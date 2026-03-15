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19:19 - Baisieux : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Baisieux, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 27,35% de cadres supérieurs pour 5 361 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 316 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 597 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (10,56%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 21,73% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 46,84% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 657,33 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Baisieux, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Vers une percée du RN à Baisieux aux élections de 2026 ? Le RN récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Baisieux en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 23,32% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 35,24% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 19,93% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Baisieux comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 31,88% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 32,53% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il terminera avec 36,85% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Baisieux aux dernières élections ? Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale à Baisieux avait été marqué par une abstention de 52,68 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 47,32 %) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, bon nombre d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 25,22 % des citoyens inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 43,17 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,77 %, loin des 49,66 % affichés aux législatives de 2022. En prenant du recul, les données esquissent in fine une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste de la France. En ce jour de municipale 2026 à Baisieux, cette contingence sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Le vote de Baisieux nettement ancré à droite il y a deux ans L'orientation des électeurs de Baisieux a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes. Lors du match européen de 2024, les électeurs de Baisieux avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 31,88% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Baisieux portaient leur choix sur Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) avec 40,68% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Charlotte Parmentier-Lecocq culminant à 63,15% des votes dans la commune.

14:57 - Baisieux : regard sur les scores de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Baisieux privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (38,05%), devant Marine Le Pen qui recueillait 23,32%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,76% pour Emmanuel Macron, contre 35,24% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Baisieux soutenaient en priorité Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) avec 38,61% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,16% des suffrages. Cette physionomie politique de Baisieux laisse donc apparaître un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Baisieux Pour ce qui concerne les contributions locales à Baisieux, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint environ 613 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 627 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais environ 40,29 % en 2024 (contre près de 19,37 % en 2020). Cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 54 600 euros en 2024, en net recul par rapport aux 854 350 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 24,72 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Baisieux ? L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Baisieux est riche d'enseignements. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Philippe Limousin (Divers centre) a raflé la première place en récoltant 1 013 bulletins (56,62%). Derrière, Paul Dupont (Divers droite) a rassemblé 43,37% des voix. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Baisieux, ce décor pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité si large sera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.