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19:18 - Bains aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Bains, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 743 logements pour 1 387 habitants, la densité de la commune est de 37 habitants/km². Ses 75 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (74,70%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,09% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 47,23% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 442,68 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Bains écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Bains ? Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Bains il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 34,28% des suffrages lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,38% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 20,52% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bains comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,08% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 41,95% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 46,69% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à Bains avant 2026 Pour rappel, l'abstention s'élevait à 55,51 % à Bains lors des précédentes élections municipales, proche des 55,3 % observés au niveau national alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi stabilisé à 15,98 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 46,20 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 23,38 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 37,94 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une localité moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Bains sera en définitive capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Le vote de Bains nettement ancré à droite il y a deux ans La préférence des électeurs de Bains a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,08%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Bains soutenaient en priorité Suzanne Maryse Denise Fourets (Rassemblement National) avec 41,95% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Jean-Pierre Vigier (Les Républicains), avec 53,31%.

14:57 - Dernière présidentielle à Bains : les résultats qu'il faut retenir La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Bains accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 34,28%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 19,40%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 58,38% pour Marine Le Pen, contre 41,62% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Bains portaient leur choix sur Jean-Pierre Vigier (LR) avec 47,41% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 73,23%.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Bains À Bains, en matière d'impôts locaux, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 829 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 510 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 33,89 % en 2024 (contre 11,99 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 29 890 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 145 700 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 8,00 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Gérard Fouillit vainqueur de la dernière élection à Bains Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Bains se sont avérés très éclairants sur le paysage politique local. Sans aucune opposition, 'Une equipe tournee vers l'avenir' menée par Gérard Fouillit a logiquement obtenu 318 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bains, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux à la suite de ce scrutin sans réelle concurrence. C'est sans doute dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à trouver.