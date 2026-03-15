Résultat municipale 2026 à Bain-de-Bretagne (35470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bain-de-Bretagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bain-de-Bretagne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bain-de-Bretagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Soazic BLOUIN
Soazic BLOUIN (23 élus) ENSEMBLE POUR BAIN 2026 		1 759 55,04%
  • Soazic BLOUIN
  • David JUGAN
  • Nathalie ROUXEL
  • Nicolas PASDELOU
  • Maud LE GALL-LE BLEIZ
  • Emmanuel GEFFRAY
  • Ludivine THERON
  • Philippe HAMEON
  • Céline CALVAR
  • Guillaume WIENCEK
  • Anaïs LEROI
  • Jean-François TRIHAN
  • Claudine SOULIMAN-ILLIEN
  • Bernard FERRAND
  • Laurène JOLLIVET
  • Benoît HAMON
  • Sandrine GERGAUD
  • William BABILLON
  • Anne-Françoise ROSEC
  • Pascal HOUDELINE
  • Rose-Marie HOUDIN
  • Damien COMMEREUC
  • Servane LEVÊQUE
Myriam GOHIER
Myriam GOHIER (4 élus) UNIS POUR BAIN-DE-BRETAGNE 2026 		874 27,35%
  • Myriam GOHIER
  • Jean-Michel CHÉRON
  • Anne-Marie LASNE
  • Guy PEUZE
Alexis DUFRESNE
Alexis DUFRESNE (2 élus) POUR VOUS ET AVEC VOUS, BAIN 2026 		563 17,62%
  • Alexis DUFRESNE
  • Cécile LEMOINE
Participation au scrutin Bain-de-Bretagne
Taux de participation 54,44%
Taux d'abstention 45,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 3 279

Source : ministère de l’Intérieur

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