Résultat de l'élection municipale 2026 à Bailly-Romainvilliers : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bailly-Romainvilliers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bailly-Romainvilliers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bailly-Romainvilliers.
L'actu des élections municipales 2026 à Bailly-Romainvilliers
11:46 - Anne Gbiorczyk largement en tête de l'élection dimanche dernier
Lors du premier volet des municipales à Bailly-Romainvilliers, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 47,19 %. Pour ce premier tour, c'est Anne Gbiorczyk (Divers droite) qui a pris la tête en rassemblant 46,00 % des bulletins valides. À sa suite, Yann Marié (Divers droite) s'est classé deuxième avec 33,67 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Une belle revanche pour Anne Gbiorczyk qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et elle a même progressé avec 7,01 points de plus. Par ailleurs, avec 11,08 %, Jean-Claude Kalonji s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Inta Golubeva, portant la nuance Europe Ecologie-Les Verts, a terminé avec 9,26 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bailly-Romainvilliers
Le deuxième tour des élections municipales à Bailly-Romainvilliers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yann Marié
Liste divers droite
UN AUTRE AVENIR POUR BAILLY
|
|
Anne Gbiorczyk
Liste divers droite
# bien vivre Bailly
|
|
Jean-Claude Kalonji
Liste Divers
BAILLY C'EST VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bailly-Romainvilliers
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne GBIORCZYK (Ballotage) # bien vivre Bailly
|1 138
|46,00%
|Yann MARIÉ (Ballotage) UN AUTRE AVENIR POUR BAILLY
|833
|33,67%
|Jean-Claude KALONJI (Ballotage) BAILLY C'EST VOUS
|274
|11,08%
|Inta GOLUBEVA Bailly pour tous
|229
|9,26%
|Participation au scrutin
|Bailly-Romainvilliers
|Taux de participation
|52,81%
|Taux d'abstention
|47,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|2 537
Source : ministère de l’Intérieur
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