Résultat municipale 2026 à Bains-sur-Oust (35600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bains-sur-Oust a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bains-sur-Oust, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bains-sur-Oust [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Laure PONDARD (23 élus) Bains Diverse & Citoyenne
|1 284
|65,11%
|
|Daniel BARRE (4 élus) BIEN VIVRE A BAINS SUR OUST
|688
|34,89%
|
|Participation au scrutin
|Bains-sur-Oust
|Taux de participation
|66,95%
|Taux d'abstention
|33,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Nombre de votants
|2 030
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bains-sur-Oust - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Laure PONDARD (Ballotage) Bains Diverse & Citoyenne
|870
|44,25%
|Daniel BARRE (Ballotage) BIEN VIVRE A BAINS SUR OUST
|598
|30,42%
|Jacques FRANÇOIS (Ballotage) AGIR POUR LA COMMUNAUTÉ BAINSOISE
|498
|25,33%
|Participation au scrutin
|Bains-sur-Oust
|Taux de participation
|65,75%
|Taux d'abstention
|34,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|1 993
Election municipale 2026 à Bains-sur-Oust [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bains-sur-Oust sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bains-sur-Oust.
L'actu des élections municipales 2026 à Bains-sur-Oust
18:38 - Le vote de Bains-sur-Oust nettement ancré à droite il y a deux ans
À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Bains-sur-Oust avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,79% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Bains-sur-Oust plébiscitaient ensuite Jacques François (Rassemblement National) avec 33,38% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Mathilde Hignet (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 56,66% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Bains-sur-Oust a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.
15:57 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Bains-sur-Oust
Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Bains-sur-Oust se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Daniel Barre a distancé ses concurrents avec 842 suffrages (53,63%). Sur la seconde marche, Jean-Marc Carreau a obtenu 25,03% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Daniel Barre a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Bains-sur-Oust, cet équilibre pose les bases. Pour contester cette suprématie ce dimanche, les opposants devront redoubler d'efforts, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour des municipales à Bains-sur-Oust
D'après les candidatures pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les votants retrouvent donc ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de la liste de Daniel Barre (LDIV) et la liste de Marie-Laure Pondard (LDIV). Il convient de rappeler le retrait de Jacques François, qui pouvait pourtant briguer la mairie après un résultat initial suffisant. L'horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Bains-sur-Oust a été défini à 18 heures.
11:59 - Marie-Laure Pondard, Daniel Barre et Jacques François forment le trio de tête à Bains-sur-Oust
Marie-Laure Pondard a terminé en tête du premier volet des municipales 2026 à Bains-sur-Oust dimanche dernier, avec 44,25 % des bulletins valides. À sa suite, Daniel Barre a obtenu la seconde place avec 30,42 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Du côté des autres candidats, avec 25,33 %, Jacques François, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Bains-sur-Oust, le rendez-vous électoral a mobilisé 65,75 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Villes voisines de Bains-sur-Oust
- Bains-sur-Oust (35600)
- Ecole primaire à Bains-sur-Oust
- Maternités à Bains-sur-Oust
- Crèches et garderies à Bains-sur-Oust
- Salaires à Bains-sur-Oust
- Impôts à Bains-sur-Oust
- Dette et budget de Bains-sur-Oust
- Climat et historique météo de Bains-sur-Oust
- Accidents à Bains-sur-Oust
- Délinquance à Bains-sur-Oust
- Inondations à Bains-sur-Oust
- Nombre de médecins à Bains-sur-Oust
- Pollution à Bains-sur-Oust
- Entreprises à Bains-sur-Oust
- Prix immobilier à Bains-sur-Oust