Résultat municipale 2026 à Baillif (97123) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Baillif a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Baillif, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Baillif [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Yveline THEOBALD EPOUSE PONCHATEAU
Marie-Yveline THEOBALD EPOUSE PONCHATEAU (24 élus) BAILLIF DYNAMIQUE AVEC VOUS ET POUR VOUS 		1 647 64,82%
  • Marie-Yveline THEOBALD EPOUSE PONCHATEAU
  • Jean-Michel Nazaire GUSTAVE DIT DUFLO
  • Dina DOMIQUIN EPOUSE BELLON
  • Hubert Clément MATERNA
  • Marie-Line Jean MOLZA EPOUSE SALNOT
  • Joël Pascal ARRINDELL
  • Yves-Lise OTTO
  • Jean-Claude Yvon HOUBLON
  • Danielle Eugénie MONDELICE
  • David JOSUE
  • Hadjanie Ingrid HANANY
  • Fred Antoine BALTYDE
  • Nadia Celestine BLOU
  • Fred Ida BABEL
  • Mauricette Juliette CAMALET
  • Romain Gaëtan LICIUS
  • Franciane Aliette CABARRUS EPOUSE CURIER
  • Patrice Régis ARTAXE
  • Josette Hubert ANDRE EP TINVAL
  • Francis Paul BABEL
  • Yolaine Gilberte BRISSAC
  • Moïse Paul NAPRIX CRANE
  • Annick PARNASSE EPOUSE MONDELICE
  • Romaric Ted VADIMON
Sylvie Irma GUSTAVE DIT DUFLO
Sylvie Irma GUSTAVE DIT DUFLO (5 élus) NOUVEL ELAN POU BAYIF 		894 35,18%
  • Sylvie Irma GUSTAVE DIT DUFLO
  • José Hilaire DAVISON
  • Nancy Christelle MONLOUIS
  • Floribert Lucien HATCHI
  • Corinne Eloise DANOIS
Participation au scrutin Baillif
Taux de participation 58,18%
Taux d'abstention 41,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Nombre de votants 2 700

Source : ministère de l’Intérieur

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