Résultat municipale 2026 à Bains (43370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain ROBERT
Alain ROBERT (14 élus) BAINS, ENSEMBLE TRAÇONS DEMAIN 		612 80,10%
  • Alain ROBERT
  • Roselyne BRIVES
  • Michel MARTIN
  • Céline GIRE
  • Christian SABY
  • Barbara DA SILVA
  • Patrice BOIT
  • Séverine BOUQUET
  • Vincent ROCHE
  • Marie-France RAUST
  • Kévin PELISSE
  • Carine CHACORNAC
  • Johan BREDOIRE
  • Karine BEAL SUC
Christophe AUBRY
Christophe AUBRY (1 élu) BAINS, UN NOUVEL ÉLAN 		152 19,90%
  • Christophe AUBRY
Participation au scrutin Bains
Taux de participation 84,16%
Taux d'abstention 15,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,42%
Nombre de votants 818

Source : ministère de l’Intérieur

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