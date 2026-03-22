Résultat de l'élection municipale 2026 à Bailly-Romainvilliers : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bailly-Romainvilliers

Le deuxième tour des élections municipales à Bailly-Romainvilliers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yann Marié
Yann Marié Liste divers droite
UN AUTRE AVENIR POUR BAILLY
  • Yann Marié
  • Valerie Belaïch
  • Xavier-Philippe Chassy
  • Nathalie Chelli
  • Olivier Hélan-Chapel
  • Leïla Peters
  • Mathieu Cissé
  • Mélody Gaultier
  • Ludovic Olive
  • Victoria Gherbovet
  • Jean-Louis Thiaucourt
  • Julie Besle
  • Marc Chêne
  • Leila Benkhaled
  • Stéphane Belaïch
  • Antonina d'Angelo
  • Shaun Potter
  • Christine Morales
  • Loïc Granger
  • Emmanuelle Martin
  • Armel Satchivi
  • Iwona Kondracka
  • Abdessamad El Kihel
  • Marie-José Blandin
  • Philippe Minier
  • Milena Villa Gomez
  • Luxman Easwaran
  • Valérie Rouyer
  • Vincent Scotté
Anne Gbiorczyk
Anne Gbiorczyk Liste divers droite
# bien vivre Bailly
  • Anne Gbiorczyk
  • Serge Arnaud
  • Fabienne de Marsilly
  • Jean-Yves Esquer
  • Marie-Elise Vauvrey
  • Dominique Laird
  • Alexandra Dubois
  • Tong Yen Lu
  • Virginie Lemaître
  • Christophe Pollien
  • Cathy Delvallee
  • Eric Grimont
  • Nouara Thos
  • Nicolas Clerc
  • Nathalie Lecomte
  • Lionel Barek
  • Annabelle Conques
  • Flavien Manceau
  • Julie Nioka
  • Quentin Mesdagh
  • Sacha Stizi
  • Iyas N'Diaye
  • Dalila Slimani
  • Valentin Bouquillion
  • Annie Ricard
  • Patrick Guerin
  • Catherine Fontaine
  • Nacer Boussouira
  • Isabelle Quetier
  • Yacine Hilmi
  • Cinzia Cormier
Jean-Claude Kalonji
Jean-Claude Kalonji Liste Divers
BAILLY C'EST VOUS
  • Jean-Claude Kalonji
  • Magalie Claudel
  • Luc Schoumacher
  • Laurence Vaze
  • Frédéric Bargeron
  • Magali Amiard
  • Christophe Bui Trong Trinh
  • Elodie Phienboupha
  • Franck Lewandowski
  • Ambre Kalonji
  • Luis Tobon Escobar
  • Anaïs Schoumacher
  • Bruno Trocmé
  • Alissa Errami
  • Luc Richir
  • Nathalie Mulard
  • Jocelyn Laurent
  • Marie-Hélène Gauthier
  • Florian Cunin
  • Nathalie Cabane
  • Sébastien Michel
  • Christine Wery
  • Heang Lay
  • Marie David
  • Gillon By
  • Mae Bui Trong Trinh
  • Zubair Butt
  • Suzanne Khamma
  • Aswin Srikaran

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bailly-Romainvilliers

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne GBIORCZYK
Anne GBIORCZYK (Ballotage) # bien vivre Bailly 		1 138 46,00%
Yann MARIÉ
Yann MARIÉ (Ballotage) UN AUTRE AVENIR POUR BAILLY 		833 33,67%
Jean-Claude KALONJI
Jean-Claude KALONJI (Ballotage) BAILLY C'EST VOUS 		274 11,08%
Inta GOLUBEVA
Inta GOLUBEVA Bailly pour tous 		229 9,26%
Participation au scrutin Bailly-Romainvilliers
Taux de participation 52,81%
Taux d'abstention 47,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 2 537

Source : ministère de l’Intérieur

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