux de participation
|63,58%
|Taux d'abstention
|36,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 975
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau "ensemble, continuons le changement"
|912
|36,92%
|Sylvie Gustave Dit Duflo Nouvel elan pou bayif
|611
|24,73%
|Marie-Lucile Breslau Fierte efficacite reussite pour les baillifiens
|428
|17,32%
|Rodolphe Jean-Baptiste Baillif durablement
|247
|10,00%
|Edward Hatchi Baillif 2020 construire le baillif de demain
|246
|9,95%
|Christian Zozio Ban nou fe on kare
|26
|1,05%
|Participation au scrutin
|Baillif
|Taux de participation
|55,31%
|Taux d'abstention
|44,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 587
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Yveline Theobald Ép. Ponchateau (22 élus) Tous unis pour baillif
|1 720
|50,36%
|
|Marie-Lucile Breslau (7 élus) Reussir baillif
|1 695
|49,63%
|
|Participation au scrutin
|Baillif
|Taux de participation
|73,86%
|Taux d'abstention
|26,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,99%
|Nombre de votants
|3 557
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Lucile Breslau Reussir baillif
|1 353
|42,30%
|Marie-Yveline Theobald Ép. Ponchateau Tous unis pour baillif
|1 084
|33,89%
|Sylvie Gustave Dit Duflo Nouvel elan pou bayif
|761
|23,79%
|Participation au scrutin
|Baillif
|Taux de participation
|73,86%
|Taux d'abstention
|26,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,34%
|Nombre de votants
|3 343
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