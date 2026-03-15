Résultat municipale 2026 à Bailly (78870) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bailly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bailly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bailly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane GAULTIER
Stéphane GAULTIER (21 élus) Générations Bailly 		966 53,22%
  • Stéphane GAULTIER
  • Géraldine VIAU-LARDENNOIS
  • Alexandre RUECHE
  • Claude MAQUIS
  • Frédéric GUIRIMAND
  • Tatjana ROCHE
  • Joël Luc RISPAL
  • Françoise GUYARD CASTANET
  • Pierre-Yves CHALTIEL
  • Stéphanie BANCAL BARRÈRE
  • Marc DEVAUX
  • Marilyne BARANÈS
  • Christophe DEPIERRE
  • Karine WEBER
  • Guy TRAN
  • Marie-Aimée PEYRON
  • Francis ALTGLAS
  • Eve VON TSCHIRSCHKY
  • Denis ARNAUD
  • Valérie LEFEBVRE
  • Gérard DUFOUR
Jacques ALEXIS
Jacques ALEXIS (6 élus) BAILLY AVEC VOUS 2026 		849 46,78%
  • Jacques ALEXIS
  • Sabrina TOURMETZ
  • Denis PETITMENGIN
  • Lucie CATROUX
  • Jérôme CASANOVA
  • Charlotte LOGEAIS
Participation au scrutin Bailly
Taux de participation 60,15%
Taux d'abstention 39,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 1 866

Source : ministère de l’Intérieur

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