En direct

19:20 - Comprendre l'électorat de Bailly : un regard sur la démographie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bailly mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,29% et une densité de population de 565 habitants par km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 53,91%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,81% et d'une population étrangère de 6,67% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,03% à Bailly, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Municipales 2026 à Bailly : le RN peine à convaincre Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Bailly il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 7,87% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 23,75% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 6,43% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Bailly comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 14,55% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 22,32% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il clôturera le scrutin avec 30,15% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Bailly ? En ce jour de municipales 2026 à Bailly, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 51,77 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 48,23 %), de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois élevé à 19,42 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 41,91 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 24,66 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 36,44 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire apparaît visiblement comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Comment a voté Bailly en 2024 ? Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Bailly avait vu la victoire locale de la liste de Valérie Hayer (25,71%), avec derrière elle la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy qui s'était arrogée 17,32% des votes. Les législatives à Bailly provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Béatrice Piron (Majorité présidentielle) en pole position avec 39,66% au premier tour, devant Valentin Salvino (Union de l'extrême droite) avec 22,32%. Le second round n'a pas changé grand chose, Béatrice Piron culminant à 69,85% des votes dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc confirmé que Bailly s'affirmait alors toujours comme un fief macroniste, dans la lignée de 2022.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Bailly reste un territoire orienté vers le centre-droit Lors des législatives de 2022, les votants de Bailly portaient leur choix sur Béatrice Piron (Ensemble !) avec 47,34% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Piron virant de nouveau en tête avec 80,06% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bailly quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 43,62% des inscrits, tandis que Valérie Pécresse récoltait 14,09%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en livrant 76,25% pour Emmanuel Macron, contre 23,75% pour de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Bailly Si on se penche sur la fiscalité de Bailly, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 9,42 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 56 230 € la même année. Un apport qui est loin des quelque 1,18042 million d'euros (1 180 420 € très exactement) récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Bailly s'est établi à 24,74 % en 2024 (contre 13,16 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale avoisine les 40 %, après avoir progressé de 1,2 point. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bailly a représenté 1 220 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 166 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Bailly À Bailly, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont offert un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jacques Alexis (Divers droite) a viré en tête en récoltant 592 suffrages (38,87%). Dans la position de la principale opposante, Stéphanie Bancal (Divers centre) a recueilli 35,71% des suffrages. Enfin, on retrouvait Claude Jamati (Divers droite), obtenant 25,41% des voix. Avec une marge aussi étroite, la fin du second tour semblait insaisissable. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jacques Alexis l'a finalement emporté avec 675 suffrages (42,77%), face à Stéphanie Bancal avec 593 électeurs (37,57%) et Claude Jamati réunissant 310 votants (19,64%). Comme le laissait augurer la première manche, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'au bout. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers droite a probablement tiré parti du report de voix des listes éliminées, engrangeant 83 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit impérativement de décrocher un résultat plus convaincant dès le premier tour ce dimanche soir, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.