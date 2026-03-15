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19:18 - Les enjeux locaux de Bain-de-Bretagne : tour d'horizon démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Bain-de-Bretagne fourmille de diversité et d'activités. Dotée de 3 747 logements pour 7 704 habitants, la densité de la ville est de 119 hab/km². Avec 602 entreprises, Bain-de-Bretagne offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,67%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 32,62% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 976,24 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Bain-de-Bretagne incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Rassemblement national à Bain-de-Bretagne : les chiffres récents Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Bain-de-Bretagne il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 21,74% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 33,84% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,90% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bain-de-Bretagne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 28,58% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 30,76% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,02% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Bain-de-Bretagne vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 2 060 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Bain-de-Bretagne, soit un taux de participation de 37,86 % (une mobilisation modeste), nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid-19. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 75,10 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 46,21 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 69,10 %. Juste avant, le scrutin européen avait réuni 52,01 % des électeurs locaux. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune apparaît à l'arrivée comme une contrée assez peu mobilisée. En parallèle de ces municipales de 2026, le niveau de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Bain-de-Bretagne.

15:59 - Comment Bain-de-Bretagne a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des européennes, le résultat à Bain-de-Bretagne s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,58%), talonnée par Valérie Hayer (20,97%) et Raphaël Glucksmann (13,22%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Bain-de-Bretagne portaient leur choix sur Jacques François (Rassemblement National) avec 30,76% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Mathilde Hignet (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 57,98% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Bain-de-Bretagne a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - À Bain-de-Bretagne, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le centre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bain-de-Bretagne plébiscitaient Anne Patault (Ensemble !) avec 37,51% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Anne Patault virant de nouveau en tête avec 55,17% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Bain-de-Bretagne plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 35,46% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 21,74%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,16% pour Emmanuel Macron, contre 33,84% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Bain-de-Bretagne comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Municipales à Bain-de-Bretagne : des impôts stables au centre de la campagne En ce qui concerne la fiscalité locale de Bain-de-Bretagne, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 969 euros en 2024 (dernière année connue) contre 955 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 45,47 % en 2024 (contre environ 25,57 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 132 470 € de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 1,72192 million d'euros (1 721 920 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 19,64 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 à Bain-de-Bretagne : un résultat sans appel Quelle avait été l'issue du dernier scrutin municipal à Bain-de-Bretagne ? Dès le dimanche du premier tour, Dominique Bodin (Divers centre) a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 55,34% des bulletins. Derrière, Rémy Conneau (Divers gauche) a obtenu 869 bulletins valides (44,65%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers centre a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bain-de-Bretagne, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.