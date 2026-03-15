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19:21 - Baillif : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Baillif, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 32,19%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 16 963 euros par an peut être caractéristique de disparités socio-économiques locales. Enfin, des éléments tels que le nombre familles monoparentales (43,99%) et le nombre de résidences HLM (5,54% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Baillif mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,49% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN à Baillif : quelle place aux municipales ? Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Baillif il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 18,41% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 72,39% au tour décisif. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la municipalité lors des législatives dans la foulée. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 21,75% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 10,23% pour le parti nationaliste. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Baillif ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Baillif, le tour de chauffe des municipales avait vu 55,31 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux. 2 587 votants s'étaient alors mobilisés, en pleine crise sanitaire à l'époque. Notons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec les présidentielles, celles où les électeurs participent le plus. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 42,21 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 57,79 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 16,14 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 33,64 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 23,75 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une zone où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises. L'adhésion au scrutin des électeurs de Baillif sera en conséquence un gros enjeu pour cette municipale 2026.

15:59 - En 2024, Baillif a choisi la gauche Lors des élections européennes, le podium à Baillif s'était dessiné autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (32,78%), en tête de peloton devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,75%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,65%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Baillif avaient ensuite placé en tête Elie Califer (Parti socialiste) avec 60,57% au premier tour, devant Jennifer Linon (Divers centre) avec 23,74%. Le second round n'a pas changé grand chose, Elie Califer culminant à 72,33% des voix sur place. Le contexte politique de Baillif a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre plutôt de gauche.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Baillif ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Baillif plébiscitaient Elie Califer (DVG) avec 66,90% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Baillif quelques semaines plus tôt était marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 53,34% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 18,41%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 72,39% pour Marine Le Pen, contre 27,61% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Baillif comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité à Baillif Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Baillif, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 28,07 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 154 610 €. Un montant loin des quelque 1,10913 million d'euros (1 109 130 € très exactement) enregistrés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Baillif s'est établi à 55,50 % en 2024 (contre 30,23 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Baillif a représenté 1 003 € en 2024 (contre 750 € en 2020).

11:59 - Une majorité Parti socialiste issue du résultat des élections de 2020 à Baillif L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Baillif est riche d'enseignements. Au soir du premier tour, Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau (Parti socialiste) a pris les commandes en récoltant 36,92% des suffrages. Sur la seconde marche, Sylvie Gustave Dit Duflo (Divers centre) a obtenu 24,73% des suffrages. Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Marie-Yveline, Zoé Theobald Epouse Ponchateau l'a finalement emporté avec 1 314 bulletins (46,28%), face à Sylvie Gustave Dit Duflo qui a obtenu 41,70% des votants et Marie-Lucile Breslau réunissant 341 électeurs inscrits (12,01%). De manière inattendue, la candidate arrivée en deuxième position a réussi à revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, rendant le final très serré. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Sylvie Gustave Dit Duflo a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 573 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.