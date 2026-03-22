Résultat municipale 2026 à Bains-sur-Oust (35600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bains-sur-Oust a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bains-sur-Oust, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bains-sur-Oust [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Laure PONDARD
Marie-Laure PONDARD (23 élus) Bains Diverse & Citoyenne 		1 284 65,11%
  • Marie-Laure PONDARD
  • Joël CRUBLET
  • Isabelle HURTEL
  • Jean-Emmanuel LAUZET
  • Dominique HEMERY
  • Alexandre GAILLARD
  • Nathalie MORICE
  • Jeannick MENARD
  • Chloé GEFFRAY
  • Vincent MAHE
  • Françoise GUYOT
  • Antoine LAGNEAU
  • Marie-Christine PRAUD
  • Fabrice PORON
  • Marine GOYON
  • Philippe MARCHAND
  • Laurence MOREL
  • Vincent BOLOGNINI
  • Irma LEROY
  • Clément DELAPORTE
  • Anne-Laure MARCHAL
  • François CONTIN
  • Josyane PARENT
Daniel BARRE
Daniel BARRE (4 élus) BIEN VIVRE A BAINS SUR OUST 		688 34,89%
  • Daniel BARRE
  • Véronique POITEVIN
  • Guillaume BROHAN
  • Catherine ROBIN
Participation au scrutin Bains-sur-Oust
Taux de participation 66,95%
Taux d'abstention 33,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 2 030

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Bains-sur-Oust - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Laure PONDARD
Marie-Laure PONDARD (Ballotage) Bains Diverse & Citoyenne 		870 44,25%
Daniel BARRE
Daniel BARRE (Ballotage) BIEN VIVRE A BAINS SUR OUST 		598 30,42%
Jacques FRANÇOIS
Jacques FRANÇOIS (Ballotage) AGIR POUR LA COMMUNAUTÉ BAINSOISE 		498 25,33%
Participation au scrutin Bains-sur-Oust
Taux de participation 65,75%
Taux d'abstention 34,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 1 993

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