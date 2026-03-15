Résultat municipale 2026 à Baisieux (59780) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Baisieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Baisieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Baisieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier DAVID
Olivier DAVID (23 élus) AGIR POUR BAISIEUX 		1 553 58,69%
  • Olivier DAVID
  • Marie Andrée LECLERCQ
  • Bruno DEWAILLY
  • Coralie DUFOREAU
  • Cedric DUQUESNE
  • Faustine DUMOULIN
  • Sebastien COLLET
  • Isabelle DUFOUR
  • Guy LENFANT
  • Emilie PRUDHOMME
  • Francis DELRUE
  • Anne BLONDEEL
  • Theo ATRAGIE
  • Nathalie WETZEL
  • Gaëtan PARSY
  • Marjorie THIBAUT
  • Thomas FICHAUX
  • Lucile BOURDON
  • Morgan THIBAUT
  • Vinciane LAMARE PLONQUET
  • Gauthier MAHIEU
  • Severine BAROUX
  • Daniel KARP
Pascale CUSSEAU
Pascale CUSSEAU (6 élus) BAISIEUX AVEC VOUS 		1 093 41,31%
  • Pascale CUSSEAU
  • Bruno CAILLIEZ
  • Odile PAQUIER TITECA
  • Paulo ANTUNES
  • Sophie DESPREZ
  • Jean-Michel FIEVET
Participation au scrutin Baisieux
Taux de participation 65,20%
Taux d'abstention 34,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 2 698

Source : ministère de l’Intérieur

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